







Наша компания была открыта в Иркутске в 2006 для поставок высококачественных электроизоляционных материалов. В течение прошедших 13 лет являемся единственным специализированным поставщиком качественной электроизоляционной продукции в Иркутске и Иркутской области.

Мы поставляем материалы только напрямую от производителей, тем самым исключая любую возможность поставки материалов низкого качества. Все предлагаемая продукция произведена на территории Российской Федерации, Молдовы, Украины или Казахстана.

Мы не работаем с производителями и поставщиками из КНР и не предлагаем к поставке материалы китайского производства.

Миссия нашей компании заключается в возможности предоставления потребителям широкого спектра качественных электроизоляционных материалов и возможности выбора из всего этого спектра именно тех материалов, которые способны максимально удовлетворить потребности каждого заказчика, исходя из особенностей организации его производственных процессов; в возможности предоставления сервиса обслуживания при заказе продукции в соответствии с индивидуальными пожеланиями каждого клиента; в возможности предоставления бесплатного консультирования по вопросам правильного использованиях тех или иных материалов, наиболее удобных методов их применения.

Поставка материалов высокого качества является основным направлением в стратегическом развитии компании, так как мы создаем только долгосрочные партнерские отношения с нашими заказчиками, основанные на полном доверии и уверенности в высоком качестве приобретаемой у нас продукции.

Если для Вас качество материалов является первостепенным критерием при выборе поставщика, мы уверены, что Вы станете нашим постоянным партнером и мы вместе построим долговременное и взаимовыгодное сотрудничество, основу которого составит высокое качество продукции, что будет способствовать успешному развитию Вашего предприятия.

Предлагая высококачественную продукцию по заводским ценам на складе в г. Иркутске и предоставляя скидки в зависимости от объема приобретаемой продукции и условий оплаты, теперь мы предлагаем дополнительно — 1 % с цены за каждый год сотрудничества.

Благодарим всех наших партнеров за тринадцатилетнее сотрудничество, наполненное доверием, взаимным уважением, полным взаимопонимание, поддержкой и помощью друг другу.



Мы знаем, что наши клиенты достойны самого лучшего!





Высокое качество материалов;



Широкий ассортимент в наличии;



Заводские цены в Иркутске;



Гибкая система скидок (от объема, условий оплаты, количества лет сотрудничества);



Индивидуальный подход;



Офис и склад на одной территории базы;



Обработка заявок в короткие сроки.















