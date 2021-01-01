Компания ООО «КиЭМ» с 2004 года на Российском рынке, это стабильная и развивающаяся компания, мы успешно закрепилась на московском и региональном рынке систем безопасности.Благодаря высокому качеству поставляемой продукции, широкому спектру предлагаемого оборудования и кабельной продукции, постоянным наличием товара на складе а это более 1000 позиций складской программы, выгодными ценами, гибкий подход к каждому клиенту таким образом мы удерживаем наших существующих и привлекаем новых клиентов .

Основное направление компании ООО «КиЭМ» – это производство и реализация различного рода кабельно-проводниковой продукции, комплексная поставка оборудования систем безопасности и расходных материалов для монтажа, Мы являемся представителями многих Российский и зарубежных производителей.