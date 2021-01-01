    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики
    < Назад

    ООО «КиЭМ»

    Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»

    ИНН: 7709582680

    Проверить компанию

    Контакты:

    InsideP_2 123317, г. Москва, ш. Звенигородское, д. 28, строение 1, пом. i, комната 3

    InsideP_2 +7(495)... Показать телефон

    InsideP_2 108@kie... Показать email

    InsideP_2 kiem.ru... Показать сайт

    • О компании
    • Контакты

    ООО «КиЭМ»

    Компания ООО «КиЭМ» с 2004 года на Российском рынке, это стабильная и развивающаяся компания, мы успешно закрепилась на московском и региональном рынке систем безопасности.Благодаря высокому качеству поставляемой продукции, широкому спектру предлагаемого оборудования и кабельной продукции, постоянным наличием товара на складе а это более 1000 позиций складской программы, выгодными ценами, гибкий подход к каждому клиенту таким образом мы удерживаем наших существующих и привлекаем новых клиентов .
    Основное направление компании ООО «КиЭМ» – это производство и реализация различного рода кабельно-проводниковой продукции, комплексная поставка оборудования систем безопасности и расходных материалов для монтажа, Мы являемся представителями многих Российский и зарубежных производителей.

    < Назад