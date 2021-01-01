



«Компания Альянс-Кабель» была основана в 2000 году. Всё это время мы развивались, знакомились с новыми клиентами, партнерами, подрядчиками, набирали опыт в сфере кабельно-проводниковой и электротехнической продукции, улучшали в себе хорошие качества и незамедлительно исключали отрицательный опыт. Основной миссией и принципом работы стало для нас – поставки на рынок качественной продукции, безопасной для жизни людей и при этом недорогой.







КАЧЕСТВО – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

Мы головой отвечаем за качество нашей продукции. Каждая единица товара проходит строгий входной контроль, как только пересечет ворота нашего комплекса.

Все изделия и инструменты проверяются на наличие дефектов и неисправностей. Кабельно-проводниковая продукция проходит диагностическую проверку на соответствие ГОСТ по сопротивлению жилы и сопротивлению изоляции. Наши мастера при помощи специальных приборов фиксируют малейшие отклонения от установленных норм, и при обнаружении таковых принимают меры по ликвидации таких изделий, чтобы они не попали в продажу.

НАМ ДОВЕРЯЮТ, И МЫ СТАРАЕМСЯ НЕ ПОДВЕСТИ СВОИХ КЛИЕНТОВ

Фундаментом любого успешного и развивающегося предприятия всегда будет – доверие. Мы высоко ценим доверие наших уважаемых клиентов и всегда стремимся к еще большему укреплению надежных, взаимовыгодных и плодотворных отношений.

«Компания Альянс-Кабель» многократно выступала поставщиком кабельно-проводниковой и электротехнической продукции для строительства и реконструкции крупнейших объектов и комплексов, среди которых:

- СК «Олимпийский» (г. Москва)

- Инновационный центр «Сколково» (г. Москва)

- Парк «Зарядье» (г. Москва)

- МКАД (г. Москва)

- Посольство РФ в Республике Куба (Р. Куба)

- Торговые центры «ГИПЕРГЛОБУС» (г. Москва)

- Торговые центры «METRO Cash&Carry» (г. Нижний Тагил, г. Орел, г. Владикавказ)

- И многие многие другие











ДРУЖНАЯ КОМУНИКАБЕЛЬНАЯ КОМАНДА

В «Альянс-Кабель» работает более 100 сотрудников – специалистов и профессионалов своего дела! Большинство из них работают на предприятии по 3 года и более. Это говорит о том, что «кадровый фундамент» компании очень крепкий, здесь люди заинтересованы в достижении новых целей, сконцентрированы на решении интересных и сложных задач, они готовы с энтузиазмом браться за новые проекты. К счастью, в коллективе нет равнодушных и безразличных людей. Все готовы помогать друг другу, уступать в спорных ситуациях и решать коллективные задачи сообща, а не порознь.

Стоит отметить, что в отделе продаж «Альянс-Кабель» работают целеустремленные и трудолюбивые сотрудники, которые принимают и внимательно обрабатывают заявки клиентов, вникая в специфику заказа. В нашей работе не приветствуется хаос и спонтанная импровизация, поэтому за каждым менеджером по продажам закреплена определенная база заказчиков, с которыми они тесно взаимодействуют, ведут переговоры, формируют комплекты поставок и вовремя отгружают товар.















АВТОПАРК – НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

«Компания Альянс-Кабель» имеет в своем арсенале более 10 единиц специальной техники: грузовой автотранспорт, погрузо-разгрузочные машины, краны, манипуляторы, перемоточное и другое оборудование. Все это позволяет осуществлять отгрузку продукции в круглосуточном режиме и доставлять ее без задержек в любую точку РФ.

Грузоподъемность автомашин – 1,5; 10; 20 тонн.

Вся техника оснащена спец. оборудованием и креплениями для безопасной транспортировки массивных кабельных барабанов и мелких бухт.

Наш автотранспорт имеет специальные пропуска, разрешающие движение по МКАД, ТТК, Садовому кольцу и др. автодорогам.





2 В 1. АДМИНИСТРАТИВНО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС



Мы находимся недалеко от Москвы, в Подмосковном городе Балашиха, мкр. Железнодорожный, всего в 14 километрах от МКАД. Наш собственный административно-складской комплекс базируется на территории общей площадью 1,1 Га, на которой располагается офисное здание, складские помещения, зоны с отгружаемой продукцией, автотехника, хозяйственные постройки и благоустроенные площадки с местами для отдыха.

Приглашаем Вас на чашечку чая/кофе! Мы с удовольствием проведем для Вас познавательную экскурсию по территории, продемонстрируем образцы продукции, складские помещения, пообщаемся в спокойной и уютной переговорной комнате о задачах и предстоящих планах. Будем Вам очень рады!













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Членский билет Компании в Торгово-промышленной палате

В июне 2017 года "Компания Альянс-Кабель" получила Свидетельство о внесении в Реестр надежных партнеров. В мае 2019 года в ТПП РФ была проведена аудиторская проверка с целью продления Свидетельства о внесении в Реестр надежных партнеров на новый срок до 29 мая 2020 г.!

Свидетельство о внесении в реестр надежных партнеров

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что благодаря политике стабильного наращивания объемов поставляемой продукции, опытному персоналу, грамотной организационной структуре, индивидуальному подходу к каждому клиенту и высокой ответственности при выполнении взятых на себя обязательств “Компания Альянс-Кабель” завоевала репутацию надёжного и постоянного партнёра более чем у 3200 организаций на энергетическом и строительном рынке г. Москвы и Московской области. 70% годового объема продаж осуществляется за счет повторных обращений, а также постоянных клиентов Компании. Компания крепко стоит на ногах и не останавливается на достигнутом – мы еще где-то в начале пути!































