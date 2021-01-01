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    ООО «Компания Ленсервис»

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    ИНН: 7840045031

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    Контакты:

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    ООО «Компания Ленсервис»

    ООО «Компания Ленсервис»

      
    Продукция

    «Компания Ленсервис» 

    специализируется на комплексных поставках широкого спектра телекоммуникационного оборудования, компонентов и материалов для построения ВОЛС.


    За 18 лет присутствия на рынке телекоммуникаций наша «Компания Ленсервис» зарекомендовала себя как надежный поставщик оптического кабеля, крепежной арматуры, оптических муфт, оптических кроссов и всего необходимого оборудования для строительства волоконно-оптических линий связи, поддерживая неизменно высокий уровень качества поставляемой продукции в сочетании с инновационным подходом к решений поставленных задач.

    ООО «Компания Ленсервис»

    Продукция Теленко, Инкаб и многие другие
    Наша компания «Ленсервис» является официальным представителем в России французской инженерной компании Telenco (Теленко).
    Фирма Telenco - это передовой разработчик и производитель специализированной крепежной арматуры для подвески волоконно-оптического кабеля.
    Продукция Telenco - у нас всегда в наличии!
    «Компания Ленсервис» является дилером завода «Инкаб», крупнейшего на территории СНГ завода по производству волоконно-оптического кабеля.
    Широкий ассортимент кабеля всегда в наличии на складе.
    Основную часть поставляемой компанией «Компания Ленсервис» продукции составляет волоконно-оптический кабель, арматура для подвески и монтажа кабеля, оптические муфты, оптические кроссы, пассивные компоненты, сварочное, измерительное и активное оборудование.
    В числе наших постоянный поставщиков «Telenco», «MaxCell», «Eurolan»,«Belden», «Corning», «Prysmian Group», «Planet», «D-link», ПК «ЦМО», ООО «Инкаб», ЗАО «ОКС 01», ЗАО «ОФС Связьстрой-1», ЗАО «Связьстройдеталь», ЗАО «ЭССП».



    Мы гарантируем:

    Комплексные поставки телекоммуникационного оборудования со склада 
    Широкий ассортимент и выбор продукции в наличии
    Качество и надежность поставляемых материалов
    Гарантию на нашу продукцию
    Техническую помощь, консультацию и поддержку
    Помощь в организации доставки



    Преимущества работы с нами

    Большой склад кабеля - более 300км кабеля различной волоконности.
    Комплексные поставки - все необходимое для строительства сетей связи в наличии.
    Короткие сроки поставки - заказной оптический кабель со сроком от 1 недели, патч-корды от 1 дня.
    Доставка по всей РФ.

    Гибкие условия работы с клиентами.

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