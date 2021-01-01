







«Компания Ленсервис»

специализируется на комплексных поставках широкого спектра телекоммуникационного оборудования, компонентов и материалов для построения ВОЛС.





За 18 лет присутствия на рынке телекоммуникаций наша «Компания Ленсервис» зарекомендовала себя как надежный поставщик оптического кабеля, крепежной арматуры, оптических муфт, оптических кроссов и всего необходимого оборудования для строительства волоконно-оптических линий связи, поддерживая неизменно высокий уровень качества поставляемой продукции в сочетании с инновационным подходом к решений поставленных задач.







Продукция Теленко, Инкаб и многие другие



Наша компания «Ленсервис» является официальным представителем в России французской инженерной компании Telenco ( Теленко ).

Фирма Telenco - это передовой разработчик и производитель специализированной крепежной арматуры для подвески волоконно-оптического кабеля.

Продукция Telenco - у нас всегда в наличии!

«Компания Ленсервис» является дилером завода « Инкаб », крупнейшего на территории СНГ завода по производству волоконно-оптического кабеля.

Широкий ассортимент кабеля всегда в наличии на складе .

Основную часть поставляемой компанией «Компания Ленсервис» продукции составляет волоконно-оптический кабель, арматура для подвески и монтажа кабеля, оптические муфты, оптические кроссы, пассивные компоненты, сварочное, измерительное и активное оборудование.

В числе наших постоянный поставщиков «Telenco», «MaxCell», «Eurolan»,«Belden», «Corning», «Prysmian Group», «Planet», «D-link», ПК «ЦМО», ООО «Инкаб», ЗАО «ОКС 01», ЗАО «ОФС Связьстрой-1», ЗАО «Связьстройдеталь», ЗАО «ЭССП».





Мы гарантируем:



Комплексные поставки телекоммуникационного оборудования со склада

Широкий ассортимент и выбор продукции в наличии

Качество и надежность поставляемых материалов

Гарантию на нашу продукцию

Техническую помощь, консультацию и поддержку

Помощь в организации доставки









Преимущества работы с нами





Большой склад кабеля - более 300км кабеля различной волоконности.

Комплексные поставки - все необходимое для строительства сетей связи в наличии.

Короткие сроки поставки - заказной оптический кабель со сроком от 1 недели, патч-корды от 1 дня.

Доставка по всей РФ.