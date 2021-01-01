ООО «Компания Ленсервис»
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Контакты:
197373, город Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, дом 34 литер а, квартира 8
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ООО «Компания Ленсервис»
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«Компания Ленсервис»
специализируется на комплексных поставках широкого спектра телекоммуникационного оборудования, компонентов и материалов для построения ВОЛС.
За 18 лет присутствия на рынке телекоммуникаций наша «Компания Ленсервис» зарекомендовала себя как надежный поставщик оптического кабеля, крепежной арматуры, оптических муфт, оптических кроссов и всего необходимого оборудования для строительства волоконно-оптических линий связи, поддерживая неизменно высокий уровень качества поставляемой продукции в сочетании с инновационным подходом к решений поставленных задач.
Наша компания «Ленсервис» является официальным представителем в России французской инженерной компании Telenco (Теленко).
Фирма Telenco - это передовой разработчик и производитель специализированной крепежной арматуры для подвески волоконно-оптического кабеля.
Продукция Telenco - у нас всегда в наличии!
«Компания Ленсервис» является дилером завода «Инкаб», крупнейшего на территории СНГ завода по производству волоконно-оптического кабеля.
Широкий ассортимент кабеля всегда в наличии на складе.
Основную часть поставляемой компанией «Компания Ленсервис» продукции составляет волоконно-оптический кабель, арматура для подвески и монтажа кабеля, оптические муфты, оптические кроссы, пассивные компоненты, сварочное, измерительное и активное оборудование.
В числе наших постоянный поставщиков «Telenco», «MaxCell», «Eurolan»,«Belden», «Corning», «Prysmian Group», «Planet», «D-link», ПК «ЦМО», ООО «Инкаб», ЗАО «ОКС 01», ЗАО «ОФС Связьстрой-1», ЗАО «Связьстройдеталь», ЗАО «ЭССП».
Мы гарантируем:
Комплексные поставки телекоммуникационного оборудования со склада
Широкий ассортимент и выбор продукции в наличии
Качество и надежность поставляемых материалов
Гарантию на нашу продукцию
Техническую помощь, консультацию и поддержку
Помощь в организации доставки
Большой склад кабеля - более 300км кабеля различной волоконности.
Комплексные поставки - все необходимое для строительства сетей связи в наличии.
Короткие сроки поставки - заказной оптический кабель со сроком от 1 недели, патч-корды от 1 дня.
Доставка по всей РФ.