ООО «КомплексЭнерго»
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Контакты:
350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им Селезнева, д. 201, оф. 14
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ООО «КомплексЭнерго»
Рады предложить комплексную поставку из наличия со склада всего перечня кабельно-проводниковой продукции и сопутствующей арматуры.
Богатый опыт, накопленный сотрудниками компании за годы работы, поможет максимально быстро и по самым оптимальным ценам скомплектовать и доставить любую по сложности заявку.
Мы являемся официальными представителями кабельного завода «ЭМ-Кабель» г. Саранск, что позволяет нам давать действительно низкие заводские цены и срок изготовления не более 2х недель на любые кабеля и провода, отсутствующие на складе. Также мы можем гарантировать качество всего поставляемого перечня продукции и соответствия его ГОСТу.
Работа от завода-изготовителя позволяет нам давать:
- гарантию качества поставляемой продукции;
- действительно низкие заводские цены;
- самые минимальные сроки изготовления – до 2х недель.
И ещё о нас:
- Наличие большого склада позволяет нам держать в наличии широкий ассортимент кабельной продукции и сопутствующей арматуры, привозить под нужды клиентов необходимую продукцию;
- Производим отмотку вплоть до одного метра;
- Окажем профессиональную помощь по подбору нужного вида кабеля и расчет его необходимого количества;
- Скидки и выгодные предложения всегда ждут постоянных клиентов;
- Доставка до покупателя.
Поставляем из наличия со склада:
- Провода самонесущие изолированные СИП-2, СИП-3, СИП-4;
- Универсальный кабель Мульти-Виски (Multi-Wiski);
- Арматура к проводу СИП;
- Кабели силовые в изоляции из сшитого полиэтилена: АПвПу, АПвПу2г и пр.;
- Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией: ААБл, АСБл,и пр.;
- Кабели силовые в ПВХ изоляции: АВБШв, ВВГнг и пр.;
- Кабельные муфты.
Офис ООО "Комплексэнерго":
- 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, 201 офис 14
Факс: +7 (861) 292-22-96
Электронная почта: info@kompleksenergo.ru
Склад:
- 350033, г. Краснодар, ул. Чехова, 2
- Телефон: +7 (861) 292-22-96
- Электронная почта: info@kompleksenergo.ru
- Электронная почта: sklad@kompleksenergo.ru
У нас всегда в наличии:
|Провод СИП
|Силовая группа кабелей
|АСБл и АПвПуг