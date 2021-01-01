Рады предложить комплексную поставку из наличия со склада всего перечня кабельно-проводниковой продукции и сопутствующей арматуры.

Богатый опыт, накопленный сотрудниками компании за годы работы, поможет максимально быстро и по самым оптимальным ценам скомплектовать и доставить любую по сложности заявку.

Мы являемся официальными представителями кабельного завода «ЭМ-Кабель» г. Саранск, что позволяет нам давать действительно низкие заводские цены и срок изготовления не более 2х недель на любые кабеля и провода, отсутствующие на складе. Также мы можем гарантировать качество всего поставляемого перечня продукции и соответствия его ГОСТу.

Работа от завода-изготовителя позволяет нам давать:

гарантию качества поставляемой продукции;

действительно низкие заводские цены;

самые минимальные сроки изготовления – до 2х недель.





И ещё о нас:

Наличие большого склада позволяет нам держать в наличии широкий ассортимент кабельной продукции и сопутствующей арматуры, привозить под нужды клиентов необходимую продукцию;

Производим отмотку вплоть до одного метра;

Окажем профессиональную помощь по подбору нужного вида кабеля и расчет его необходимого количества;

Скидки и выгодные предложения всегда ждут постоянных клиентов;

Доставка до покупателя.





Поставляем из наличия со склада:

Провода самонесущие изолированные СИП-2 , СИП-3 , СИП-4 ;

Универсальный кабель Мульти-Виски (Multi-Wiski);

Арматура к проводу СИП;

Кабели силовые в изоляции из сшитого полиэтилена : АПвПу, АПвПу2г и пр.;

Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией : ААБл, АСБл,и пр.;

Кабели силовые в ПВХ изоляции : АВБШв, ВВГнг и пр.;

Кабельные муфты.







Контакты



Офис ООО "Комплексэнерго":





350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, 201 офис 14

Склад:

350033, г. Краснодар, ул. Чехова, 2