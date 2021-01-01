    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики
    < Назад

    ООО «КомплексЭнерго»

    Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»

    ИНН: 2312264186

    Проверить компанию

    Контакты:

    InsideP_2 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им Селезнева, д. 201, оф. 14

    InsideP_2 +7(938)... Показать телефон

    InsideP_2 komplek... Показать email

    InsideP_2 komplek... Показать сайт

    • О компании
    • Контакты

    ООО «КомплексЭнерго»

    Рады предложить комплексную поставку из наличия со склада всего перечня кабельно-проводниковой продукции и сопутствующей арматуры.

    Богатый опыт, накопленный сотрудниками компании за годы работы, поможет максимально быстро и по самым оптимальным ценам скомплектовать и доставить любую по сложности заявку.

    Мы являемся официальными представителями кабельного завода «ЭМ-Кабель» г. Саранск, что позволяет нам давать действительно низкие заводские цены и срок изготовления не более 2х недель на любые кабеля и провода, отсутствующие на складе. Также мы можем гарантировать качество всего поставляемого перечня продукции и соответствия его ГОСТу.

    Работа от завода-изготовителя позволяет нам давать:

    • гарантию качества поставляемой продукции;
    • действительно низкие заводские цены;
    • самые минимальные сроки изготовления – до 2х недель.


    И ещё о нас:

    • Наличие большого склада позволяет нам держать в наличии широкий ассортимент кабельной продукции и сопутствующей арматуры, привозить под нужды клиентов необходимую продукцию;
    • Производим отмотку вплоть до одного метра;
    • Окажем профессиональную помощь по подбору нужного вида кабеля и расчет его необходимого количества;
    • Скидки и выгодные предложения всегда ждут постоянных клиентов;
    • Доставка до покупателя.


    Поставляем из наличия со склада:

    • Провода самонесущие изолированные СИП-2СИП-3СИП-4;
    • Универсальный кабель Мульти-Виски (Multi-Wiski);
    • Арматура к проводу СИП;
    • Кабели силовые в изоляции из сшитого полиэтилена: АПвПу, АПвПу2г и пр.;
    • Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией: ААБл, АСБл,и пр.;
    • Кабели силовые в ПВХ изоляции: АВБШв, ВВГнг и пр.;
    • Кабельные муфты.
    Контакты

    Офис ООО "Комплексэнерго":
    • 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, 201 офис 14
    Телефон: +7 (800) 222-22-96
    Факс: +7 (861) 292-22-96
    Электронная почта: info@kompleksenergo.ru

    Склад:

    • 350033, г. Краснодар, ул. Чехова, 2


    У нас всегда в наличии:

                  
    Провод СИП  Силовая группа кабелей АСБл и АПвПуг


    < Назад