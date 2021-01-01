ООО "Комплексные технологии" с 2009 года осуществляет поставки оборудования и материалов на предприятия Южного Федерального Округа России:



1. Кабельно-проводниковую продукцию:



• кабелей силовых для стационарной прокладки напряжением до 1кВ (включительно),

в том числе серии «нг-LS» и серии «нг-HF»;

• кабелей силовых с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ;

• кабелей контрольных, в том числе серии «нг-LS» и серии «нг-HF»;

• кабелей сигнально-блокировочных;

• кабелей связи телефонных;

• кабелей, проводов и шнуров связи (зоновой и дальней связи, камерные, станционные

и распределительные);

• кабелей для погружных нефтяных электронасосов;

• кабелей монтажных;

• кабелей управления;

• кабелей оптических;

• кабелей управления и контроля, в том числе серии «нг-LS»;

• кабелей судовых малогабаритных, в том числе серии «нг-LS»;

• кабелей радиочастотных;

• проводов силовых для электрических установок;

• проводов и шнуров осветительных;

• проводов неизолированных;

• проводов самонесущих изолированных типа «Аврора»



ООО «Комплексные технологии» имеет приоритетные права по изготовлению и отгрузке кабельно-проводниковой продукции ОАО «Экспокабель» и ЗАО «Спецсвязьмонтаж»:





• Кабели управления

• Кабели и провода монтажные

• Термоэлектродные кабели и провода



ООО «Комплексные технологии» осуществляет поставки широкого перечня судового и морского кабеля:





• Судовые герметизированные типа СМПВГ-60, СМПВГ-100; КРНГ-60, КВДН-100, КВДН-630,

КВДГ-250, КВДГ-630, парные КПВКГ-100, КПЭВКГ-60.

• Судовые с t на на жиле 85 град., типа СПОВН, СПОВН-HF, СПпОВН, СПпОВН-HF, КРРН,

КРВН, КРВН-HF, НРШМ-2М.

• Судовые типа КНР, КНРк, КНРП, НРШМ.

• Пожаростойкие, типа КРК-FRHF, КСК-FRHF сохраняющие работоспособность при температуре

850 С в течении 3 часов.

• Кабели судовые для взрывоопасных сред марок КВРВБ, КВТРЭВБ, КВТРпВБ, КВТРпЭВБ.

• Морские: КСТ-9Г,СПВ, КТСГМ-40.

• Сертификат РМРС, DNV, ISO 9001-2000. Исполнение «НГ», «LS», «HF», «FR», в экране



ООО «Комплексные технологии» осуществляет в кратчайшие сроки поставки оптических кабелей и кабелей импортного производства Belden, Raychem, Nexans, Draka.



2. Промышленное оборудование, нестандартное оборудование:





• ООО «Комплексные технологии» имеет сертификат официального дилера ОАО «Нефтехиммаш» г.Кумертау

• Емкостное оборудование

• Теплообменное оборудование

• Сепараторы нефтегазовые

• Фильтры, отстойники, блоки

• Днища (заглушки)

• Насосы скважинные

• Колонное оборудование .

• Горелки и горелочные устройства

• При заинтересованности готовы предоставить полный каталог оборудования.



3. Запорную арматуру:





• Задвижки стальные и чугунные

• Задвижки шиберные

• Краны, клапана запорные, обратные, сильфонные

• Отводы, переходы, тройники

• Шаровые краны

• Вся арматура поставляется на различные среды применения (вода, пар, газ, нефтепродукты и т.д.)



4. Газовое и газорегулирующее оборудование:





• Регуляторы давления газа

• Клапаны предохранительные газовые

• Фильтры газовые

• Заслонки дроссельные

• Счетчики газа

• Газоанализаторы

• Газорегуляторные пункты шкафные и блочной конструкции

• Пункты учета расхода газа



5. Наши представительства:





a.) Дилер ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель»

б.) Приоритетные права на отгрузку ОАО «Экспокабель»

в.) Приоритетные права на отгрузку ЗАО «Спецсвязьмонтаж»

г.) Сертификат Официального дилера ОАО «Нефтехиммаш» г.Кумертау.





Доставка осуществляется до склада заказчика. Возможны различные варианты оплаты.