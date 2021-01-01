ООО «Конкорд» - промышленное предприятие, специализирующееся на выпуске силовых и контрольных кабелей с медной токопроводящей жилой, расположенное в г. Смоленск (РФ).

Официальная история предприятия начинается с момента регистрации юридического лица (06 июня 1991 года), которое сохраняется по настоящее время.

Основной производимой номенклатурой на первоначальном этапе развития предприятия являлись наиболее технологически простые изделия типа (А)ПВ, (А)ППВ, (А)ПУНП и позднее (А)ВВГ. Важной вехой в истории предприятия стало освоение в 2001 г. производства изделий NUM (NYM) (конструктивного и функционального аналога кабелей NYM® VDE0250), потребовавшего серьезной модернизации производства и позволившего выйти на федеральный рынок. Данный проект явился первым опытом самостоятельной разработки оригинального изделия и технической документации. В тот же период у предприятия появляется свой интернет сайт: NYM.RU

Следующим шагом развития явился выпуск изделий с улучшенными противопожарными характеристиками: ВВГнг и ВВГнг-LS, а также бронированных силовых кабелей ВБбШв.

К 2006 г. У ООО «Конкорд» формируется группа основных дилеров, сотрудничество с которыми успешно продолжается по настоящее время. В тот же период начаты активные изыскания в области технологии полимерных материалов и начато создание необходимой исследовательской базы.

Дальнейшим этапом развития предприятия стало освоение технологии производства гибкой токопроводящей жилы, а также наложения на кабельные изделия покровов на основе синтетического каучука, что позволило с 2010 г. предложить потребителям изделия КГ, КГ-ХЛ и ПВС.

В связи с ужесточением противопожарных и экологических требований к вновь создаваемым проектам и сооружениям, а также вступлением в силу новых стандартов и регламентов в период 2010-2012 годы ООО «Конкорд», освоило выпуск огнестойких кабелей BBГнг(A)-FRLS и безгалогенных ППГнг(А)-HF. В начале 2014 г. потребителям предложена линейка изделий типа ВВГнг(А)-LSLТх в различных исполнениях, являющихся новым этапом в повышении безопасности кабельной продукции.

Вся выпускаемая предприятием продукция проходит процедуру обязательной сертификации и обеспечивается всей необходимой сопроводительной документацией. С 29.12.2004 на предприятии внедрена система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

С 2015 г. разработка, производство и продажа полимерных материалов выделены в отдельный проект LEKRON® имеющий с ООО «Конкорд» совместную инфраструктуру.

В 2016 г. товарный знак ООО «Конкорд» был защищен на международном уровне. Дилерская сеть предприятия охватывает практически всю территорию России и стран Таможенного Союза. Инфраструктура и политика продаж предприятия ориентированы на оптовых потребителей, сотрудничающих на постоянной основе, и базируются на принципах минимизации рисков и безусловного соблюдения сторонами договорных обязательств и законодательства РФ.

Несмотря на существующие в национальной экономике проблемы ООО «Конкорд» в настоящее время не сворачивает ранее начатых проектов по модернизации и развитию предприятия: введены в эксплуатацию новый офис продаж и новая складская площадка, ведется строительство новых производственных помещений, тестируются и отлаживаются элементы АСУ. Комплекс проводимых мероприятий обеспечивает стабильность работы технологического цикла и высокую безопасность сотрудничества с ООО «Конкорд» для партнеров и потребителей.