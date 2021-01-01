















Компания «КраснодарЭлектро»

представлена на рынке электротехники более 15 лет и сегодня занимает лидирующие позиции среди оптовых поставщиков электрооборудования в ЮФО





Компания является членом Российской ассоциации электротехнических компаний (РАЭК) и активно поддерживает концепцию ведения добросовестного бизнеса «Честная позиция».





Благодаря высокому потенциалу «КраснодарЭлектро» реализовывает проекты любой сложности - от светотехнических решений для офисов до поставки сложного оборудования строительно-монтажным организациям и промышленным предприятиям.









Направления деятельности «КраснодарЭлектро»



Оптовая торговля электротехническим оборудованием

Поставка электрооборудования строительно-монтажным организациям и промышленным предприятиям

Проекты для сборщиков электрощитов

Решения для дизайнеров









ПОЧЕМУ С «КраснодарЭлектро» РАБОТАЮТ КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ?





Безупречная репутация «КраснодарЭлектро», надежность и добросовестность в ведении бизнеса – вот что делает компанию привлекательным партнером для крупнейших производителей электрооборудования.





На данный момент в числе наших партнеров: IEK, EKF, REXANT, DKC, Schneider Electric, ЭРА, АВВ, Legrand, ASD, LLT, IN HOME, Световые Технологии, Navigator, ALB, КРЗМИ, КВТ, GUSI, КЭАЗ, Промрукав, HEGEL, РЭМЗ, РЭК-Prysmian, VARTA, Партнер Электро, КАБЭКС и другие.





Список партнеров всегда открыт – мы готовы к росту и расширению базы партнеров.











ПОЧЕМУ «КраснодарЭлектро» ВЫБИРАЮТ КЛИЕНТЫ





Склад «КраснодарЭлектро» занимает площадь свыше 4000 кв.м.

Здесь постоянно поддерживается свыше 20 тысяч товарных наименований.

Таким образом обеспечиваются потребности наших клиентов в товарах, а также в быстрой и своевременной доставке электрооборудования оптом.



Склад оснащен новейшим высокотехнологичным оборудованием, исключающим ошибки в объеме и ассортименте поставки.



«КраснодарЭлектро» располагает собственным автопарком, что позволяет без задержек доставлять заказы по Краснодару, Краснодарскому краю и другим регионам ЮФО.



Мы исследуем и анализируем рынок электротехники и регулярно вводим в ассортимент актуальные товарные направления.



