ООО «Краснодарэлектро»
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ИНН: 2311160949Проверить компанию
Контакты:
353380, Краснодарский край, Крымский район, город Крымск, улица Свердлова, дом 4, помещение 19
доб. 112_ +7(861)... Показать телефон
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ООО «Краснодарэлектро»
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Компания «КраснодарЭлектро»
представлена на рынке электротехники более 15 лет и сегодня занимает лидирующие позиции среди оптовых поставщиков электрооборудования в ЮФО
Компания является членом Российской ассоциации электротехнических компаний (РАЭК) и активно поддерживает концепцию ведения добросовестного бизнеса «Честная позиция».
Благодаря высокому потенциалу «КраснодарЭлектро» реализовывает проекты любой сложности - от светотехнических решений для офисов до поставки сложного оборудования строительно-монтажным организациям и промышленным предприятиям.
Направления деятельности «КраснодарЭлектро»
Оптовая торговля электротехническим оборудованием
Поставка электрооборудования строительно-монтажным организациям и промышленным предприятиям
Проекты для сборщиков электрощитов
Решения для дизайнеров
ПОЧЕМУ С «КраснодарЭлектро» РАБОТАЮТ КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ?
Безупречная репутация «КраснодарЭлектро», надежность и добросовестность в ведении бизнеса – вот что делает компанию привлекательным партнером для крупнейших производителей электрооборудования.
На данный момент в числе наших партнеров: IEK, EKF, REXANT, DKC, Schneider Electric, ЭРА, АВВ, Legrand, ASD, LLT, IN HOME, Световые Технологии, Navigator, ALB, КРЗМИ, КВТ, GUSI, КЭАЗ, Промрукав, HEGEL, РЭМЗ, РЭК-Prysmian, VARTA, Партнер Электро, КАБЭКС и другие.
Список партнеров всегда открыт – мы готовы к росту и расширению базы партнеров.
Склад «КраснодарЭлектро» занимает площадь свыше 4000 кв.м.
Здесь постоянно поддерживается свыше 20 тысяч товарных наименований.
Таким образом обеспечиваются потребности наших клиентов в товарах, а также в быстрой и своевременной доставке электрооборудования оптом.
Склад оснащен новейшим высокотехнологичным оборудованием, исключающим ошибки в объеме и ассортименте поставки.
«КраснодарЭлектро» располагает собственным автопарком, что позволяет без задержек доставлять заказы по Краснодару, Краснодарскому краю и другим регионам ЮФО.
Мы исследуем и анализируем рынок электротехники и регулярно вводим в ассортимент актуальные товарные направления.