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    ООО «Краснодарэлектро»

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    ИНН: 2311160949

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    Контакты:

    InsideP_2 353380, Краснодарский край, Крымский район, город Крымск, улица Свердлова, дом 4, помещение 19

    InsideP_2 доб. 112_ +7(861)... Показать телефон

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    ООО «Краснодарэлектро»


      
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    Компания «КраснодарЭлектро» 

    представлена на рынке электротехники более 15 лет и сегодня занимает лидирующие позиции среди оптовых поставщиков электрооборудования в ЮФО


    Компания является членом Российской ассоциации электротехнических компаний (РАЭК) и активно поддерживает концепцию ведения добросовестного бизнеса «Честная позиция».

      

    Благодаря высокому потенциалу «КраснодарЭлектро» реализовывает проекты любой сложности - от светотехнических решений для офисов до поставки сложного оборудования строительно-монтажным организациям и промышленным предприятиям.



    Направления деятельности «КраснодарЭлектро»
    Оптовая торговля электротехническим оборудованием
    Поставка электрооборудования строительно-монтажным организациям и промышленным предприятиям
    Проекты для сборщиков электрощитов
    Решения для дизайнеров




    ПОЧЕМУ С «КраснодарЭлектро» РАБОТАЮТ КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ?


    Безупречная репутация «КраснодарЭлектро», надежность и добросовестность в ведении бизнеса – вот что делает компанию привлекательным партнером для крупнейших производителей электрооборудования.  

    На данный момент в числе наших партнеров: IEK, EKF, REXANT, DKC, Schneider Electric, ЭРА, АВВ, Legrand, ASD, LLT, IN HOME, Световые Технологии, Navigator, ALB, КРЗМИ, КВТ, GUSI, КЭАЗ, Промрукав, HEGEL, РЭМЗ, РЭК-Prysmian, VARTA, Партнер Электро, КАБЭКС и другие.

    Список партнеров всегда открыт – мы готовы к росту и расширению базы партнеров. 



    ПОЧЕМУ «КраснодарЭлектро» ВЫБИРАЮТ КЛИЕНТЫ

    Склад «КраснодарЭлектро» занимает площадь свыше 4000 кв.м.
    Здесь постоянно поддерживается свыше 20 тысяч товарных наименований.
    Таким образом обеспечиваются потребности наших клиентов в товарах, а также в быстрой и своевременной доставке электрооборудования оптом.

      Склад оснащен новейшим высокотехнологичным оборудованием, исключающим ошибки в объеме и ассортименте поставки.

      «КраснодарЭлектро» располагает собственным автопарком, что позволяет без задержек доставлять заказы по Краснодару, Краснодарскому краю и другим регионам ЮФО.

      Мы исследуем и анализируем рынок электротехники и регулярно вводим в ассортимент актуальные товарные направления.



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