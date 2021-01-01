Предлагаем поставку кабельной продукции.

Низкие цены. Доставка до объекта.

Возможна оплата по факту поставки.

Транспортные расходы включены в стоимость.





ВВГнг АВВГ АВБбШв ВБбШв ПВС ШВВП КГ РПШ ПВ 3 МКЭш НРШМ

ААБЛ АСБл ААШВ СБЛ ЦААБл ЦСБл АПВПу2г АПВВнгLS ПВПу ПВПг

КВВГэнгLS КВБбШвнг ТППэп ТРВ СИП АС АПВ UTP РК НРШМ КВКнг





Купим

На постоянной основе приобретаем неликвиды, остатки кабельной продукции, длинной не менее 100м.

Все закупаемые неликвиды расцениваются исходя из стоимости новой продукции. Расценка по лому не производится!

Так же приобретем кабельные барабаны в хорошем состоянии.

Тел.: +7 (918) 505-06-24 Алексей Сергеевич

kabelst@bk.ru

Контакты

8-800-333-23-99

+7 918-505-06-24

+7 978-101-29-71 тел. в г. Симферополь

+7 988-161-33-99 тел. в г. Ростов-на-Дону

e-mail: kabelst@bk.ru, zakaz@kabel82.ru



Почтовый адрес: 347939, г. Таганрог, а/я 8