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    ООО «КрымТехСнаб»

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    ИНН: 9204008283

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    Контакты:

    InsideP_2 299011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д. 36

    InsideP_2 +7(800)... Показать телефон

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    • О компании
    • Контакты

    ООО «КрымТехСнаб»

    Предлагаем поставку кабельной продукции.

    Низкие цены. Доставка до объекта.

    Возможна оплата по факту поставки.

    Транспортные расходы включены в стоимость.


    ВВГнг АВВГ АВБбШв ВБбШв ПВС ШВВП КГ РПШ ПВ 3 МКЭш НРШМ

    ААБЛ АСБл ААШВ СБЛ ЦААБл ЦСБл АПВПу2г АПВВнгLS ПВПу ПВПг

    КВВГэнгLS КВБбШвнг ТППэп ТРВ СИП АС АПВ UTP РК НРШМ КВКнг

    кабельная продукция


    Купим

    На постоянной основе приобретаем неликвиды, остатки кабельной продукции, длинной не менее 100м.

    Все закупаемые неликвиды расцениваются исходя из стоимости новой продукции. Расценка по лому не производится!

    Так же приобретем кабельные барабаны в хорошем состоянии.

    Тел.: +7 (918) 505-06-24 Алексей Сергеевич

    kabelst@bk.ru

    приобретаем неликвиды



    Контакты

    8-800-333-23-99

    +7 918-505-06-24

    +7 978-101-29-71 тел. в г. Симферополь

    +7 988-161-33-99 тел. в г. Ростов-на-Дону

    e-mail: kabelst@bk.ruzakaz@kabel82.ru

    Почтовый адрес: 347939, г. Таганрог, а/я 8


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