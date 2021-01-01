Производственная база кабельного завода "СТИЛ" расположена в г. Сафоново Смоленской области.

На сегодняшний день предприятие оснащено оборудованием, обеспечивающим полный производственный цикл.

Номенклатура завода на данный момент составляет более 3000 маркоразмеров.

Мы производим:

- Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1кВ;;

- Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение и огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов;

- Кабели не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением;

- Кабели с пластмассовой изоляцией контрольные;

- Кабели силовые и контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением;

- Кабели силовые с изоляцией из силанольносшиваемого полиэтилена на напряжение 1Кв;