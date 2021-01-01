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ООО «КЗ СТИЛ»
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ИНН: 7743270137Проверить компанию
Контакты:
125438, г. Москва, пер. Лихачёвский 2.-Й., д. 1, строение 11, пом. x эт 2 оф. 232-2
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ООО «КЗ СТИЛ»
Производственная база кабельного завода "СТИЛ" расположена в г. Сафоново Смоленской области.
На сегодняшний день предприятие оснащено оборудованием, обеспечивающим полный производственный цикл.
Номенклатура завода на данный момент составляет более 3000 маркоразмеров.
Мы производим:
- Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1кВ;;
- Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение и огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов;
- Кабели не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением;
- Кабели с пластмассовой изоляцией контрольные;
- Кабели силовые и контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением;
- Кабели силовые с изоляцией из силанольносшиваемого полиэтилена на напряжение 1Кв;
- Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи.
- Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение и огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов;
- Кабели не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением;
- Кабели с пластмассовой изоляцией контрольные;
- Кабели силовые и контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением;
- Кабели силовые с изоляцией из силанольносшиваемого полиэтилена на напряжение 1Кв;
- Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи.
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