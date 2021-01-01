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    ООО «КЗ СТИЛ»

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    ИНН: 7743270137

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    Контакты:

    InsideP_2 125438, г. Москва, пер. Лихачёвский 2.-Й., д. 1, строение 11, пом. x эт 2 оф. 232-2

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    ООО «КЗ СТИЛ»

    Кабельный завод СТИЛ


    Производственная база кабельного завода "СТИЛ" расположена в г. Сафоново Смоленской области. 

    На сегодняшний день предприятие оснащено оборудованием, обеспечивающим полный производственный цикл. 

    Номенклатура завода на данный момент составляет более 3000 маркоразмеров.


    Мы производим: 

    - Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1кВ;;
    - Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение и огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов;
    - Кабели не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением;
    - Кабели с пластмассовой изоляцией контрольные;
    - Кабели силовые и контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением;
    - Кабели силовые с изоляцией из силанольносшиваемого полиэтилена на напряжение 1Кв;
    - Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи.

      
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