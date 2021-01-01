    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики
    < Назад

    ООО «Лидер Электро Прибор»

    Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»

    ИНН: 2543059280

    Проверить компанию

    Контакты:

    InsideP_2 690033, Приморский край, г. Владивосток, пр–кт 100 лет Владивостоку, 57Б

    InsideP_2 +7(423)... Показать телефон

    InsideP_2 kaa@led... Показать email

    InsideP_2 http://... Показать сайт

    • О компании
    • Контакты

    ООО «Лидер Электро Прибор»

     Скриншот 07-02-2020 120111.jpg




    ООО «Лидер Электро Прибор», помимо продажи электротехнической продукции, предлагает решения автоматизации, мониторинга и дистанционного управления технологическими процессами, позволяющие охватить широкий спектр задач всевозможного характера и направлений от «полевого» уровня до Вашего рабочего места.

     

    Компании, официальными партнерами и дистрибьютерами которых мы являемся:


     DELTA.jpg     Delta - преобразователи частоты, сервопривода, панели оператора, программируемые контроллеры
     
    		     
     Pfannenberg_logo.jpg     Phanenberg - охлаждение электротехнических шкафов и агрегаты вторичного охлаждения, светозвуковые системы безопасности для производственных процессов, систем безопасности, пожарных систем, морских систем, систем предупреждения о катастрофах и потенциально взрывоопасных сред.
     
    		     
     шнайдер.jpg     Schneider Electric - эксперт в управлении энергией и автоматизации с подразделениями более чем в 100 странах мира - комплексные решения для многих сегментов рынка
     
    		     
     irzl.jpg     IRZ - беспроводные решения, широкий спектр беспроводного оборудования IRZ: модемы, роутеры, GSM модули и многое другое
     
    		     
     8e81e0c2-4a08-e511-ab4d-12313d2f32b3_logo.jpg     LAPP - разработка, производство кабельной продукции широкого профиля
     
    		     
     festo.jpg     Festo - пневматика и электро - механические системы для автоматизации производства различных отраслей промышленности
     
    		     
     Phoenix_Contact.jpeg     Phoenix Contact - промышленные соединения, автоматизация, система электронных интерфейсов и защита от перенапряжений
     
    		     
     Logo-Sick-transp.jpg     Sick - датчики для любых задач, включая автоматизацию производства, логистики и технологических процессов
     
    		     
     Rittal Logo - horizontal.jpg     Rittal - системы распределительных шкафов, электрораспределения, контроля микроклимата, IT-инфраструктуры, а также ПО
     
    		     
     1200px-Logo_ifm-Unternehmensgruppe.svg.png     Ifm - производитель различных датчиков, принадлежностей и средств автоматизации.
     
    		     

    Преимущества для Вас

    • Высокое качество поставляемой продукции от мировых производителей;
    • Широкий ассортимент электротехнической продукции по оптимальным ценам;
    • Консультация при подборе оборудования;
    • Техническая поддержка высококвалифицированных инженеров;
    • От объема возможна бесплатная доставка;
    • Наличие продукции на складе в г. Владивосток.
    < Назад