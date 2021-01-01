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ООО «Лидер Электро Прибор», помимо продажи электротехнической продукции, предлагает решения автоматизации, мониторинга и дистанционного управления технологическими процессами, позволяющие охватить широкий спектр задач всевозможного характера и направлений от «полевого» уровня до Вашего рабочего места.
ООО «Лидер Электро Прибор»
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ИНН: 2543059280Проверить компанию
Контакты:
690033, Приморский край, г. Владивосток, пр–кт 100 лет Владивостоку, 57Б
+7(423)... Показать телефон
kaa@led... Показать email
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ООО «Лидер Электро Прибор»
ООО «Лидер Электро Прибор», помимо продажи электротехнической продукции, предлагает решения автоматизации, мониторинга и дистанционного управления технологическими процессами, позволяющие охватить широкий спектр задач всевозможного характера и направлений от «полевого» уровня до Вашего рабочего места.
Компании, официальными партнерами и дистрибьютерами которых мы являемся:
|Delta - преобразователи частоты, сервопривода, панели оператора, программируемые контроллеры
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|Phanenberg - охлаждение электротехнических шкафов и агрегаты вторичного охлаждения, светозвуковые системы безопасности для производственных процессов, систем безопасности, пожарных систем, морских систем, систем предупреждения о катастрофах и потенциально взрывоопасных сред.
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|Schneider Electric - эксперт в управлении энергией и автоматизации с подразделениями более чем в 100 странах мира - комплексные решения для многих сегментов рынка
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|IRZ - беспроводные решения, широкий спектр беспроводного оборудования IRZ: модемы, роутеры, GSM модули и многое другое
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|LAPP - разработка, производство кабельной продукции широкого профиля
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|Festo - пневматика и электро - механические системы для автоматизации производства различных отраслей промышленности
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|Phoenix Contact - промышленные соединения, автоматизация, система электронных интерфейсов и защита от перенапряжений
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|Sick - датчики для любых задач, включая автоматизацию производства, логистики и технологических процессов
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|Rittal - системы распределительных шкафов, электрораспределения, контроля микроклимата, IT-инфраструктуры, а также ПО
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|Ifm - производитель различных датчиков, принадлежностей и средств автоматизации.
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Преимущества для Вас
- Высокое качество поставляемой продукции от мировых производителей;
- Широкий ассортимент электротехнической продукции по оптимальным ценам;
- Консультация при подборе оборудования;
- Техническая поддержка высококвалифицированных инженеров;
- От объема возможна бесплатная доставка;
- Наличие продукции на складе в г. Владивосток.