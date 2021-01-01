- охлаждение электротехнических шкафов и агрегаты вторичного охлаждения, светозвуковые системы безопасности для производственных процессов, систем безопасности, пожарных систем, морских систем, систем предупреждения о катастрофах и потенциально взрывоопасных сред.

Schneider Electric - эксперт в управлении энергией и автоматизации с подразделениями более чем в 100 странах мира - комплексные решения для многих сегментов рынка