Компания ООО “МегаСнаб” основана в 2013 году командой опытных снабженцев, имеющих внушительную практику работы по комплектации строительных площадок от этапа проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию. На счету нашей команды комплексные поставки на такие объекты как агропромышленные и жилые комплексы, гипермаркеты, торгово-развлекательные центры, атомные, гидро и электро станции, морские и речные порты.

В связи со стремительно растущими потребностями строительного рынка и спроса на единого поставщика, способного взять на себя обязанности генерального снабженца, команда ООО “МегаСнаб” предлагает комплексные решения в сфере снабжения любых строительных объектов на различных этапах строительства. У клиентов нашей компании появляется возможность приобрести необходимый перечень электротехнических и общестроительных материалов по оптовым ценам таких как (кабельно-проводниковая продукция, низковольтное оборудование, светильники, цветной металлопрокат, инженерная сантехника, пиломатериалы и многое другое) что приводит к существенной экономии времени и средств на содержание отдельного отдела снабжения и логистики.

Наша компания сотрудничает с большинством заводов производителей кабельной продукции (Севкабель, Камкабель, Иркутсккабель,группа компаний Электрокабель и др.) и крупнейшими дистрибьюторами электротехнических товаров в том числе светильников различных назначений ( Schneider Electric, ABB, IEK, Legrand, DKC, TDM, Технолюкс, Световые Технологии, OSRAM, Navigator, Raychem, Промрукав, WAGO ) что позволяет нам своевременно поставлять качественные материалы до Вашего строительного объекта или склада по всей России.

Компания ООО “МегаСнаб” высоко ценит сотрудничество с постоянными и новыми партнерами, которое позволяет находить оптимальные и выгодные решения в реализации совместных задач.





УСЛУГИ

Спешим Вам сообщить, что компания «МегаСнаб» осуществляет не только продажу кабельно-проводниковой продукции со склада, но и ОТМОТКУ, ДОСТАВКУ и ХРАНЕНИЕ кабеля !!!

Отмотка кабеля и провода осуществляется в размер при условии остатка кабеля на барабане либо бухте не меньше строительной длины, которая определяется индивидуально в зависимости от типа и сечения кабеля, провода.

Так же наша компания производит оперативную доставку кабеля и других строительных материалов в любую точку г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также во все регионы Российской Федерации.





При необходимости все барабаны жестко закрепляются крепежным брусом на транспортном средстве перед отправкой для полной сохранности груза.

Также мы предлагаем услугу ответственного хранения кабеля с его последующей реализацией. Все условия по хранению и реализации кабельно-проводниковой продукции оговариваются в каждом конкретном случае.

Приобретая кабельную продукцию в ООО «МегаСнаб» ее хранение на нашем складе уже входит в стоимость купленного у нас кабеля.

Купив у нас кабель и другие строительные материалы Вы сможете не только сэкономить на закупочной стоимости, но и на продолжительном хранении купленной продукции.

"МегаСнаб" - это инновационные и оптимальные решения в сфере снабжения.