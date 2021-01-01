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    ООО «МЭК»

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    ИНН: 5027212241

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    Контакты:

    InsideP_2 140000, Московская область, г. Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 249, оф. 4

    InsideP_2 +7(495)... Показать телефон

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    ООО «МЭК»

    ООО «МЭК» - стабильно развивающаяся российская компания на рынке кабельно-проводниковой продукции с 2014 года. 
    За время своего существования мы зарекомендовали себя надежным и ответственным партнёром. 
    Наша компания является одним из молодых, но перспективных поставщиков кабельно-проводниковой, электротехнической продукции на Российском рынке.

    Основные направления деятельности компании 
    • Оптовые поставки кабельно-проводниковой продукции
    • Комплектация и снабжение строительных объектов кабельно-проводниковой и электротехнической продукцией
    • Поставки оборудования-материала по спецификациям и сметам заказчика
    Наши преимущества 
    • Большой ассортимент продукции
    • Стабильно поддерживаемый складской товарный остаток
    • Гибкая ценовая политика
    • Индивидуальный подход к каждому покупателю
    • Большой опыт работы на Российском рынке
    • Оперативная доставка
    Мы делаем доставку и комплектацию Вашего заказа максимально быстрой и качественной. С нами успешно работают многие строительные и коммерческие организации: ТРЭСТ Мосэлектротягстрой, ТД ИнгеоКом, СтройМаксимум, СК Содружество, Сити Инжиниринг, СУ-155, Стройпромсервис и др.

    Компания МЭК является официальным партнером ведущих производителей кабельно-проводниковой продукци: Орловский Кабельный завод, Иркутский Кабельный завод, Смоленский Кабельный завод, Калужский Кабельный завод, Рыбинсккабель, Верхнеокский Кабельный Завод, Камский кабель, Людиновокабель, Спецкабель и др.

    Наша компания в предельно короткие сроки и с максимально высоким качеством выполнит поставленные задачи по комплектации Вашего заказа.


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