ООО «МЭК»
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ИНН: 5027212241Проверить компанию
Контакты:
140000, Московская область, г. Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 249, оф. 4
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ООО «МЭК»
За время своего существования мы зарекомендовали себя надежным и ответственным партнёром.
Наша компания является одним из молодых, но перспективных поставщиков кабельно-проводниковой, электротехнической продукции на Российском рынке.
Основные направления деятельности компании
- Оптовые поставки кабельно-проводниковой продукции
- Комплектация и снабжение строительных объектов кабельно-проводниковой и электротехнической продукцией
- Поставки оборудования-материала по спецификациям и сметам заказчика
- Большой ассортимент продукции
- Стабильно поддерживаемый складской товарный остаток
- Гибкая ценовая политика
- Индивидуальный подход к каждому покупателю
- Большой опыт работы на Российском рынке
- Оперативная доставка
Компания МЭК является официальным партнером ведущих производителей кабельно-проводниковой продукци: Орловский Кабельный завод, Иркутский Кабельный завод, Смоленский Кабельный завод, Калужский Кабельный завод, Рыбинсккабель, Верхнеокский Кабельный Завод, Камский кабель, Людиновокабель, Спецкабель и др.
Наша компания в предельно короткие сроки и с максимально высоким качеством выполнит поставленные задачи по комплектации Вашего заказа.