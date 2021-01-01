ООО «МЭК»

- стабильно развивающаяся российская компания на рынке кабельно-проводниковой продукции с 2014 года.

За время своего существования мы зарекомендовали себя надежным и ответственным партнёром.

Наша компания является одним из молодых, но перспективных поставщиков кабельно-проводниковой, электротехнической продукции на Российском рынке.



Основные направления деятельности компании

Оптовые поставки кабельно-проводниковой продукции

Комплектация и снабжение строительных объектов кабельно-проводниковой и электротехнической продукцией

Поставки оборудования-материала по спецификациям и сметам заказчика

Наши преимущества

Большой ассортимент продукции

Стабильно поддерживаемый складской товарный остаток

Гибкая ценовая политика

Индивидуальный подход к каждому покупателю

Большой опыт работы на Российском рынке

Оперативная доставка

Мы делаем доставку и комплектацию Вашего заказа максимально быстрой и качественной. С нами успешно работают многие строительные и коммерческие организации: ТРЭСТ Мосэлектротягстрой, ТД ИнгеоКом, СтройМаксимум, СК Содружество, Сити Инжиниринг, СУ-155, Стройпромсервис и др.

Компания МЭК является официальным партнером ведущих производителей кабельно-проводниковой продукци: Орловский Кабельный завод, Иркутский Кабельный завод, Смоленский Кабельный завод, Калужский Кабельный завод, Рыбинсккабель, Верхнеокский Кабельный Завод, Камский кабель, Людиновокабель, Спецкабель и др.

Наша компания в предельно короткие сроки и с максимально высоким качеством выполнит поставленные задачи по комплектации Вашего заказа.



