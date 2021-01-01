ООО «МК Электро»
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Контакты:
454106, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 131Б
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ООО «МК Электро»
Компания «МК Электро» основана в 2005 году.
Основное направление деятельности - оптово-розничная торговля электротехнической продукцией.
На сегодняшний день мы работаем по всей России и в странах СНГ.
В распоряжении клиентов - сеть из 5 точек продаж и интернет-магазин, которым можно воспользоваться для дистанционных заказов.
Удобная локация в географическом центре России позволяет нам отправлять заказы по всей стране (и в соседние страны) с приемлемыми условиями доставки.
Предлагаем Вам абсолютно весь спектр электротехнической продукции. Если какого-то товара у нас нет на складе, мы обязательно привезем его Вам в максимально короткий срок.
С нами работать удобно и выгодно - как юридическим лицам, так и частным клиентам.
Ждём Вас за покупками и приглашаем к сотрудничеству.
Контакты
Подразделения компании МК Электро в Челябинске
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Северо-запад
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Центр
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ЧМЗ
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Адрес:
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Режим работы:
Оптовые продажи
Телефон: +7 351 225-71-62 (Фомин Александр Александрович)
Почта: afomin@mkelektro.ru
Режим работы: пн-пт 9:00-17:30