В течение 10 лет основным направлением деятельности нашей компании является оптовая торговля кабельно-проводниковой, а также электротехнической продукцией из наличия и под заказ.

Наличие собственных, удобно расположенных складских баз, широкого, постоянно поддерживаемого ассортимента продукции, современного оборудование для отмотки и складирования продукции, транспорта для её доставки до объекта заказчика, грамотных специалистов отдела сбыта и снабжения, а так же долгосрочные, надежные отношения с поставщиками, всё это позволяет реализовывать наши принципы работы:

качество и разумные сроки поставки продукции;

индивидуальная политика цен;

внимательное отношение к каждому клиенту.

Оценить преимущества работы с нами смогли строительные, промышленные и энергетические предприятия по всей России, что подтверждается положительными отзывами и благодарственными письмами.

ООО «МКК» является официальным партнером крупнейших производителей кабельно-проводниковой и электротехнической продукции таких как «Рыбинсккабель», «Камкабель», «Сарансккабель», «Кабельный холдинг» г. Томск, «ТД «Агрокабель», «Кабель-КТ», «Кабельные ресурсы», TDM ЕLECTRIC, «Миасс-ТЭН», Schneider Electric и многих других.

Большой выбор поставщиков позволяет вне зависимости от сезона иметь на складе широкий ассортимент продукции и осуществлять поставки продукции из наличия и под заказ по наиболее выгодным ценам.

ООО «МКК» с момента создания является членом Уральской торгово-промышленной палаты, и уже в течение 5 лет включено в негосударственный Реестр российских предприятий и предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в Российской Федерации и за рубежом (Реестр надежных партнеров), который ведется Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

Склад

Особое внимание хотим обратить на наш склад. Собственная охраняемая складская база позволяет постоянно иметь в наличии самые ходовые позиции кабельной продукции. За процессом пополнения склада осуществляется тщательный контроль, поэтому Вам не придется ожидать поставки материалов на предприятие. Это достоинство является неоценимым при сжатых сроках реализации производственных работ клиента.





Отмотка

Процесс отмотки кабеля производится на собственном высокотехнологичном оборудовании, которое позволяет осуществлять технологические операции с кабелями любых маркоразмеров, в том числе крупнотоннажные. Несомненным преимуществом оборудования является его технологичность: кабель отматывается с точностью до сантиметра. Контролирует процесс отмотки опытный персонал, гарантирующий Вам выполнение заказа в течение максимально коротких сроков. Услуга отмотки кабеля предоставляется бесплатно.





Электроустановочное оборудование

Для удобства покупателей организован выставочный зал, где можно ознакомиться и приобрести из наличия качественную электроустановочную и кабельно-проводниковую продукцию по выгодным ценам. Осуществляется отмотка кабельно-проводниковой продукции в необходимом количестве (от одного метра).

В выставочном зале всегда можно приобрести:

Выключатели и розетки открытой, скрытой установки и универсальные, одно и многоместные;

Электромонтажные коробки для глухих и полых стен;

Удлинители и сетевые фильтры;

Стационарные кабельные разъемы;

Кабель и провод;

Бытовые и промышленные светильники;

Лампы различного назначения.

Мы уверены, что сотрудничество с нами принесет Вам положительный экономический эффект.