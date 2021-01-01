Электротехническая компании "МСР" – является одним из ведущих поставщиков электротехнической продукции в Поволжье, а также предлагает комплексное оснащение производственных предприятий, строительных объектов, и других потребителей электротехнической продукции. Компания «МСР» оказывает услуги по контрактному производству комплектующих, приборов и оборудования.



Оборудование для распределения энергии:



- Низковольтное оборудование:

- Автоматические и дифференциальные выключатели; Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1. (ИЭК, Legrand, АВВ, SchneiderElectric); Электрощиты в сборе.

- Предохранители, Счетчики (Энергомера), Реле, Контакторы, Пускатели, Т-ры. ОСМ,ОСО.

- КТП, Оборудование для высоковольтных подстанций напряжением 10кВ, 35кВ, 110кВ, Ячейки распределительных устройств КСО, К-59, К-63 и др.

- Разъединители РГП, РВЗ, РВФЗ, РЛНД, Выключатели ВНА, ВВУ, Трансформаторы тока и напряжения ТОЛ, ТЛК, НАМИТ, Ограничители перенапряжения ОПН, РВО, Силовые трансформаторы ТМГ любой мощности.

- Кабеленесущие системы: Кабельные каналы; Трубы жесткие гладкие ПВХ; Трубы гофрированные гибкие ПВХ и аксессуары; Металлорукав; Проволочные лотки; Армированные трубы ПВХ: ИЭК, Legrand, ДКС и др. производителей





Светотехника:



- Прожекторы, НПБ, НПП под лампы накаливания, ЛПБ, ЛПО, ЛСП промышленные IP65, переносные ЛЛПБ,ЛПОЮ; УП; НСВ для тяжелых условий применения;

- Лампы: накаливания, Энергосберегающие, галогенные, люминесцентные, газоразрядные, светодиодные.



Кабельная продукция: от ведущих компаний России и Европы



- Кабели силовые (АВВГ, АВВГнг, АВБбШв,ВВГ, ВВГнг-ls, ВБбШв АСБ, АпвВГ, АПвПг, АПвПуг,АПвВг, АПвВнг- LS, BBГ, ВВГнг, ВБбШв, ВБбШвнг, ПвВГ,, ПвБбШв,, ПвБбШп, ПвПг, ПвПуг,ПвВг, ПвВнг- LS, СБ и др.)

- Провода силовые общего назначения, бытового назначения и для электроустановок (АПВ, ПВ, МКШ, МКЭШ, МКШМ.)

- Кабели контрольные с алюминиевой жилой (АКВБбШв, АВВГ-ХЛ, АВБбШв-ХЛ.)

- Кабели контрольные с медной жилой (КВВГзнг, КВВГЭ, КВВГЭнг, КВВГнг, KBBГ, КВВГз, КВКбШвнг, КВБбШв, КВВГнг-LS, и др.)

- Провода самонесущие изолированные для воздушных ЛЭП ( А, АС, СИП. )

- Кабели связи станционные и распределительные (ТВВ, ТСВ, ТСВнг, ТСВнг-LS и ПРППМт, ПРППМС, ПРППМ.)

- Кабели связи телефонные (ТППп,ТППэп, ТППэпЗ, ТППэпЗБ, ТППэпЗБГ, ТППэпЗБбШп. )

- Кабель для сигнализации и блокировки (СБВГ, СБЗПУ, СБПУ, СБПЗАБпШп, СБПЗАУБпШп.)

- Кабели магистральные симметричные высокочастотные (МКСАШП, МКСБ, МКСАБпШп, МКСАКпШп, МКПпАКпШп, МКПпАШп).



Универсальные муфты кабельные герметизированные, разветвительная универсальная, для СЦБ:



- (МГУ-14-I (II, III), МГУ-28-II ,РМГУ: РМГУ-8-56, РМГУ8-96, РМГУ-8-100ШК, РМГУ-8-112ШК, РМГУ-8-128ШК) и другие.



Пролетные секции ЕИУС (3мм)

- ЕИУС.668414.001.010 - сечение 140х200мм

- ЕИУС.668414.001.010-01 - сечение 140х300мм

- ЕИУС.668414.001.010-02 - сечение 140х400мм

- ЕИУС.668414.001.010-03 - сечение 200х300мм

- ЕИУС.668414.001.010-04 - сечение 200х400мм

- ЕИУС.668414.001.010-05 - сечение 300х400мм



Соединитель электротяговый:



(Cоединитель электротяговый биметаллический сталемедный ЭМС,Соединитель электротяговый биметаллический сталемедный эластичный ЭМСЭ, Соединитель электротяговый биметаллический сталемедный эластичный втулочный ЭМСЭВ, Соединиетль электротяговый биметаллический сталемедный СЭТБ, Соединитель электротяговый медный Э, Соединитель электротяговый медный втулочный ЭВ, Соединитель электротяговый стальной СЭ, Соединитель электротяговый стальной втулочный СЭВ)