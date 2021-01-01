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ООО «МТК-Энерго»
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ИНН: 6318029235Проверить компанию
Контакты:
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3, оф. 800
+7(846)... Показать телефон
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ООО «МТК-Энерго»
ООО «МТК-Энерго» предлагает кабельно-проводниковую продукцию.
Мы готовы предложить своим клиентам высококачественную кабельно-проводниковую продукцию по доступным ценам.
Ценим абсолютно каждого клиента, и будем рады увидеть Вас в числе наших постоянных покупателей! Цель нашей компании - компетентно и достойно вести бизнес.
Мы дорожим своей репутацией верного и надежного партнера, постоянно развиваемся, стараясь соответствовать самым строгим требованиям наших клиентов.
Основные принципы нашей работы:
Мы готовы предложить своим клиентам высококачественную кабельно-проводниковую продукцию по доступным ценам.
Ценим абсолютно каждого клиента, и будем рады увидеть Вас в числе наших постоянных покупателей! Цель нашей компании - компетентно и достойно вести бизнес.
Мы дорожим своей репутацией верного и надежного партнера, постоянно развиваемся, стараясь соответствовать самым строгим требованиям наших клиентов.
Основные принципы нашей работы:
- Внимательное отношение к каждому клиенту (учитываем все Ваши пожелания);
- Высокое качество кабельно-проводниковой продукции
- Разумная ценовая политика (стараемся экономить Ваши деньги).
Наша компания всегда открыта для делового партнерства и установления взаимовыгодных долгосрочных отношений. Растущее число наших клиентов свидетельствует о том, что мы делаем верные шаги и заслуживаем их доверия.
Главная задача, которую мы ставим перед собой - оказать Вам максимальную помощь при выборе кабельно-проводниковой продукции.
Делаем все возможное для того, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным.
Прекрасное обслуживание, быстрое реагирование на нужды, высокопрофессиональное и своевременное, является для нашей компании стандартом.
За время своей работы, наша компания завоевала доверие многочисленного круга клиентов на территории России и за ее пределами.
Одно из главных наших преимуществ и методов работы - идти навстречу своим постоянным и потенциальным клиентам!
Вы в любой момент можете связаться с нами, чтобы задать интересующие Вас вопросы нашим квалифицированным специалистам или сделать заказ на кабельно-проводниковую продукцию.
Мы будем счастливы, видеть Вас в качестве наших клиентов.
Главная задача, которую мы ставим перед собой - оказать Вам максимальную помощь при выборе кабельно-проводниковой продукции.
Делаем все возможное для того, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным.
Прекрасное обслуживание, быстрое реагирование на нужды, высокопрофессиональное и своевременное, является для нашей компании стандартом.
За время своей работы, наша компания завоевала доверие многочисленного круга клиентов на территории России и за ее пределами.
Одно из главных наших преимуществ и методов работы - идти навстречу своим постоянным и потенциальным клиентам!
Вы в любой момент можете связаться с нами, чтобы задать интересующие Вас вопросы нашим квалифицированным специалистам или сделать заказ на кабельно-проводниковую продукцию.
Мы будем счастливы, видеть Вас в качестве наших клиентов.