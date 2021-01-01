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    ООО «МТК-Энерго»

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    ИНН: 6318029235

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    Контакты:

    InsideP_2 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3, оф. 800

    InsideP_2 +7(846)... Показать телефон

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    ООО «МТК-Энерго»

    ООО «МТК-Энерго» предлагает кабельно-проводниковую продукцию. 
    Мы готовы предложить своим клиентам высококачественную кабельно-проводниковую продукцию по доступным ценам. 
    Ценим абсолютно каждого клиента, и будем рады увидеть Вас в числе наших постоянных покупателей! Цель нашей компании - компетентно и достойно вести бизнес. 
    Мы дорожим своей репутацией верного и надежного партнера, постоянно развиваемся, стараясь соответствовать самым строгим требованиям наших клиентов. 

    Основные принципы нашей работы: 
    • Внимательное отношение к каждому клиенту (учитываем все Ваши пожелания);
    • Высокое качество кабельно-проводниковой продукции
    • Разумная ценовая политика (стараемся экономить Ваши деньги).

    Наша компания всегда открыта для делового партнерства и установления взаимовыгодных долгосрочных отношений. Растущее число наших клиентов свидетельствует о том, что мы делаем верные шаги и заслуживаем их доверия.

    Главная задача, которую мы ставим перед собой - оказать Вам максимальную помощь при выборе кабельно-проводниковой продукции.
    Делаем все возможное для того, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным.
    Прекрасное обслуживание, быстрое реагирование на нужды, высокопрофессиональное и своевременное, является для нашей компании стандартом.
    За время своей работы, наша компания завоевала доверие многочисленного круга клиентов на территории России и за ее пределами.
    Одно из главных наших преимуществ и методов работы - идти навстречу своим постоянным и потенциальным клиентам!

    Вы в любой момент можете связаться с нами, чтобы задать интересующие Вас вопросы нашим квалифицированным специалистам или сделать заказ на кабельно-проводниковую продукцию.
    Мы будем счастливы, видеть Вас в качестве наших клиентов.

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