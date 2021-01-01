ООО НКЗ «Электрокабель НН» – современное, динамично развивающееся предприятие кабельной отрасли, обладающее мощным парком технологического оборудования для производства широкой номенклатуры наиболее востребованной кабельно-проводниковой продукции.







Кабели силовые 0,66; 1 кВ (ВВГ, ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, ВбШв, ВбШвнг(А)-LS NUM, ВВГнг(А)-FRLS, ВБШВнг(А))

Кабели контрольные (КВВГ, КВВГЭ, КВБбШв, КВВГнг(А), КВБбШВнг(А), КВВГнг(А)-LS, КВБбШВнг(А)-LS, КВВГнг(А)-FRLS)

Провода соединительные (ПВС)

Кабели силовые гибкие (КГтп, КГтп-ХЛ)



Провода установочные (ПуВ, ПуГВ, ПБВВГ)





Ставка сделана на высокие технологии – в этом заключается современная производственная и технологическая политика предприятия ООО НКЗ «Электрокабель НН». На предприятии установлено и введено в эксплуатацию самое современное оборудование ведущих производителей мира, таких как Niehoff (Германия), PS (Италия), Rosendahl (Австрия), «Caballe» (Испания).

Завод открыт для сотрудничества, большое внимание уделяется совершенствованию сервиса и созданию максимально комфортных условий обслуживания клиентов. Наличие собственной складской базы позволяет постоянно иметь в наличии самые ходовые позиции производимой номенклатуры.

Мы уважаем наших партнеров, заказчиков, конкурентов – для нас Вы стимул роста и совершенствования.







О Производстве

В организации производственного процесса ООО НКЗ «Электрокабель НН» всегда делало ставку на высокие технологии – в этом заключается современная производственная и технологическая политика предприятия. Ежегодные мероприятия по модернизации и обновлению оборудования завода выполняются строго по графику и являются приоритетным направлением в развитии компании. Подбор высокотехнологического оборудования позволяет сформировать энерго- и ресурсосберегающее производство, а полностью автоматизированный процесс – использовать минимальное количество рабочих для обеспечения непрерывного графика работы. Очередным этапом реализации программы технического перевооружения завода и модернизации имеющихся мощностей стал запуск двух волочильных машин фирмы Niehoff (Германия), экструзионной линии Rosendahl (Австрия) и трёх крутильных машин фирмы «Caballe» (Испания).

Использование новых волочильных линий, экструзионной линии и линий скрутки направлено на увеличение производительности при обработке медной катанки и проволоки и повышению качества выпускаемой продукции. Полная автоматизация процесса работы оборудования практически исключает влияние человеческого фактора на качество выпускаемых полуфабрикатов, что положительно сказывается на характеристиках готовой продукции, выпускаемой Нижегородским кабельным заводом.

Мы непрерывно наращиваем объемы производства благодаря профессиональной работе всего коллектива. За последние три года номенклатура производимых кабельных изделий увеличена более чем в 2 раза.

Внедрение новых линий и вывод из эксплуатации старого оборудования позволили повысить качество продукции, снизить энергопотребление и потери на брак, а также улучшить экологическую обстановку.

Система менеджмента качества предприятия готовится к сертификации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Цель развития ООО НКЗ «Электрокабель НН» – обеспечение российской промышленности кабельно-проводниковой продукцией.

Основная стратегическая задача ООО НКЗ «Электрокабель НН» заключается в максимальном удовлетворении потребителей путем формирования наиболее полной номенклатуры продукции, отвечающей самым высоким современным требованиям качества, позволяющей комплексно удовлетворять заявки.





ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА.

Наша деятельность нацелена на сохранение и дальнейшее увеличение достигнутых объемов производства и реализации продукции, повышение качества выпускаемых изделий и снижение производственных издержек и, как следствие, увеличение рентабельности и роста финансовых результатов и удовлетворенности потребителей.

Мы стараемся обеспечивать постоянно меняющийся спрос, и стремимся предвосхищать ожидания потребителей по ассортименту и качеству производимой продукции.

Стратегическими партнерами-потребителями продукции завода являются предприятия энергетики, в том числе и атомной, машиностроения, металлургии, строительных комплексов России.





Пути достижения поставленных целей:

Организация управления предприятием таким образом, что проблемы качества не выявляются, а предупреждаются;

Совершенствование технологии, продукции и организации работ с целью улучшения качества;

Взаимовыгодные отношения с поставщиками, направленные на обеспечение качества поставляемых материалов;

Регулярный анализ требований и ожиданий потребителей;

Поставка продукции в оптимальные сроки и по оптимальным ценам;

Систематическое обучение персонала, оценка его компетентности и стимулирование за результаты работы;

Изготовление экологически безопасной продукции для здоровья людей и окружающей среды;

Постоянное совершенствование системы менеджмента качества;

Сертификация изготавливаемой продукции в различных системах сертификации (подтверждение качества третьей стороной);

Обеспечение социальной защищенности персонала, создание благоприятного психологического климата в коллективе;

Создание безопасных условий труда



