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ООО НМК «Маст»
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ИНН: 5261003492Проверить компанию
Контакты:
603152, Нижегородская область, г. Нижний новгород, ул. Ларина, д. 28
+7(831)... Показать телефон
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ООО НМК «Маст»
Актуальность, полезность, качество — основы нашей ассортиментной политики.
Компания ООО НМК «Маст» работает в сфере комплексных поставок электротехники с 1993 года. Более 20 лет на рынке – это профессионализм и компетенция наших менеджеров, авторитет среди клиентов и партнёров.
Среди наших клиентов организации и предприятия различных отраслей. Качественное обслуживание и индивидуальный подход являются залогом долгосрочных и взаимовыгодных отношений с нашими партнерами. Для своих клиентов мы предлагаем комплектование объектов электротехнической продукцией «под ключ», гибкую финансовую систему расчетов и доставку заказанного товара на объект.
Мы активно развиваем сеть филиалов: Казань, Уфа, Электросталь (Москва). Центральный офис и склад расположены на федеральной трассе «М7», в Нижнем Новгороде.
В 2011 году складской комплекс был модернизирован. Проведены мероприятия по оптимизации системы хранения, запущена система управления складом (WMS). Все это позволяет быстро и качественно комплектовать ваши заказы.
Компания ООО НМК «Маст» работает в сфере комплексных поставок электротехники с 1993 года. Более 20 лет на рынке – это профессионализм и компетенция наших менеджеров, авторитет среди клиентов и партнёров.
Среди наших клиентов организации и предприятия различных отраслей. Качественное обслуживание и индивидуальный подход являются залогом долгосрочных и взаимовыгодных отношений с нашими партнерами. Для своих клиентов мы предлагаем комплектование объектов электротехнической продукцией «под ключ», гибкую финансовую систему расчетов и доставку заказанного товара на объект.
Мы активно развиваем сеть филиалов: Казань, Уфа, Электросталь (Москва). Центральный офис и склад расположены на федеральной трассе «М7», в Нижнем Новгороде.
В 2011 году складской комплекс был модернизирован. Проведены мероприятия по оптимизации системы хранения, запущена система управления складом (WMS). Все это позволяет быстро и качественно комплектовать ваши заказы.