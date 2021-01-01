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    ООО НМК «Маст»

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    ИНН: 5261003492

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    Контакты:

    InsideP_2 603152, Нижегородская область, г. Нижний новгород, ул. Ларина, д. 28

    InsideP_2 +7(831)... Показать телефон

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    ООО НМК «Маст»

    Актуальность, полезность, качество — основы нашей ассортиментной политики. 

    Компания ООО НМК «Маст» работает в сфере комплексных поставок электротехники с 1993 года. Более 20 лет на рынке – это профессионализм и компетенция наших менеджеров, авторитет среди клиентов и партнёров. 

    Среди наших клиентов организации и предприятия различных отраслей. Качественное обслуживание и индивидуальный подход являются залогом долгосрочных и взаимовыгодных отношений с нашими партнерами. Для своих клиентов мы предлагаем комплектование объектов электротехнической продукцией «под ключ», гибкую финансовую систему расчетов и доставку заказанного товара на объект. 

    Мы активно развиваем сеть филиалов: Казань, Уфа, Электросталь (Москва). Центральный офис и склад расположены на федеральной трассе «М7», в Нижнем Новгороде. 
    В 2011 году складской комплекс был модернизирован. Проведены мероприятия по оптимизации системы хранения, запущена система управления складом (WMS). Все это позволяет быстро и качественно комплектовать ваши заказы.


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