Актуальность, полезность, качество — основы нашей ассортиментной политики.

Компания ООО НМК «Маст»

работает в сфере комплексных поставок электротехники с 1993 года. Более 20 лет на рынке – это профессионализм и компетенция наших менеджеров, авторитет среди клиентов и партнёров.

Среди наших клиентов организации и предприятия различных отраслей. Качественное обслуживание и индивидуальный подход являются залогом долгосрочных и взаимовыгодных отношений с нашими партнерами. Для своих клиентов мы предлагаем комплектование объектов электротехнической продукцией «под ключ», гибкую финансовую систему расчетов и доставку заказанного товара на объект.

Мы активно развиваем сеть филиалов: Казань, Уфа, Электросталь (Москва). Центральный офис и склад расположены на федеральной трассе «М7», в Нижнем Новгороде.

В 2011 году складской комплекс был модернизирован. Проведены мероприятия по оптимизации системы хранения, запущена система управления складом (WMS). Все это позволяет быстро и качественно комплектовать ваши заказы.