О компании

Наша компания осуществляет поставки кабельно-проводниковой продукции на российский рынок и рынок ближнего зарубежья.



Более 20 лет активной деятельности позволяют выстроить систему партнерских взаимоотношений, которая представляет собой сочетание высоких стандартов обслуживания и индивидуального подхода к каждому клиенту. Это делает нас выгодным партнером, ориентированным на долгосрочное сотрудничество.



Партнеры



Долгие и прочные отношения с такими ведущими российскими производителями как:

ООО «Сарансккабель»

ЗАО "Самарская кабельная компания"

ООО "Холдинг кабельный "Альянс"

ООО ГК «Севкабель»

ЗАО «Томсккабель»

ЗАО «Кавказкабель»

ООО «Росскат»

ООО "Эм-кабель"

ООО "Псковкабель"

ООО "ТД "Умкомтех"

ООО "ТД "Агрокабель"

позволяют дифференцировать цены, которые выгодно отличаются от цен других наших партнеров по бизнесу. Особенно это заметно в сезон пика продаж (июль-октябрь), когда спрос на кабельную продукцию значительно возрастает и другие участники рынка не могут удовлетворить потребности своих покупателей. Именно большой выбор поставщиков позволяет нам вне зависимости от сезона иметь и широкий ассортимент продукции на складе и большое количество кабеля и провода по отдельно взятым позициям.



Склады



Сейчас они насчитывают более 9000 тысяч позиций складского хранения на сумму более 2 миллиардов рублей.

Отгрузка продукции в большинстве случаев происходит в день сдачи документов менеджерам склада, если это произошло до 15 часов.

Панорама открытого склада Панорама закрытого склада



Цеха отмотки и отгрузки



Скорость и качество обслуживания по отгрузке продукции обеспечивают профессионалы, в распоряжении которых надежная и высокопроизводительная техника:



- 9 отмоточных станков, способных делать до 70 отмоток за смену;

- два козловых крана;

- башенный кран;

- две кран-балки.



Произведена реконструкция складского хозяйства, что позволит интенсифицировать процесс подбора, отмотки и комплектации заказов покупателей.





Доставка



Мы можем организовать доставку любым видом транспорта в любую точку страны и ближнего зарубежья.



Мы открыты для сотрудничества. Мы дорожим своими клиентами и постоянно ищем новые пути, чтобы наши партнерские отношения были взаимовыгодными и комфортными.

