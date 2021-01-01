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    ООО «Новремдормаш»

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    ИНН: 7116015739

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    Контакты:

    InsideP_2 301657, Тульская область, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Техническая, д. 8а

    InsideP_2 +7(487)... Показать телефон

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    • О компании
    • Контакты

    ООО «Новремдормаш»
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    О компании

    Наша компания осуществляет поставки кабельно-проводниковой продукции на российский рынок и рынок ближнего зарубежья.

    Более 20 лет активной деятельности позволяют выстроить систему партнерских взаимоотношений, которая представляет собой сочетание высоких стандартов обслуживания и индивидуального подхода к каждому клиенту. Это делает нас выгодным партнером, ориентированным на долгосрочное сотрудничество.

    Партнеры

    Долгие и прочные отношения с такими ведущими российскими производителями как:
    ООО «Сарансккабель»
    ЗАО "Самарская кабельная компания"
    ООО "Холдинг кабельный "Альянс"
    ООО ГК «Севкабель»
    ЗАО «Томсккабель»
    ЗАО «Кавказкабель»
    ООО «Росскат»
    ООО "Эм-кабель"
    ООО "Псковкабель"
    ООО "ТД "Умкомтех"
    ООО "ТД "Агрокабель"
    позволяют дифференцировать цены, которые выгодно отличаются от цен других наших партнеров по бизнесу. Особенно это заметно в сезон пика продаж (июль-октябрь), когда спрос на кабельную продукцию значительно возрастает и другие участники рынка не могут удовлетворить потребности своих покупателей. Именно большой выбор поставщиков позволяет нам вне зависимости от сезона иметь и широкий ассортимент продукции на складе и большое количество кабеля и провода по отдельно взятым позициям.

    Склады

    Сейчас они насчитывают более 9000 тысяч позиций складского хранения на сумму более 2 миллиардов рублей.
    Отгрузка продукции в большинстве случаев происходит в день сдачи документов менеджерам склада, если это произошло до 15 часов.
    Панорама открытого склада
    Панорама закрытого склада
     
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    Цеха отмотки и отгрузки

    Скорость и качество обслуживания по отгрузке продукции обеспечивают профессионалы, в распоряжении которых надежная и высокопроизводительная техника:

    - 9 отмоточных станков, способных делать до 70 отмоток за смену;
    - два козловых крана;
    - башенный кран;
    - две кран-балки.

    Произведена реконструкция складского хозяйства, что позволит интенсифицировать процесс подбора, отмотки и комплектации заказов покупателей.
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    Доставка 

    Мы можем организовать доставку любым видом транспорта в любую точку страны и ближнего зарубежья.

    Мы открыты для сотрудничества. Мы дорожим своими клиентами и постоянно ищем новые пути, чтобы наши партнерские отношения были взаимовыгодными и комфортными.

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