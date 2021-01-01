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Наша компания осуществляет поставки кабельно-проводниковой продукции на российский рынок и рынок ближнего зарубежья.
Более 20 лет активной деятельности позволяют выстроить систему партнерских взаимоотношений, которая представляет собой сочетание высоких стандартов обслуживания и индивидуального подхода к каждому клиенту. Это делает нас выгодным партнером, ориентированным на долгосрочное сотрудничество.
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Партнеры
Долгие и прочные отношения с такими ведущими российскими производителями как:
ООО «Сарансккабель»
ЗАО "Самарская кабельная компания"
ООО "Холдинг кабельный "Альянс"
ООО ГК «Севкабель»
ЗАО «Томсккабель»
ЗАО «Кавказкабель»
ООО «Росскат»
ООО "Эм-кабель"
ООО "Псковкабель"
ООО "ТД "Умкомтех"
ООО "ТД "Агрокабель"
позволяют дифференцировать цены, которые выгодно отличаются от цен других наших партнеров по бизнесу. Особенно это заметно в сезон пика продаж (июль-октябрь), когда спрос на кабельную продукцию значительно возрастает и другие участники рынка не могут удовлетворить потребности своих покупателей. Именно большой выбор поставщиков позволяет нам вне зависимости от сезона иметь и широкий ассортимент продукции на складе и большое количество кабеля и провода по отдельно взятым позициям.
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Склады
Сейчас они насчитывают более 9000 тысяч позиций складского хранения на сумму более 2 миллиардов рублей.
Отгрузка продукции в большинстве случаев происходит в день сдачи документов менеджерам склада, если это произошло до 15 часов.
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Панорама открытого склада
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Панорама закрытого склада
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Цеха отмотки и отгрузки
Скорость и качество обслуживания по отгрузке продукции обеспечивают профессионалы, в распоряжении которых надежная и высокопроизводительная техника:
- 9 отмоточных станков, способных делать до 70 отмоток за смену;
- два козловых крана;
- башенный кран;
- две кран-балки.
Произведена реконструкция складского хозяйства, что позволит интенсифицировать процесс подбора, отмотки и комплектации заказов покупателей.
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Доставка
Мы можем организовать доставку любым видом транспорта в любую точку страны и ближнего зарубежья.
Мы открыты для сотрудничества. Мы дорожим своими клиентами и постоянно ищем новые пути, чтобы наши партнерские отношения были взаимовыгодными и комфортными.
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