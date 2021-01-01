



Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие “Информсистема” - это компактная, мобильная, хорошо оснащенная инженерная компания с творческим, грамотным коллективом, способным решать сложные задачи современного производства.

Наше предприятие было создано в 1990 году.

Сегодня мы успешно осваиваем российский рынок кабельно-проводниковой продукции, занимая с каждым годом все более прочные позиции.

Объясняется это тем, что мы неизменно основываемся на традициях высокого качества, точности и надежности выпускаемой продукции.





Сегодня коллектив предприятия выпускает:

- провода связи;

- кабели малопарные высокочастотные для сетей абонентского доступа;

- кабели для систем охранно-пожарных сигнализаций;

- кабели парной скрутки для СКС (LAN-кабели);

- провода для электропрогрева бетона;

- провода и шнуры монтажные;

- провода для промышленных взрывных работ;

- провода геофизические универсальные.





Мы стремимся делать это лучше других и постоянно ищем новые пути для оптимального решения задач, связанных с производством нашей продукции.

В числе наших покупателей – крупнейшие компании России – лидеры в области телекоммуникаций, строительства и геофизических исследований.

Мы дорожим своими клиентами и благодарны за их выбор.



