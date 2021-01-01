ООО «НПП «Информсистема»
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Контакты:
344000, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Пескова, 17 А
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ООО «НПП «Информсистема»
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие “Информсистема” - это компактная, мобильная, хорошо оснащенная инженерная компания с творческим, грамотным коллективом, способным решать сложные задачи современного производства.
Наше предприятие было создано в 1990 году.
Сегодня мы успешно осваиваем российский рынок кабельно-проводниковой продукции, занимая с каждым годом все более прочные позиции.
Объясняется это тем, что мы неизменно основываемся на традициях высокого качества, точности и надежности выпускаемой продукции.
Сегодня коллектив предприятия выпускает:
- провода связи;
- кабели малопарные высокочастотные для сетей абонентского доступа;
- кабели для систем охранно-пожарных сигнализаций;
- кабели парной скрутки для СКС (LAN-кабели);
- провода для электропрогрева бетона;
- провода и шнуры монтажные;
- провода для промышленных взрывных работ;
- провода геофизические универсальные.
Мы стремимся делать это лучше других и постоянно ищем новые пути для оптимального решения задач, связанных с производством нашей продукции.
В числе наших покупателей – крупнейшие компании России – лидеры в области телекоммуникаций, строительства и геофизических исследований.
Мы дорожим своими клиентами и благодарны за их выбор.
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