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    ООО «НПП «Информсистема»

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    ИНН: 6168075536

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    Контакты:

    InsideP_2 344000, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Пескова, 17 А

    InsideP_2 +7(863)... Показать телефон

    InsideP_2 info@in... Показать email

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    ООО «НПП «Информсистема»

    Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие “Информсистема” - это компактная, мобильная, хорошо оснащенная инженерная компания с творческим, грамотным коллективом, способным решать сложные задачи современного производства.

    Наше предприятие было создано в 1990 году. 

    Сегодня мы успешно осваиваем российский рынок кабельно-проводниковой продукции, занимая с каждым годом все более прочные позиции. 

    Объясняется это тем, что мы неизменно основываемся на традициях высокого качества, точности и надежности выпускаемой продукции. 


    Сегодня коллектив предприятия выпускает: 

    - провода связи; 

    - кабели малопарные высокочастотные для сетей абонентского доступа; 

    - кабели для систем охранно-пожарных сигнализаций; 

    - кабели парной скрутки для СКС (LAN-кабели); 

    - провода для электропрогрева бетона; 

    - провода и шнуры монтажные; 

    - провода для промышленных взрывных работ; 

    - провода геофизические универсальные. 


    Мы стремимся делать это лучше других и постоянно ищем новые пути для оптимального решения задач, связанных с производством нашей продукции. 

    В числе наших покупателей – крупнейшие компании России – лидеры в области телекоммуникаций, строительства и геофизических исследований. 

    Мы дорожим своими клиентами и благодарны за их выбор.  

      
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