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    ООО «НПП«ПромТехнология»

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    ИНН: 7604253536

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    Контакты:

    InsideP_2 150001, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Московский, 1а, оф.9

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    ООО «НПП«ПромТехнология»

    НПП  «ПромТехнология» осуществляет поставки кабельно-проводниковой и электротехнической продукции, металлопроката, светотехнического оборудования и электронных компонентов  для нужд промышленных предприятий и строительных организаций.

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