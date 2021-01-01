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ООО «НПП«ПромТехнология»
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ИНН: 7604253536Проверить компанию
Контакты:
150001, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Московский, 1а, оф.9
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ООО «НПП«ПромТехнология»
НПП «ПромТехнология» осуществляет поставки кабельно-проводниковой и электротехнической продукции, металлопроката, светотехнического оборудования и электронных компонентов для нужд промышленных предприятий и строительных организаций.