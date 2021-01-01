< Назад
< Назад
Компания выпускает более 10000 наименований продукции, в том числе уникальной для российского и международного рынков.
К основным видам продукции относятся электропроводящие пластмассы и саморегулирующиеся нагревательные кабели, резистивные нагревательные кабели, силовые и монтажные кабели, соединительные коробки, гофрированные трубы из нержавеющей стали, кабельные вводы и другие аксессуары для монтажа. ОКБ «Гамма» также занимается разработкой и производством отраслевых решений для авиа- и судостроения, автомобильного, железнодорожного транспорта, спецтехники на основе нагревательных кабелей.
Российское производство ОКБ «Гамма» саморегулирующихся кабелей, скин-систем, а также гибких гофрированных труб из нержавеющей стали подтверждено официальным заключением Министерства промышленности и торговли РФ.
ОКБ «Гамма» включена в официальный реестр российских производителей Министерства промышленности и торговли РФ, а также реализует проект по увеличению мощностей по выпуску полностью отечественных электропроводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе совместно с Фондом развития промышленности.
ООО ОКБ «Гамма»
Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»
ИНН: 5038110121Проверить компанию
Контакты:
141280, Московская область, г. Ивантеевка, проезд Фабричный, д. 1, здание 29 абк, пом. 603
+7(495)... Показать телефон
f.makla... Показать email
okb-gam... Показать сайт
- О компании
- Контакты
ООО ОКБ «Гамма»
ОКБ «Гамма» — мировой лидер в разработке и производстве всех компонентов систем электрообогрева для промышленности.
Компания выпускает более 10000 наименований продукции, в том числе уникальной для российского и международного рынков.
К основным видам продукции относятся электропроводящие пластмассы и саморегулирующиеся нагревательные кабели, резистивные нагревательные кабели, силовые и монтажные кабели, соединительные коробки, гофрированные трубы из нержавеющей стали, кабельные вводы и другие аксессуары для монтажа. ОКБ «Гамма» также занимается разработкой и производством отраслевых решений для авиа- и судостроения, автомобильного, железнодорожного транспорта, спецтехники на основе нагревательных кабелей.
Российское производство ОКБ «Гамма» саморегулирующихся кабелей, скин-систем, а также гибких гофрированных труб из нержавеющей стали подтверждено официальным заключением Министерства промышленности и торговли РФ.
ОКБ «Гамма» включена в официальный реестр российских производителей Министерства промышленности и торговли РФ, а также реализует проект по увеличению мощностей по выпуску полностью отечественных электропроводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе совместно с Фондом развития промышленности.
ПРОДУКЦИЯ
- Саморегулирующиеся нагревательные кабели
- Резистивные нагревательные кабели
- Специальные кабели для обогрева трубопроводов и скважин
- Кабели в металлической оболочке
- Монтажные и силовые кабели
- Соединительные коробки
- Регулирующая аппаратура и АСУ ТП
- Аксессуары и комплектующие для систем электрообогрева
- Гофрированная труба из нержавеющей стали и продукты на ее основе