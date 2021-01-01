ОКБ «Гамма» — мировой лидер в разработке и производстве всех компонентов систем электрообогрева для промышленности.

Компания выпускает более 10000 наименований продукции, в том числе уникальной для российского и международного рынков.

К основным видам продукции относятся электропроводящие пластмассы и саморегулирующиеся нагревательные кабели, резистивные нагревательные кабели, силовые и монтажные кабели, соединительные коробки, гофрированные трубы из нержавеющей стали, кабельные вводы и другие аксессуары для монтажа. ОКБ «Гамма» также занимается разработкой и производством отраслевых решений для авиа- и судостроения, автомобильного, железнодорожного транспорта, спецтехники на основе нагревательных кабелей.

Российское производство ОКБ «Гамма» саморегулирующихся кабелей, скин-систем, а также гибких гофрированных труб из нержавеющей стали подтверждено официальным заключением Министерства промышленности и торговли РФ.

ОКБ «Гамма» включена в официальный реестр российских производителей Министерства промышленности и торговли РФ, а также реализует проект по увеличению мощностей по выпуску полностью отечественных электропроводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе совместно с Фондом развития промышленности

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ПРОДУКЦИЯ

Саморегулирующиеся нагревательные кабели



Резистивные нагревательные кабели



Специальные кабели для обогрева трубопроводов и скважин



Кабели в металлической оболочке



Монтажные и силовые кабели



Соединительные коробки



Регулирующая аппаратура и АСУ ТП



Аксессуары и комплектующие для систем электрообогрева



Гофрированная труба из нержавеющей стали и продукты на ее основе



