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    ООО ОКБ «Гамма»

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    ИНН: 5038110121

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    Контакты:

    InsideP_2 141280, Московская область, г. Ивантеевка, проезд Фабричный, д. 1, здание 29 абк, пом. 603

    InsideP_2 +7(495)... Показать телефон

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    • О компании
    • Контакты

    ООО ОКБ «Гамма»

    ОКБ «Гамма» — мировой лидер в разработке и производстве всех компонентов систем электрообогрева для промышленности.

    Компания выпускает более 10000 наименований продукции, в том числе уникальной для российского и международного рынков.

    К основным видам продукции относятся электропроводящие пластмассы и саморегулирующиеся нагревательные кабели, резистивные нагревательные кабели, силовые и монтажные кабели, соединительные коробки, гофрированные трубы из нержавеющей стали, кабельные вводы и другие аксессуары для монтажа. ОКБ «Гамма» также занимается разработкой и производством отраслевых решений для авиа- и судостроения, автомобильного, железнодорожного транспорта, спецтехники на основе нагревательных кабелей.
    Российское производство ОКБ «Гамма» саморегулирующихся кабелей, скин-систем, а также гибких гофрированных труб из нержавеющей стали подтверждено официальным заключением Министерства промышленности и торговли РФ.


    ОКБ «Гамма» включена в официальный реестр российских производителей Министерства промышленности и торговли РФ, а также реализует проект по увеличению мощностей по выпуску полностью отечественных электропроводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе совместно с Фондом развития промышленности.


    ПРОДУКЦИЯ

    • Саморегулирующиеся нагревательные кабели
    • Резистивные нагревательные кабели
    • Специальные кабели для обогрева трубопроводов и скважин
    • Кабели в металлической оболочке
    • Монтажные и силовые кабели
    • Соединительные коробки
    • Регулирующая аппаратура и АСУ ТП
    • Аксессуары и комплектующие для систем электрообогрева
    • Гофрированная труба из нержавеющей стали и продукты на ее основе
          
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