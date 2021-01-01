Электротехническая компания ВАЯК, успешно развивающаяся компания с более 26-летним опытом работы, специализирующаяся в области комплексных поставок электротехнической продукции, ремонта электродвигателей, а так же производства низковольтных комплектных устройств (сборка НКУ). Мы постоянно отслеживаем новинки электротехнического рынка и предлагаем покупателям лучшие предложения с точки зрения цены, качества, сроков изготовления и поставки.





Основные направления деятельности:

Кабель и провод;

Кабеленесущие системы;

Низковольтное оборудование;

Электроустановочные изделия;

Светотехника.





Предоставляемые услуги:

Ремонт электродвигателей;

Сборка и монтаж щитового оборудования.







АО «Курганэнерго»

ЗАО «Курганстальмост»

ЗАО «Курганмашзавод»

ОАО «Курганхиммаш»

АО АК «Корвет»

АО «Синтез»

ПАО «Сбербанк России»

ООО «Велес»

ООО «ВИТ»

АО «Кургансемена»

АО «Сибирский газовик» и другие. За время работы на электротехническом рынке у нас сложились партнерские и доверительные отношения с более 3000 компаний, которые по сей день являются постоянными клиентами нашей компании, среди них:





Компания ВАЯК сотрудничает с ведущими Российскими и зарубежными партнерами, поставляющими высококачественную продукцию.







ABB

Schneider Electric

КЭАЗ

IEK

TDM

Geniled

ASD

Uniel

VARTON

ОВЕН

Энергомера

Тайпит

Gauss

ВЕСПЕР и другие Наши партнеры:





На данный момент номенклатура товара превышает более 20 000 наименований.





Многолетний опыт и профессионализм специалистов компании позволяет оказать Вам эффективную помощь при выборе электротехнической продукции, ремонте электродвигателей, а также сборке низковольтных комплектных устройств.