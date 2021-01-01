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    ООО «Олниж»

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    ИНН: 4501027410

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    Контакты:

    InsideP_2 640027, Курганская область, г. Курган, ул. Химмашевская, д. 17а

    InsideP_2 +7(3522... Показать телефон

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    ООО «Олниж»

    Электротехническая компания ВАЯК, успешно развивающаяся компания с более 26-летним опытом работы, специализирующаяся в области комплексных поставок электротехнической продукции, ремонта электродвигателей, а так же производства низковольтных комплектных устройств (сборка НКУ). Мы постоянно отслеживаем новинки электротехнического рынка и предлагаем покупателям лучшие предложения с точки зрения цены, качества, сроков изготовления и поставки.

      Основные направления деятельности:
    • Кабель и провод;
    • Кабеленесущие системы;
    • Низковольтное оборудование;
    • Электроустановочные изделия;
    • Светотехника.

      Предоставляемые услуги:
    • Ремонт электродвигателей;
    • Сборка и монтаж щитового оборудования.

      За время работы на электротехническом рынке у нас сложились партнерские и доверительные отношения с более 3000 компаний, которые по сей день являются постоянными клиентами нашей компании, среди них:
    • АО «Курганэнерго»
    • ЗАО «Курганстальмост»
    • ЗАО «Курганмашзавод»
    • ОАО «Курганхиммаш»
    • АО АК «Корвет»
    • АО «Синтез»
    • ПАО «Сбербанк России»
    • ООО «Велес»
    • ООО «ВИТ»
    • АО «Кургансемена»
    • АО «Сибирский газовик» и другие.

      Компания ВАЯК сотрудничает с ведущими Российскими и зарубежными партнерами, поставляющими высококачественную продукцию.

      Наши партнеры: 
    • ABB
    • Schneider Electric
    • КЭАЗ
    • IEK
    • TDM
    • Geniled
    • ASD
    • Uniel
    • VARTON
    • ОВЕН
    • Энергомера
    • Тайпит
    • Gauss
    • ВЕСПЕР и другие

      На данный момент номенклатура товара превышает более 20 000 наименований.

      Многолетний опыт и профессионализм специалистов компании позволяет оказать Вам эффективную помощь при выборе электротехнической продукции, ремонте электродвигателей, а также сборке низковольтных комплектных устройств.

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