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ООО «Олниж»
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ИНН: 4501027410Проверить компанию
Контакты:
640027, Курганская область, г. Курган, ул. Химмашевская, д. 17а
+7(3522... Показать телефон
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ООО «Олниж»
Электротехническая компания ВАЯК, успешно развивающаяся компания с более 26-летним опытом работы, специализирующаяся в области комплексных поставок электротехнической продукции, ремонта электродвигателей, а так же производства низковольтных комплектных устройств (сборка НКУ). Мы постоянно отслеживаем новинки электротехнического рынка и предлагаем покупателям лучшие предложения с точки зрения цены, качества, сроков изготовления и поставки.
Основные направления деятельности:
Предоставляемые услуги:
За время работы на электротехническом рынке у нас сложились партнерские и доверительные отношения с более 3000 компаний, которые по сей день являются постоянными клиентами нашей компании, среди них:
Компания ВАЯК сотрудничает с ведущими Российскими и зарубежными партнерами, поставляющими высококачественную продукцию.
Наши партнеры:
На данный момент номенклатура товара превышает более 20 000 наименований.
Многолетний опыт и профессионализм специалистов компании позволяет оказать Вам эффективную помощь при выборе электротехнической продукции, ремонте электродвигателей, а также сборке низковольтных комплектных устройств.
Основные направления деятельности:
- Кабель и провод;
- Кабеленесущие системы;
- Низковольтное оборудование;
- Электроустановочные изделия;
- Светотехника.
Предоставляемые услуги:
- Ремонт электродвигателей;
- Сборка и монтаж щитового оборудования.
За время работы на электротехническом рынке у нас сложились партнерские и доверительные отношения с более 3000 компаний, которые по сей день являются постоянными клиентами нашей компании, среди них:
- АО «Курганэнерго»
- ЗАО «Курганстальмост»
- ЗАО «Курганмашзавод»
- ОАО «Курганхиммаш»
- АО АК «Корвет»
- АО «Синтез»
- ПАО «Сбербанк России»
- ООО «Велес»
- ООО «ВИТ»
- АО «Кургансемена»
- АО «Сибирский газовик» и другие.
Компания ВАЯК сотрудничает с ведущими Российскими и зарубежными партнерами, поставляющими высококачественную продукцию.
Наши партнеры:
- ABB
- Schneider Electric
- КЭАЗ
- IEK
- TDM
- Geniled
- ASD
- Uniel
- VARTON
- ОВЕН
- Энергомера
- Тайпит
- Gauss
- ВЕСПЕР и другие
На данный момент номенклатура товара превышает более 20 000 наименований.
Многолетний опыт и профессионализм специалистов компании позволяет оказать Вам эффективную помощь при выборе электротехнической продукции, ремонте электродвигателей, а также сборке низковольтных комплектных устройств.