Принципы работы

- Мы производим теплый пол, терморегуляторы и прочие аксессуары под торговой маркой - AlfaMat, AlfaReg, AlfaCabel, AlfaFilm

- Наша товарная матрица состоит как из инженерных товаров местного производства, так и из товаров поставщиков России, Азии и Европы. Мы рады предложить вам приборы учета ресурсов (счетчики воды, счетчики тепла, счетчики газа, счетчики электроэнергии), системы электрообогрева как для промышленности, так и для бытовых целей.

- Благодаря применению современных торговых технологий Вы получите свой счет на оплату, заказ или информацию БЫСТРЕЕ, чем при обращении к конкурентам. Мы каждый день стремимся уменьшать количество лишних «бумаг, бюрократии и ненужных заказчику действий». Время, время и еще раз время ? самый ценный ресурс любого человека!

- Наличие собственных коммерческих автомобилей и логистов позволяют нам осуществлять доставку товара ЛУЧШЕ.

- Грамотная техническая консультация и возможность всегда дозвониться до нас будут нашим БОНУСОМ к Вашей покупке.