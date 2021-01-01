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ООО «ОС «Альфаснаб»
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ИНН: 6670329218Проверить компанию
Контакты:
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новостроя, д. 1а, оф. 106
+7(343)... Показать телефон
756457@... Показать email
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ООО «ОС «Альфаснаб»
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Принципы работы
- Мы производим теплый пол, терморегуляторы и прочие аксессуары под торговой маркой - AlfaMat, AlfaReg, AlfaCabel, AlfaFilm
- Наша товарная матрица состоит как из инженерных товаров местного производства, так и из товаров поставщиков России, Азии и Европы. Мы рады предложить вам приборы учета ресурсов (счетчики воды, счетчики тепла, счетчики газа, счетчики электроэнергии), системы электрообогрева как для промышленности, так и для бытовых целей.
- Благодаря применению современных торговых технологий Вы получите свой счет на оплату, заказ или информацию БЫСТРЕЕ, чем при обращении к конкурентам. Мы каждый день стремимся уменьшать количество лишних «бумаг, бюрократии и ненужных заказчику действий». Время, время и еще раз время ? самый ценный ресурс любого человека!
- Наличие собственных коммерческих автомобилей и логистов позволяют нам осуществлять доставку товара ЛУЧШЕ.
- Грамотная техническая консультация и возможность всегда дозвониться до нас будут нашим БОНУСОМ к Вашей покупке.
- Вы думаете что САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЦЕНА? ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК ДУМАЕТЕ? Мы следим за разумными ценами. Мы уверены, что цена на продукцию соответствует рынку! В основе цен указанных на сайте — официальные цены производителей (*как правило маркетологи поставщика устанавливают цены) + НАШ СЕРВИС. Тем более любая цена - это повод для ПЕРЕГОВОРОВ. И, наконец, если Ваш заказ большой/технически сложный/дорогой, мы сами предложим Вам скидку!
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