ООО «ПЭК» осуществляет комплексные поставки отечественного и импортного промышленного оборудования для производства.

Основной профиль деятельности компании – обеспечение производителей качественным электротехническим оборудованием.

В каталогах товаров нашей компании вы найдете различные модификации насосов, кабели, двигатели, вентиляторы и многое другое.





ООО «ПЭК» является дистрибьютором оборудования от ведущих немецких производителей.

Компания обеспечивает полную информационно – техническую поддержку (каталоги, консультации квалифицированных специалистов) и производит профессиональный ремонт двигателей и насосов.

Мы осуществляем доставку оборудования в любую точку на карте России.



