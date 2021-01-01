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    ООО «ПЭК»

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    ИНН: 6950052671

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    Контакты:

    InsideP_2 170039, Тверская область, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 62, оф. 20

    InsideP_2 +7(482)... Показать телефон

    InsideP_2 1980500... Показать email

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    • О компании
    • Контакты

    ООО «ПЭК»

    ООО «ПЭК» осуществляет комплексные поставки отечественного и импортного промышленного оборудования для производства.  
    Основной профиль деятельности компании – обеспечение производителей качественным электротехническим оборудованием. 
    В каталогах товаров  нашей компании вы найдете различные модификации насосов, кабели, двигатели, вентиляторы и многое другое.


      
    Каталог продукции

    ООО «ПЭК» является дистрибьютором оборудования от ведущих немецких производителей.
    Компания обеспечивает полную информационно – техническую поддержку (каталоги, консультации квалифицированных специалистов) и производит профессиональный ремонт двигателей и насосов.
    Мы осуществляем доставку оборудования в любую точку на карте России.



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