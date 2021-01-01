ООО «ПЭК»
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ИНН: 6950052671Проверить компанию
Контакты:
170039, Тверская область, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 62, оф. 20
+7(482)... Показать телефон
1980500... Показать email
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ООО «ПЭК»
ООО «ПЭК» осуществляет комплексные поставки отечественного и импортного промышленного оборудования для производства.
Основной профиль деятельности компании – обеспечение производителей качественным электротехническим оборудованием.
В каталогах товаров нашей компании вы найдете различные модификации насосов, кабели, двигатели, вентиляторы и многое другое.
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ООО «ПЭК» является дистрибьютором оборудования от ведущих немецких производителей.
Компания обеспечивает полную информационно – техническую поддержку (каталоги, консультации квалифицированных специалистов) и производит профессиональный ремонт двигателей и насосов.
Мы осуществляем доставку оборудования в любую точку на карте России.