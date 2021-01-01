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    ООО «Пермгеокабель»

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    ИНН: 5907028409

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    Контакты:

    InsideP_2 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Геофизиков, д. 14, к. 2

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    ООО «Пермгеокабель»

    Производственная деятельность ООО "Пермгеокабель" началась с 1995 года. 
    Основной специализацией предприятия является разработка, изготовление и поставка традиционных конструкций грузонесущих геофизических кабелей в 1, 3 и 7 - жильном исполнении на рабочую температуру до 200°С. Одновременно ведется разработка и изготовление кабелей специального назначения и устройств, улучшающих эксплуатацию кабеля. 
    В настоящее время продукция выпускается в соответствии с ГОСТ Р 51978-2002 «Кабели грузонесущие геофизические бронированные.
    Общие технические условия 2009» и ТУ 3585-003-43045042-2003.
    Серийная продукция имеет сертификат соответствия.

    Некоторые виды нашей продукции:

    - миниатюрные одножильные и многожильные кабели диаметром от 3,6 мм для исследования действующих нефтяных и нагнетательных скважин;
    - кабели с увеличенным сечением токопроводящих жил для передачи мощности скважинным нагревателям с целью ликвидации парафиногидратных образований в НКТ;
    - кабели повышенной прочности с многослойной (более двух повивов) проволочной броней диаметрами 11,0; 12,3 и 16,2 мм для исследования глубоких и сверхглубоких скважин и проведения специальных работ (свабирования, испытания пластов и др.);
    - кабели с каналом в виде капилляра для подачи химических реагентов в скважину;
    - кабели в оболочке для защиты металла брони от воздействия агрессивных сред;
    - кабели с оптоволоконным модулем;
    - кабели с внешним повивом брони из профилированного металла;
    - грузонесущий бронированный геофизический кабель для судовых кабельных лебедок;
    - грузонесущий бронированный геофизический кабель высокотемпературный;
    - трубка геофизическая для подачи химреагентов в скважину;

    Индивидуальные работы по техническому заданию заказчика;

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

       - изготовление в короткие сроки кабелей по разовым заказам любой конструкции;
       - стабилизация и пропитка антикоррозийным составом всей продукции;
       - многоуровневый контроль качества;
       - некоторые особенности производства.

    Кабели, выпускаемые предприятием, успешно эксплуатируются в геофизических и нефтегазодобывающих организациях Тюменского региона, Восточной Сибири, республике Коми, Татарстана, Башкирии, Пермского края, Волгоградской, Красноярской и других областях и странах СНГ, работают на рыболовецких судах, ведущих промысел на Тихом океане и Балтийском море.

    Эксплуатация кабелей должна производиться в соответствии с Руководящим Документом «Техническое описание и инструкция по эксплуатации грузонесущих геофизических бронированных кабелей», Москва, 1998.
    Поставка кабельной продукции производится железнодорожным и автомобильным транспортом или самовывозом. В качестве тары используются металлические барабаны 10МС, 12МС, 12МСу, 14МС. Тара может возвращаться по взаимной договоренности.

    ПРИГЛАШАЕМ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

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