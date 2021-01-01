Производственная деятельность

ООО "Пермгеокабель"

началась с 1995 года.

Основной специализацией предприятия является разработка, изготовление и поставка традиционных конструкций грузонесущих геофизических кабелей в 1, 3 и 7 - жильном исполнении на рабочую температуру до 200°С. Одновременно ведется разработка и изготовление кабелей специального назначения и устройств, улучшающих эксплуатацию кабеля.

В настоящее время продукция выпускается в соответствии с ГОСТ Р 51978-2002

«

Кабели грузонесущие геофизические бронированные.



Общие технические условия 2009

»

и

ТУ 3585-003-43045042-2003

.



Серийная продукция имеет сертификат соответствия.





Некоторые виды нашей продукции:





- миниатюрные одножильные и многожильные кабели диаметром от 3,6 мм для исследования действующих нефтяных и нагнетательных скважин;

- кабели с увеличенным сечением токопроводящих жил для передачи мощности скважинным нагревателям с целью ликвидации парафиногидратных образований в НКТ;

- кабели повышенной прочности с многослойной (более двух повивов) проволочной броней диаметрами 11,0; 12,3 и 16,2 мм для исследования глубоких и сверхглубоких скважин и проведения специальных работ (свабирования, испытания пластов и др.);

- кабели с каналом в виде капилляра для подачи химических реагентов в скважину;

- кабели в оболочке для защиты металла брони от воздействия агрессивных сред;

- кабели с оптоволоконным модулем;

- кабели с внешним повивом брони из профилированного металла;

- грузонесущий бронированный геофизический кабель для судовых кабельных лебедок;

- грузонесущий бронированный геофизический кабель высокотемпературный;

- трубка геофизическая для подачи химреагентов в скважину;





Индивидуальные работы по техническому заданию заказчика;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА



- изготовление в короткие сроки кабелей по разовым заказам любой конструкции;

- стабилизация и пропитка антикоррозийным составом всей продукции;

- многоуровневый контроль качества;

- некоторые

особенности производства

.





Кабели, выпускаемые предприятием, успешно эксплуатируются в геофизических и нефтегазодобывающих организациях Тюменского региона, Восточной Сибири, республике Коми, Татарстана, Башкирии, Пермского края, Волгоградской, Красноярской и других областях и странах СНГ, работают на рыболовецких судах, ведущих промысел на Тихом океане и Балтийском море.





Эксплуатация кабелей должна производиться в соответствии с Руководящим Документом «Техническое описание и инструкция по эксплуатации грузонесущих геофизических бронированных кабелей», Москва, 1998.

Поставка кабельной продукции производится железнодорожным и автомобильным транспортом или самовывозом. В качестве тары используются металлические барабаны 10МС, 12МС, 12МСу, 14МС. Тара может возвращаться по взаимной договоренности.