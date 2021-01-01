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ООО «Пермгеокабель»
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ИНН: 5907028409Проверить компанию
Контакты:
617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Геофизиков, д. 14, к. 2
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ООО «Пермгеокабель»
Производственная деятельность ООО "Пермгеокабель" началась с 1995 года.
Основной специализацией предприятия является разработка, изготовление и поставка традиционных конструкций грузонесущих геофизических кабелей в 1, 3 и 7 - жильном исполнении на рабочую температуру до 200°С. Одновременно ведется разработка и изготовление кабелей специального назначения и устройств, улучшающих эксплуатацию кабеля.
В настоящее время продукция выпускается в соответствии с ГОСТ Р 51978-2002 «Кабели грузонесущие геофизические бронированные.
Общие технические условия 2009» и ТУ 3585-003-43045042-2003.
Серийная продукция имеет сертификат соответствия.
Некоторые виды нашей продукции:
- миниатюрные одножильные и многожильные кабели диаметром от 3,6 мм для исследования действующих нефтяных и нагнетательных скважин;
- кабели с увеличенным сечением токопроводящих жил для передачи мощности скважинным нагревателям с целью ликвидации парафиногидратных образований в НКТ;
- кабели повышенной прочности с многослойной (более двух повивов) проволочной броней диаметрами 11,0; 12,3 и 16,2 мм для исследования глубоких и сверхглубоких скважин и проведения специальных работ (свабирования, испытания пластов и др.);
- кабели с каналом в виде капилляра для подачи химических реагентов в скважину;
- кабели в оболочке для защиты металла брони от воздействия агрессивных сред;
- кабели с оптоволоконным модулем;
- кабели с внешним повивом брони из профилированного металла;
- грузонесущий бронированный геофизический кабель для судовых кабельных лебедок;
- грузонесущий бронированный геофизический кабель высокотемпературный;
- трубка геофизическая для подачи химреагентов в скважину;
Индивидуальные работы по техническому заданию заказчика;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
- изготовление в короткие сроки кабелей по разовым заказам любой конструкции;
- стабилизация и пропитка антикоррозийным составом всей продукции;
- многоуровневый контроль качества;
- некоторые особенности производства.
Кабели, выпускаемые предприятием, успешно эксплуатируются в геофизических и нефтегазодобывающих организациях Тюменского региона, Восточной Сибири, республике Коми, Татарстана, Башкирии, Пермского края, Волгоградской, Красноярской и других областях и странах СНГ, работают на рыболовецких судах, ведущих промысел на Тихом океане и Балтийском море.
Эксплуатация кабелей должна производиться в соответствии с Руководящим Документом «Техническое описание и инструкция по эксплуатации грузонесущих геофизических бронированных кабелей», Москва, 1998.
Поставка кабельной продукции производится железнодорожным и автомобильным транспортом или самовывозом. В качестве тары используются металлические барабаны 10МС, 12МС, 12МСу, 14МС. Тара может возвращаться по взаимной договоренности.
ПРИГЛАШАЕМ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Основной специализацией предприятия является разработка, изготовление и поставка традиционных конструкций грузонесущих геофизических кабелей в 1, 3 и 7 - жильном исполнении на рабочую температуру до 200°С. Одновременно ведется разработка и изготовление кабелей специального назначения и устройств, улучшающих эксплуатацию кабеля.
В настоящее время продукция выпускается в соответствии с ГОСТ Р 51978-2002 «Кабели грузонесущие геофизические бронированные.
Общие технические условия 2009» и ТУ 3585-003-43045042-2003.
Серийная продукция имеет сертификат соответствия.
Некоторые виды нашей продукции:
- миниатюрные одножильные и многожильные кабели диаметром от 3,6 мм для исследования действующих нефтяных и нагнетательных скважин;
- кабели с увеличенным сечением токопроводящих жил для передачи мощности скважинным нагревателям с целью ликвидации парафиногидратных образований в НКТ;
- кабели повышенной прочности с многослойной (более двух повивов) проволочной броней диаметрами 11,0; 12,3 и 16,2 мм для исследования глубоких и сверхглубоких скважин и проведения специальных работ (свабирования, испытания пластов и др.);
- кабели с каналом в виде капилляра для подачи химических реагентов в скважину;
- кабели в оболочке для защиты металла брони от воздействия агрессивных сред;
- кабели с оптоволоконным модулем;
- кабели с внешним повивом брони из профилированного металла;
- грузонесущий бронированный геофизический кабель для судовых кабельных лебедок;
- грузонесущий бронированный геофизический кабель высокотемпературный;
- трубка геофизическая для подачи химреагентов в скважину;
Индивидуальные работы по техническому заданию заказчика;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
- изготовление в короткие сроки кабелей по разовым заказам любой конструкции;
- стабилизация и пропитка антикоррозийным составом всей продукции;
- многоуровневый контроль качества;
- некоторые особенности производства.
Кабели, выпускаемые предприятием, успешно эксплуатируются в геофизических и нефтегазодобывающих организациях Тюменского региона, Восточной Сибири, республике Коми, Татарстана, Башкирии, Пермского края, Волгоградской, Красноярской и других областях и странах СНГ, работают на рыболовецких судах, ведущих промысел на Тихом океане и Балтийском море.
Эксплуатация кабелей должна производиться в соответствии с Руководящим Документом «Техническое описание и инструкция по эксплуатации грузонесущих геофизических бронированных кабелей», Москва, 1998.
Поставка кабельной продукции производится железнодорожным и автомобильным транспортом или самовывозом. В качестве тары используются металлические барабаны 10МС, 12МС, 12МСу, 14МС. Тара может возвращаться по взаимной договоренности.
ПРИГЛАШАЕМ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!