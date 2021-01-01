ООО «ПК «УЭМ» осуществляет передачу электроэнергии и технологическое присоединение потребителей на территории Озерского городского округа Челябинской области, выполняет комплекс работ по оперативному управлению и техническому обслуживанию электросетевого комплекса.



Предприятие в рамках технического обслуживания выполняет текущий и капитальный ремонты, локализацию и ликвидацию технологических нарушений, модернизацию и реконструкцию объектов распределительной сети 0,4-110кВ



Электросетевой комплекс ООО «ПК «УЭМ» включает:



- воздушные линии электропередач 6 – 110кВ общей протяженностью - 17388,9 км

- кабельные линии 6кВ – 15462,5 км

- 2 электроподстанции 110 кВ

- 2 электроподстанции 35 кВ

- 21 трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ



Помимо деятельности, связанной с техническим обслуживанием электросетевого комплекса Предприятие ООО «ПК «УЭМ» выполняет следующие работы:





- Осуществление функций заказчика-застройщика и генерального подрядчика

- Монтаж электроосвещения и силового электрооборудования до 110 кВ и выше любой сложности

- Прокладка сетей электроснабжения до 110 кВ и выше

- Монтаж внутренних, внешних сетей и технологического оборудования связи (линейно-кабельных сооружений связи, станционных проводных средств, приемно-передающих центров радиовещания и телевидения), автоматизированных систем управления и информатизации, в т.ч. локальной вычислительной сети

- Пуско-наладочные работы оборудования связи (линейно-кабельных сооружений связи, радиорелейных линий связи, приемно-передающих центров), электротехнических устройств, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, систем охранной сигнализации и видеонаблюдения, локально-вычислительных сетей

- Строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий со сдачей «под ключ»



Предприятие ООО «ПК «УЭМ» квалифицированно выполняет работы любой сложности. Является членом некоммерческого партнерства «ССК УрСиб», имеет официальную аккредитацию ЦБ РФ, имеет лицензии на все виды осуществляемой деятельности, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору:





- Лицензия УО-(У)-03-115-2738 от 17.04.2017г. по экологическому, технологическому и атомному надзору

- Лицензия № 74 – Б/00445 от 20.02.2017г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

- СРО-С-030-24082009 «Союз Строительных компаний Урала и Сибири»