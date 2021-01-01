ООО ПКФ «Электросила»
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Контакты:
344093, Ростовская область, г. Ростов-на-дону, ул. Днепропетровская, д. 83
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- Контакты
ООО ПКФ «Электросила»
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Комплексные поставки электротехнического оборудования.
Полная комплектация промышленных, строительных и торговых объектов.
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О компании
ООО «ЭЛЕКТРОСИЛА» - это современная компания, предлагающая комплексное оснащение предприятий электрооборудованием. Высокая профессиональная подготовка наших специалистов позволяет решать широкий спектр задач,связанных с поставкой продукции любой сложности
Наши преимущества- Вся новая продукция имеет сертификаты РФ - Немедленное реагирование на запросы клиента - Услуги по доставке - Любые объёмы - Гибкая система скидок - Возможность отсрочки платежа для постоянных клиентов - Гарантия качества выполняемых услуг и поставок.
ООО ЭЛЕКТРОСИЛА предлагает товары следующих поставщиков, марок и производителей:
Камкабель, Рыбинсккабель, Электрокабель Кольчугино, Подольсккабель, Севкабель, Сарансккабель, Псковкабель, АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР", КАШИНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ, ОАО "Контактор", и многие другие
Общие сведения