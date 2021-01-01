О компании ООО «ЭЛЕКТРОСИЛА» - это современная компания, предлагающая комплексное оснащение предприятий электрооборудованием. Высокая профессиональная подготовка наших специалистов позволяет решать широкий спектр задач,связанных с поставкой продукции любой сложности



Наши преимущества - Вся новая продукция имеет сертификаты РФ - Немедленное реагирование на запросы клиента - Услуги по доставке - Любые объёмы - Гибкая система скидок - Возможность отсрочки платежа для постоянных клиентов - Гарантия качества выполняемых услуг и поставок.



ООО ЭЛЕКТРОСИЛА предлагает товары следующих поставщиков, марок и производителей: Камкабель, Рыбинсккабель, Электрокабель Кольчугино, Подольсккабель, Севкабель, Сарансккабель, Псковкабель, АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР", КАШИНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ, ОАО "Контактор", и многие другие

Общие сведения Компания ООО ЭЛЕКТРОСИЛА - Производитель, Услуги и сервис, Оптовый продавец, Дистрибьютор, Дилер, Розничный продавец

Компания ООО ЭЛЕКТРОСИЛА основана в 2007 году.



