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    ООО ПКФ «Электросила»

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    ИНН: 6166091571

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    Контакты:

    InsideP_2 344093, Ростовская область, г. Ростов-на-дону, ул. Днепропетровская, д. 83

    InsideP_2 +7(863)... Показать телефон

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    • О компании
    • Контакты

    ООО ПКФ «Электросила»

    Комплексные поставки электротехнического оборудования.
    Полная комплектация промышленных, строительных и торговых объектов.


     

    О компании

    ООО «ЭЛЕКТРОСИЛА» - это современная компания, предлагающая комплексное оснащение предприятий электрооборудованием. Высокая профессиональная подготовка наших специалистов позволяет решать широкий спектр задач,связанных с поставкой продукции любой сложности



    Наши преимущества

    - Вся новая продукция имеет сертификаты РФ - Немедленное реагирование на запросы клиента - Услуги по доставке - Любые объёмы - Гибкая система скидок - Возможность отсрочки платежа для постоянных клиентов - Гарантия качества выполняемых услуг и поставок.

    ООО ЭЛЕКТРОСИЛА предлагает товары следующих поставщиков, марок и производителей:

    Камкабель, Рыбинсккабель, Электрокабель Кольчугино, Подольсккабель, Севкабель, Сарансккабель, Псковкабель, АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР", КАШИНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ, ОАО "Контактор", и многие другие


    Общие сведения

    • Компания ООО ЭЛЕКТРОСИЛА - Производитель, Услуги и сервис, Оптовый продавец, Дистрибьютор, Дилер, Розничный продавец
    • Компания ООО ЭЛЕКТРОСИЛА основана в 2007 году. 


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