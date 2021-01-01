ООО ПКФ «Максимум»
Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»
ИНН: 6166089678Проверить компанию
Контакты:
344020, Ростовская область, г. Ростов-на-дону, ул. Механизаторов, д. 11
+786320... Показать телефон
kosarim... Показать email
http://... Показать сайт
- О компании
- Контакты
ООО ПКФ «Максимум»
ООО ПКФ «Максимум» является надежным поставщиком электросветотехнической и кабельно-проводниковой продукции как российских, так и зарубежных производителей. Опытные специалисты по продажам всегда помогут Вам обработать и укомплектовать Ваш заказ продукцией .
Наша организация осуществляет сборку щитового оборудованияна (ВРУ, ПР, ящик ЯОУ и т.д.) на собственной производственной площадке, оснащенной необходимыми станками для рубки, гибки, сварки и окраски металлических шкафов, а также их начинки необходимым оборудованием.
Важным преимуществом работы с ООО «Максимум» является возможность формирования и отгрузки в
Ваш адрес от одной организации комплексного заказа, который может включать в себя следующие виды электротехнической продукции:
-
все виды ламп (от накаливания до ксеноновых) ;
-
светильники для наружного и внутреннего освещения;
-
прожектора;
-
автоматические выключатели, рубильники, расцепители;
-
устройства защитного отключения, изоляторы;
-
магнитные пускатели, реле;
-
электрощитовое оборудование;
-
трансформаторы и электродвигатели;
-
установочные изделия (розетки, вилки, патроны, разъемы, колодки и т.п.);
-
различные виды кабеля и провода, а также средства для их монтажа;
-
кабеленесущие системы;
-
измерительная аппаратура и средства безопасности;
Наши преимуществаКоллектив высокопрофессиональных специалистов по продажам обработают Ваш заказ (в случае необходимости подберут аналоги), сотрудники склада оперативно его отгрузят, водители компании точно и в срок доставят его до Ваших "дверей".
ООО ПКФ Максимум предлагает товары следующих поставщиков, марок и производителей:
TDM, Legrand, IEK, EKF, DKC, Osram, PHILIPS, COMTECH, Schneider Electric, ЭТАЛ, ABB, КЗЭА, Владосвет, TECHNOLUX, Световые Технологии, КирсКабель, АЛЮР, Камский Кабель, Ункомтех и т.д.
Общие сведения
- Компания ООО ПКФ Максимум - Оптовый продавец, Дистрибьютор, Розничный продавец
- Компания ООО ПКФ Максимум основана в 2010 году.
- В компании работает до 50 человек.