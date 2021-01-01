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    ООО ПКФ «Максимум»

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    ИНН: 6166089678

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    Контакты:

    InsideP_2 344020, Ростовская область, г. Ростов-на-дону, ул. Механизаторов, д. 11

    InsideP_2 +786320... Показать телефон

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    • О компании
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    ООО ПКФ «Максимум»

    ООО ПКФ «Максимум»  является надежным поставщиком  электросветотехнической и кабельно-проводниковой продукции как российских, так и зарубежных производителей. Опытные специалисты по продажам всегда помогут Вам обработать и  укомплектовать Ваш заказ продукцией .

    Наша организация осуществляет сборку щитового оборудованияна (ВРУ, ПР, ящик ЯОУ и т.д.) на собственной производственной площадке, оснащенной необходимыми станками для рубки, гибки, сварки и окраски металлических шкафов, а также их начинки необходимым оборудованием.   

         

    Важным преимуществом работы с ООО «Максимум» является возможность формирования и отгрузки в

    Ваш адрес от одной организации комплексного заказа, который может включать в себя следующие виды электротехнической продукции:

    • все виды ламп (от накаливания до ксеноновых) ;

    • светильники для наружного и внутреннего освещения;

    • прожектора;

    • автоматические выключатели, рубильники, расцепители;

    • устройства защитного отключения, изоляторы;

    • магнитные пускатели, реле;

    • электрощитовое оборудование;

    • трансформаторы и электродвигатели;

    • установочные изделия (розетки, вилки, патроны, разъемы, колодки и т.п.);

    • различные виды кабеля и провода, а также средства для их монтажа;

    • кабеленесущие системы;

    • измерительная аппаратура и средства безопасности;  

    Наши преимущества

    Коллектив высокопрофессиональных специалистов по продажам обработают Ваш заказ (в случае необходимости подберут аналоги), сотрудники склада оперативно его отгрузят, водители компании точно и в срок доставят его до Ваших "дверей".

    ООО ПКФ Максимум предлагает товары следующих поставщиков, марок и производителей:

    TDM, Legrand, IEK, EKF, DKC, Osram, PHILIPS, COMTECH, Schneider Electric, ЭТАЛ, ABB, КЗЭА, Владосвет, TECHNOLUX, Световые Технологии, КирсКабель, АЛЮР, Камский Кабель, Ункомтех и т.д.


    Общие сведения

    • Компания ООО ПКФ Максимум - Оптовый продавец, Дистрибьютор, Розничный продавец
    • Компания ООО ПКФ Максимум основана в 2010 году.
    • В компании работает до 50 человек.

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