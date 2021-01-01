ООО ПКФ «Максимум» является надежным поставщиком электросветотехнической и кабельно-проводниковой продукции как российских, так и зарубежных производителей. Опытные специалисты по продажам всегда помогут Вам обработать и укомплектовать Ваш заказ продукцией .

Наша организация осуществляет сборку щитового оборудованияна (ВРУ, ПР, ящик ЯОУ и т.д.) на собственной производственной площадке, оснащенной необходимыми станками для рубки, гибки, сварки и окраски металлических шкафов, а также их начинки необходимым оборудованием.

Важным преимуществом работы с ООО «Максимум» является возможность формирования и отгрузки в

Ваш адрес от одной организации комплексного заказа, который может включать в себя следующие виды электротехнической продукции:

все виды ламп (от накаливания до ксеноновых) ;

светильники для наружного и внутреннего освещения;

прожектора;

автоматические выключатели, рубильники, расцепители;

устройства защитного отключения, изоляторы;

магнитные пускатели, реле;

электрощитовое оборудование;

трансформаторы и электродвигатели;

установочные изделия (розетки, вилки, патроны, разъемы, колодки и т.п.);

различные виды кабеля и провода, а также средства для их монтажа;

кабеленесущие системы;

измерительная аппаратура и средства безопасности;

Наши преимущества

Коллектив высокопрофессиональных специалистов по продажам обработают Ваш заказ (в случае необходимости подберут аналоги), сотрудники склада оперативно его отгрузят, водители компании точно и в срок доставят его до Ваших "дверей".

ООО ПКФ Максимум предлагает товары следующих поставщиков, марок и производителей:

TDM, Legrand, IEK, EKF, DKC, Osram, PHILIPS, COMTECH, Schneider Electric, ЭТАЛ, ABB, КЗЭА, Владосвет, TECHNOLUX, Световые Технологии, КирсКабель, АЛЮР, Камский Кабель, Ункомтех и т.д.

Общие сведения