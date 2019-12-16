ПО ФАЗЕ - Интернет-магазин электротехнических товаров

Мы, компания "ПО ФАЗЕ", занимаемся комплексными поставками современного электротехнического оборудования по оптимальным ценам оптом и в розницу с доставкой по всей России.

Работаем с большим количеством заводов и производств напрямую, имеем все сертификаты, в связи с чем осуществляем полную комплектацию частных и государственных объектов электротехнической продукцией.

Ассортимент в интернет-магазине представлен частично, если у вас есть заявка - присылайте ее нам на электронную почту, обработаем в этот же день.

Все консультации - БЕСПЛАТНО.





Ваши выгоды



Только качественная продукция

Только "БЕЛЫЕ" поставки и ТОЛЬКО качество ГОСТ.

Все соответствующие сертификаты и паспорта предоставляются при отгрузке.

Поставляем на важные гражданские и военные объекты.

Мы в регистре проверенных организаций

Компетентные сотрудники

Продаем только то, что нужно для решения конкретно ВАШЕЙ задачи, а не то что "посоветовал сосед". Большой опыт работы над проектами всех уровней сложности.

Все консультации и подбор БЕСПЛАТНЫЕ.

Удешевляем проекты и подбираем аналоги.

Сегодня заказ - завтра товар у вас

Большие складские остатки позволяют нам работать быстро и выдерживать все сроки.

Адекватные цены

Индивидуальный подход к каждому клиенту по ценообразованию и существенные скидки. Работаем с НДС.

Сегодня, 16.12.2019, даем оптовые цены независимо от объема.

Выгодная доставка по России

Доставим товар по Москве, Московской области и по всей России. Например, по Москве:

от 35 000 - БЕСПЛАТНО ;

от 10 000 до 35 000 - 790 рублей;

Остальные варианты рассчитываются индивидуально.

Нужен самовывоз или сумма заказа менее 10 000 рублей?

Приезжайте забирать товар к нам в офис - заодно и познакомимся.

Производство

Сроки индивидуального производства кабельно-проводниковой продукции на заказ от 10 дней.

Также производим редкие марки кабелей и проводов.