ООО «По Фазе»
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ИНН: 5029210240Проверить компанию
Контакты:
141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, оф. 212-3 пом. 12/3
+7(495)... Показать телефон
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ООО «По Фазе»
ПО ФАЗЕ - Интернет-магазин электротехнических товаров
Мы, компания "ПО ФАЗЕ", занимаемся комплексными поставками современного электротехнического оборудования по оптимальным ценам оптом и в розницу с доставкой по всей России.
Работаем с большим количеством заводов и производств напрямую, имеем все сертификаты, в связи с чем осуществляем полную комплектацию частных и государственных объектов электротехнической продукцией.
Ассортимент в интернет-магазине представлен частично, если у вас есть заявка - присылайте ее нам на электронную почту, обработаем в этот же день.
Все консультации - БЕСПЛАТНО.
Ваши выгоды
Только качественная продукция
Только "БЕЛЫЕ" поставки и ТОЛЬКО качество ГОСТ.
Все соответствующие сертификаты и паспорта предоставляются при отгрузке.
Поставляем на важные гражданские и военные объекты.Мы в регистре проверенных организаций
Компетентные сотрудники
Продаем только то, что нужно для решения конкретно ВАШЕЙ задачи, а не то что "посоветовал сосед". Большой опыт работы над проектами всех уровней сложности.
Все консультации и подбор БЕСПЛАТНЫЕ.
Удешевляем проекты и подбираем аналоги.
Сегодня заказ - завтра товар у вас
Большие складские остатки позволяют нам работать быстро и выдерживать все сроки.
Адекватные цены
Индивидуальный подход к каждому клиенту по ценообразованию и существенные скидки. Работаем с НДС.
Сегодня, 16.12.2019, даем оптовые цены независимо от объема.
Выгодная доставка по России
Доставим товар по Москве, Московской области и по всей России. Например, по Москве:
- от 35 000 - БЕСПЛАТНО;
- от 10 000 до 35 000 - 790 рублей;
Остальные варианты рассчитываются индивидуально.
Нужен самовывоз или сумма заказа менее 10 000 рублей?
Приезжайте забирать товар к нам в офис - заодно и познакомимся.
Производство
Сроки индивидуального производства кабельно-проводниковой продукции на заказ от 10 дней.
Также производим редкие марки кабелей и проводов.