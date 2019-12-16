    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики
    < Назад

    ООО «По Фазе»

    Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»

    ИНН: 5029210240

    Проверить компанию

    Контакты:

    InsideP_2 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, оф. 212-3 пом. 12/3

    InsideP_2 +7(495)... Показать телефон

    InsideP_2 10@pofa... Показать email

    InsideP_2 https:/... Показать сайт

    • О компании
    • Контакты

    ООО «По Фазе»

    ПО ФАЗЕ - Интернет-магазин электротехнических товаров

    Мы, компания  "ПО ФАЗЕ", занимаемся комплексными поставками современного электротехнического оборудования по оптимальным ценам оптом и в розницу с доставкой по всей России.

    Работаем с большим количеством заводов и производств напрямую, имеем все сертификаты, в связи с чем осуществляем полную комплектацию частных и государственных объектов электротехнической продукцией.

    Ассортимент в интернет-магазине представлен частично, если у вас есть заявка - присылайте ее нам на электронную почту, обработаем в этот же день.

    Все консультации - БЕСПЛАТНО.


    Ваши выгоды




    Только качественная продукция

    Только "БЕЛЫЕ" поставки и ТОЛЬКО качество ГОСТ.
    Все соответствующие сертификаты и паспорта предоставляются при отгрузке.

    Поставляем на важные гражданские и военные объекты.

    Мы в регистре проверенных организаций


    Компетентные сотрудники

    Продаем только то, что нужно для решения конкретно ВАШЕЙ задачи, а не то что "посоветовал сосед". Большой опыт работы над проектами всех уровней сложности.

    Все консультации и подбор БЕСПЛАТНЫЕ.

    Удешевляем проекты и подбираем аналоги.




    Сегодня заказ - завтра товар у вас

    Большие складские остатки позволяют нам работать быстро и выдерживать все сроки.





    Адекватные цены

    Индивидуальный подход к каждому клиенту по ценообразованию и существенные скидки. Работаем с НДС.

    Сегодня, 16.12.2019, даем оптовые цены независимо от объема.




    Выгодная доставка по России

    Доставим товар по Москве, Московской области и по всей России. Например, по Москве:

    • от 35 000 - БЕСПЛАТНО;
    • от 10 000 до 35 000 - 790 рублей;

    Остальные варианты рассчитываются индивидуально.

    Нужен самовывоз или сумма заказа менее 10 000 рублей?
    Приезжайте забирать товар к нам в офис - заодно и познакомимся.




    Производство

    Сроки индивидуального производства кабельно-проводниковой продукции на заказ от 10 дней.

    Также производим редкие марки кабелей и проводов.

    < Назад