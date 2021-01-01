Наша компания занимается поставками кабельно-проводниковой продукции, более 200 крупных организаций из различных регионов России и ближнего зарубежья стали нашими постоянными партнерами.

Мы являемся активными участниками российского рынка кабельно-проводниковой продукции; современное, динамично развивающееся предприятие, готовое предложить своим клиентам:

-Конкурентноспособные цены;

-Широкий ассортимент продукции в наличии на складе;

-Точное выполнение заказов по поставке кабеля в договорные сроки и в полном объеме;

-Индивидульный подход к каждому клиенту.

Наша компания является официальным дилером таких заводов, как ОАО «НП «Подольсккабель», ОАО «Иркутсккабель», ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель», ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод».

Нашими клиентами являются крупные промышленные предприятия, государственные и муниципальные структуры, приборостроительные заводы, строительные, энергетические, коммунальные организации, производители пучков проводов для автомобилей и тракторов, и прочие потребители.



Опытные менеджеры проконсультируют Вас и помогут сделать правильный выбор.

Приоритетным направлением нашей компании является постоянная, целенаправленная и эффективная реализация интересов производителей и покупателей. В условиях современного рынка мы обеспечиваем покупателя разнообразным ассортиментом продукции, ее высоким качеством и приемлемым уровнем цен.

Став нашим клиентом, вы обретете верного и надежного партнера в вашем бизнесе.

Мы надежный поставщик качественной кабельно-проводниковой продукции по достойной цене. Надежный партнер, обеспечивающий отсутствие рисков потребителей, связанных с качеством и сроками поставки. Компания, постоянно расширяющая ассортимент предлагаемой продукции.

ООО "Поликаб" предлагает из наличия на складе и под заказ кабели марок: МКШ, МКЭШ, МКЭШв, МКЭКШв, МКЭШвнг, МКЭКШвнг, Герда-КВ и Герда-КВК, Герда-КВнг Герда-КВКнг, Герда-КВКнг-LS, Герда-КВнг-FRLS, Соббит-КВ, Соббит-КВК, Соббит-КВнг, Соббит-КВКнг. О наличии продукции всегда можно уточнить у менеджеров нашей компании.