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    ООО «Полный Дом»

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    ИНН: 7801550432

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    Контакты:

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    ООО «Полный Дом»

    Поставщик оптического кабеля связи и пассивного оборудования. 


    Компания "Полный дом" с 2010 года успешно занимается комплексными поставками волоконно-оптического кабеля, медного кабеля связи, а также пассивного и активного оборудования для построения систем ВОЛС. 

    В октябре 2013 года мы получили статус официального дилера ООО СП "Белтелекабель" в Российской Федерации, что позволяет предлагать нашим клиентам выбор предельно широкого ассортимента продукции на самых выгодных условиях. 


    На нашем складе в Санкт-Петербурге ВСЕГДА в наличии широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции. 

    Понимая задачи наших клиентов мы готовы отматывать кабель длинами от 50 метров. 

    Команда профессионалов с большим опытом работы в области кабельно-проводниковой продукции проконсультирует Вас по любому вопросу, касающемуся комплектации линии ВОЛС и поможет сделать правильный выбор продукции, экономя Ваши деньги и время. 


    Наши логисты готовы самостоятельно организовать доставку продукции в любую точку, указанную клиентом. 

    Конкурентным преимуществом нашей компании является: профессионализм наших сотрудников, скорость выполнения заказов, гибкий и внимательный подход к потребностям наших клиентов.


    Работая с нами - Вы забудете о таких проблемах, как срыв оговоренных сроков производства, длительные ответы на Ваши запросы, невозможность получить грамотную техническую консультацию.


      
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