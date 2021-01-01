Поставщик оптического кабеля связи и пассивного оборудования.





Компания "Полный дом" с 2010 года успешно занимается комплексными поставками волоконно-оптического кабеля, медного кабеля связи, а также пассивного и активного оборудования для построения систем ВОЛС.

В октябре 2013 года мы получили статус официального дилера ООО СП "Белтелекабель" в Российской Федерации, что позволяет предлагать нашим клиентам выбор предельно широкого ассортимента продукции на самых выгодных условиях.





На нашем складе в Санкт-Петербурге ВСЕГДА в наличии широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции.

Понимая задачи наших клиентов мы готовы отматывать кабель длинами от 50 метров.

Команда профессионалов с большим опытом работы в области кабельно-проводниковой продукции проконсультирует Вас по любому вопросу, касающемуся комплектации линии ВОЛС и поможет сделать правильный выбор продукции, экономя Ваши деньги и время.





Наши логисты готовы самостоятельно организовать доставку продукции в любую точку, указанную клиентом.

Конкурентным преимуществом нашей компании является: профессионализм наших сотрудников, скорость выполнения заказов, гибкий и внимательный подход к потребностям наших клиентов.





Работая с нами - Вы забудете о таких проблемах, как срыв оговоренных сроков производства, длительные ответы на Ваши запросы, невозможность получить грамотную техническую консультацию.







