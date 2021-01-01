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    ООО «ПроКабель»

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    ИНН: 7701197541

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    Контакты:

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    ООО «ПроКабель»

    «ПроКабель» Ваш надёжный партнер
    на рынке кабельно-проводниковой продукции!


    История компании:«ПроКабель» — вчера, сегодня, завтра

    «ПроКабель» Вчера:

    1991 год — учреждение организации
    * Наша команда к моменту основания компании: 9 человек
    * Складские помещения для хранения продукции: 2 000 кв.м.
    * Автопарк компании состоит из 3 ед. техники
    * Открытие направления по переработке ломов кабеля, с последующей продажей медной сечки крупнейшим заводам изготовителям кабельно-проводниковой продукции. Данный вид деятельности внёс значительный вклад в процесс налаживания прочных и доверительных отношений между заводами и «ПроКабель», что, в свою очередь, позволило предложить нашим клиентам конкурентные цены на готовую кабельную продукцию.

     «ПроКабель» Сегодня:

    Компания полного цикла: продажа кабельно-проводниковой продукции, разработка новых видов кабельно-проводниковой продукции, проектирование монтаж и наладка коммуникационных сетей, демонтаж кабельных сетей, переработка и утилизация кабельных ломов.

    Мы работаем по всей территории России: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Кострома, Вологда, Иркутск, Хабаровск, Архангельск.


    Среди основных категорий реализуемой продукции можно выделить:

    * Связной кабель — ТППэп, ТПппЗП и ТППэпЗ, ТЗПэп-НДГ, ТСВнг, ВОК, ТЗПэп, МАГЭКО, ТЗПэпБбШп

    Крупнейшие заказчики: МГТС, филиалы ПАО «Ростелеком», альтернативные операторы связи, Общероссийский Системный интегратор АО «МТУ Сатурн», АО «Воентелеком»

    * Оптический кабель — ПКЗ, КОР ПК
    * Витая пара — ТechnoLAN
    * Силовой кабель — ВВГнг-LS, ВБВнг-LS, ВБбШвнг-LS, ЦСБвнг-LS, ...-FR, ...-LTx

    Крупнейшие заказчики: ФСК ЕЭС (Чагино, Машук, Южная, Хехцир, Фрунзенская подстанции), домостроительные и ремонтные организации, метрополитен, АО «БалтСтрой», Федеральное государственное унитарное предприятие "Атэкс" Федеральной службы охраны Российской Федерации

    * Сигнально-блокировочный кабель — СБЗПу, СБВнг, и т.д.

    Крупнейшие заказчики: ОАО «РЖД» (Московская, Октябрьская, Сахалинская, Забайкальская ж/д)

    * Контрольный кабель — КВВГ, КВВГЭнг-LS, КВВГнг, КВВГнг-LS

    Крупнейшие заказчики: ФСК ЕЭС (Бескудниково, Ленинградская, Ивановская, Липецкая подстанции)

    Отдельного внимания заслуживает работа в сфере ноу-хау. «ПроКабель» активно участвует в продвижении на рынок новейших типов кабельно-проводниковой продукции, таких как ТЗПэп и ТППэп-НДГ, КОР ПК, МАГЭКО, ПК SOLAR.

    На текущий момент компания реализует продукцию крупнейших заводов изготовителей среди которых:

    * ЗАО "СПКБ Техно"
    * АО "Самарская Кабельная Компания"
    * ООО АлтайОптикаКабель
    * ООО Интегра Кабель
    * ООО "Камский кабель"
    * ЗАО "Самарская оптическая кабельная компания"
    * АО "Москабель-Фуджикура"
    * ЗАО "Электропровод"
    * ООО "ТПД Паритет"
    * ГК Севкабель
    * АО "ОФС Связьстрой-1 ВОКК"
    * PRYSMIAN cables & systems
    * АО "Псковский Кабельный Завод"
    * АО "Завод МОСКАБЕЛЬ"

    Нынешний состав нашей команды, технический и технологический потенциал:

    * Отдел продаж кабельно-проводниковой продукции: 6 менеджеров
    * Отдел реализации продукции переработки кабельных ломов: 2 менеджера
    * Отдел логистики: З специалиста
    * Сотрудники складского комплекса: 8 человек
    * Складские помещения для хранения продукции: З 500 кв.м.
    * Автопарк компании: 7 единиц техники
    * Доставка товаров осуществляется в любую точку РФ. При заказе свыше 500 тысяч рублей — бесплатная доставка до склада Заказчика в пределах МКАД, Митино, Зеленоград.

    Объекты укомплектованные кабелем, поставленным нашей организацией:

    * Объекты Администрации Президента РФ
    * Объекты ФСО России
    * Объекты Министерства обороны РФ
    * ГУП «Московский метрополитен имени В.И.Ленина»
    * ПАО «МГТС»
    * ПАО «Ростелеком»
    * АО «Воентелеком»
    * Объекты олимпийской инфраструктуры в Сочи
    * Научные и промышленные предприятия РФ

    «ПроКабель» Завтра: Ваш надёжный и долговременный партнер с персональными скидками и разумными условиями сотрудничества. Мы надежная опора для вашего бизнеса.
    Позвоните нам +7-499-288-04-67 или напишите письмо на адрес электронной почты info@pro-cable.ru, задайте интересующие Вас вопросы


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