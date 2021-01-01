ООО «ПроКабель»
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Контакты:
105082, г. Москва, ул. Почтовая М., д. 8, строение 1, эт 3 ком 314
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ООО «ПроКабель»
«ПроКабель» Ваш надёжный партнер
на рынке кабельно-проводниковой продукции!
«ПроКабель» Вчера:
1991 год — учреждение организации
* Наша команда к моменту основания компании: 9 человек
* Складские помещения для хранения продукции: 2 000 кв.м.
* Автопарк компании состоит из 3 ед. техники
* Открытие направления по переработке ломов кабеля, с последующей продажей медной сечки крупнейшим заводам изготовителям кабельно-проводниковой продукции. Данный вид деятельности внёс значительный вклад в процесс налаживания прочных и доверительных отношений между заводами и «ПроКабель», что, в свою очередь, позволило предложить нашим клиентам конкурентные цены на готовую кабельную продукцию.
«ПроКабель» Сегодня:
Компания полного цикла: продажа кабельно-проводниковой продукции, разработка новых видов кабельно-проводниковой продукции, проектирование монтаж и наладка коммуникационных сетей, демонтаж кабельных сетей, переработка и утилизация кабельных ломов.
Мы работаем по всей территории России: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Кострома, Вологда, Иркутск, Хабаровск, Архангельск.
Среди основных категорий реализуемой продукции можно выделить:
* Связной кабель — ТППэп, ТПппЗП и ТППэпЗ, ТЗПэп-НДГ, ТСВнг, ВОК, ТЗПэп, МАГЭКО, ТЗПэпБбШп
Крупнейшие заказчики: МГТС, филиалы ПАО «Ростелеком», альтернативные операторы связи, Общероссийский Системный интегратор АО «МТУ Сатурн», АО «Воентелеком»
* Оптический кабель — ПКЗ, КОР ПК
* Витая пара — ТechnoLAN
* Силовой кабель — ВВГнг-LS, ВБВнг-LS, ВБбШвнг-LS, ЦСБвнг-LS, ...-FR, ...-LTx
Крупнейшие заказчики: ФСК ЕЭС (Чагино, Машук, Южная, Хехцир, Фрунзенская подстанции), домостроительные и ремонтные организации, метрополитен, АО «БалтСтрой», Федеральное государственное унитарное предприятие "Атэкс" Федеральной службы охраны Российской Федерации
* Сигнально-блокировочный кабель — СБЗПу, СБВнг, и т.д.
Крупнейшие заказчики: ОАО «РЖД» (Московская, Октябрьская, Сахалинская, Забайкальская ж/д)
* Контрольный кабель — КВВГ, КВВГЭнг-LS, КВВГнг, КВВГнг-LS
Крупнейшие заказчики: ФСК ЕЭС (Бескудниково, Ленинградская, Ивановская, Липецкая подстанции)
Отдельного внимания заслуживает работа в сфере ноу-хау. «ПроКабель» активно участвует в продвижении на рынок новейших типов кабельно-проводниковой продукции, таких как ТЗПэп и ТППэп-НДГ, КОР ПК, МАГЭКО, ПК SOLAR.
На текущий момент компания реализует продукцию крупнейших заводов изготовителей среди которых:
* ЗАО "СПКБ Техно"
* АО "Самарская Кабельная Компания"
* ООО АлтайОптикаКабель
* ООО Интегра Кабель
* ООО "Камский кабель"
* ЗАО "Самарская оптическая кабельная компания"
* АО "Москабель-Фуджикура"
* ЗАО "Электропровод"
* ООО "ТПД Паритет"
* ГК Севкабель
* АО "ОФС Связьстрой-1 ВОКК"
* PRYSMIAN cables & systems
* АО "Псковский Кабельный Завод"
* АО "Завод МОСКАБЕЛЬ"
Нынешний состав нашей команды, технический и технологический потенциал:
* Отдел продаж кабельно-проводниковой продукции: 6 менеджеров
* Отдел реализации продукции переработки кабельных ломов: 2 менеджера
* Отдел логистики: З специалиста
* Сотрудники складского комплекса: 8 человек
* Складские помещения для хранения продукции: З 500 кв.м.
* Автопарк компании: 7 единиц техники
* Доставка товаров осуществляется в любую точку РФ. При заказе свыше 500 тысяч рублей — бесплатная доставка до склада Заказчика в пределах МКАД, Митино, Зеленоград.
Объекты укомплектованные кабелем, поставленным нашей организацией:
* Объекты Администрации Президента РФ
* Объекты ФСО России
* Объекты Министерства обороны РФ
* ГУП «Московский метрополитен имени В.И.Ленина»
* ПАО «МГТС»
* ПАО «Ростелеком»
* АО «Воентелеком»
* Объекты олимпийской инфраструктуры в Сочи
* Научные и промышленные предприятия РФ
«ПроКабель» Завтра: Ваш надёжный и долговременный партнер с персональными скидками и разумными условиями сотрудничества. Мы надежная опора для вашего бизнеса.
Позвоните нам +7-499-288-04-67 или напишите письмо на адрес электронной почты info@pro-cable.ru, задайте интересующие Вас вопросы