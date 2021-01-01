«ПроКабель» Ваш надёжный партнер

на рынке кабельно-проводниковой продукции!





История компании:«ПроКабель» — вчера, сегодня, завтра







«ПроКабель» Вчера:



1991 год — учреждение организации

* Наша команда к моменту основания компании: 9 человек

* Складские помещения для хранения продукции: 2 000 кв.м.

* Автопарк компании состоит из 3 ед. техники

* Открытие направления по переработке ломов кабеля, с последующей продажей медной сечки крупнейшим заводам изготовителям кабельно-проводниковой продукции. Данный вид деятельности внёс значительный вклад в процесс налаживания прочных и доверительных отношений между заводами и «ПроКабель», что, в свою очередь, позволило предложить нашим клиентам конкурентные цены на готовую кабельную продукцию.





«ПроКабель» Сегодня:



Компания полного цикла: продажа кабельно-проводниковой продукции, разработка новых видов кабельно-проводниковой продукции, проектирование монтаж и наладка коммуникационных сетей, демонтаж кабельных сетей, переработка и утилизация кабельных ломов.

Мы работаем по всей территории России: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Кострома, Вологда, Иркутск, Хабаровск, Архангельск.

Среди основных категорий реализуемой продукции можно выделить:



* Связной кабель — ТППэп, ТПппЗП и ТППэпЗ, ТЗПэп-НДГ, ТСВнг, ВОК, ТЗПэп, МАГЭКО, ТЗПэпБбШп



Крупнейшие заказчики: МГТС, филиалы ПАО «Ростелеком», альтернативные операторы связи, Общероссийский Системный интегратор АО «МТУ Сатурн», АО «Воентелеком»



* Оптический кабель — ПКЗ, КОР ПК

* Витая пара — ТechnoLAN

* Силовой кабель — ВВГнг-LS, ВБВнг-LS, ВБбШвнг-LS, ЦСБвнг-LS, ...-FR, ...-LTx



Крупнейшие заказчики: ФСК ЕЭС (Чагино, Машук, Южная, Хехцир, Фрунзенская подстанции), домостроительные и ремонтные организации, метрополитен, АО «БалтСтрой», Федеральное государственное унитарное предприятие "Атэкс" Федеральной службы охраны Российской Федерации



* Сигнально-блокировочный кабель — СБЗПу, СБВнг, и т.д.



Крупнейшие заказчики: ОАО «РЖД» (Московская, Октябрьская, Сахалинская, Забайкальская ж/д)



* Контрольный кабель — КВВГ, КВВГЭнг-LS, КВВГнг, КВВГнг-LS



Крупнейшие заказчики: ФСК ЕЭС (Бескудниково, Ленинградская, Ивановская, Липецкая подстанции)



Отдельного внимания заслуживает работа в сфере ноу-хау. «ПроКабель» активно участвует в продвижении на рынок новейших типов кабельно-проводниковой продукции, таких как ТЗПэп и ТППэп-НДГ, КОР ПК, МАГЭКО, ПК SOLAR.



На текущий момент компания реализует продукцию крупнейших заводов изготовителей среди которых:



* ЗАО "СПКБ Техно"

* АО "Самарская Кабельная Компания"

* ООО АлтайОптикаКабель

* ООО Интегра Кабель

* ООО "Камский кабель"

* ЗАО "Самарская оптическая кабельная компания"

* АО "Москабель-Фуджикура"

* ЗАО "Электропровод"

* ООО "ТПД Паритет"

* ГК Севкабель

* АО "ОФС Связьстрой-1 ВОКК"

* PRYSMIAN cables & systems

* АО "Псковский Кабельный Завод"

* АО "Завод МОСКАБЕЛЬ"



Нынешний состав нашей команды, технический и технологический потенциал:



* Отдел продаж кабельно-проводниковой продукции: 6 менеджеров

* Отдел реализации продукции переработки кабельных ломов: 2 менеджера

* Отдел логистики: З специалиста

* Сотрудники складского комплекса: 8 человек

* Складские помещения для хранения продукции: З 500 кв.м.

* Автопарк компании: 7 единиц техники

* Доставка товаров осуществляется в любую точку РФ. При заказе свыше 500 тысяч рублей — бесплатная доставка до склада Заказчика в пределах МКАД, Митино, Зеленоград.



Объекты укомплектованные кабелем, поставленным нашей организацией:



* Объекты Администрации Президента РФ

* Объекты ФСО России

* Объекты Министерства обороны РФ

* ГУП «Московский метрополитен имени В.И.Ленина»

* ПАО «МГТС»

* ПАО «Ростелеком»

* АО «Воентелеком»

* Объекты олимпийской инфраструктуры в Сочи

* Научные и промышленные предприятия РФ



«ПроКабель» Завтра: Ваш надёжный и долговременный партнер с персональными скидками и разумными условиями сотрудничества. Мы надежная опора для вашего бизнеса.

Позвоните нам +7-499-288-04-67 или напишите письмо на адрес электронной почты info@pro-cable.ru, задайте интересующие Вас вопросы