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ООО «ПромЭнергоПоставка»
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ИНН: 2721168740Проверить компанию
Контакты:
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 18в, оф. 605/1
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ООО «ПромЭнергоПоставка»
Теплый пол в ваш дом
Каждый день тысячи людей по всей России используют системы обогрева торговых марок Russian Heat и Heat Eco, которые помогают сделать жизнь лучше, а дом комфортнее.
Высококачественные современные системы теплый пол Russian Heat — это нагревательная секция, инфракрасная нагревательная пленка, нагревательный мат, саморегулирующийся кабель, а также простые и программируемые терморегуляторы.
Russian Heat — производятся на заводах в Малайзии и Южной Корее, что гарантирует их долговечность и безопасность работы. Приобрести теплые полы оптом вы можете по всей России в сети официальных партнеров или заказать у производителя.
Высококачественные современные системы теплый пол Russian Heat — это нагревательная секция, инфракрасная нагревательная пленка, нагревательный мат, саморегулирующийся кабель, а также простые и программируемые терморегуляторы.
Russian Heat — производятся на заводах в Малайзии и Южной Корее, что гарантирует их долговечность и безопасность работы. Приобрести теплые полы оптом вы можете по всей России в сети официальных партнеров или заказать у производителя.