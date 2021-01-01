Теплый пол в ваш дом

Каждый день тысячи людей по всей России используют системы обогрева торговых марок Russian Heat и Heat Eco, которые помогают сделать жизнь лучше, а дом комфортнее.



Высококачественные современные системы теплый пол Russian Heat — это нагревательная секция , инфракрасная нагревательная пленка , нагревательный мат , саморегулирующийся кабель , а также простые и программируемые терморегуляторы .



Russian Heat — производятся на заводах в Малайзии и Южной Корее, что гарантирует их долговечность и безопасность работы. Приобрести теплые полы оптом вы можете по всей России в сети официальных партнеров или заказать у производителя .