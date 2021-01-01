Группа компаний «Электроклуб» создана в 1996 году и, таким образом, имеет уже более чем двадцатилетний опыт работы на российском рынке электротехники.



На данный момент ГК «Электроклуб» представляет собой многопрофильную организацию.

Мы ориентированы на комплексную реализацию задач заказчиков в области проектирования, поставки, изготовления, монтажа и сервисного обслуживания различного инженерного оборудования и электротехнической продукции.



Миссия ГК «Электроклуб» — предоставление комплекса профессиональных услуг для решения инженерных задач клиентов с применением широкого спектра современного надёжного оборудования высокого качества.

Мы являемся официальными дистрибьюторами и партнёрами многих ведущих мировых поставщиков электротехнического и инженерного оборудования.