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ООО «Промэнергосистемы»
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ИНН: 6313548678Проверить компанию
Контакты:
443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 150, комната 32
доб. 431_ +7(846)... Показать телефон
avm@ecl... Показать email
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ООО «Промэнергосистемы»
Группа компаний «Электроклуб» создана в 1996 году и, таким образом, имеет уже более чем двадцатилетний опыт работы на российском рынке электротехники.
На данный момент ГК «Электроклуб» представляет собой многопрофильную организацию.
Мы ориентированы на комплексную реализацию задач заказчиков в области проектирования, поставки, изготовления, монтажа и сервисного обслуживания различного инженерного оборудования и электротехнической продукции.
Миссия ГК «Электроклуб» — предоставление комплекса профессиональных услуг для решения инженерных задач клиентов с применением широкого спектра современного надёжного оборудования высокого качества.
Мы являемся официальными дистрибьюторами и партнёрами многих ведущих мировых поставщиков электротехнического и инженерного оборудования.
На данный момент ГК «Электроклуб» представляет собой многопрофильную организацию.
Мы ориентированы на комплексную реализацию задач заказчиков в области проектирования, поставки, изготовления, монтажа и сервисного обслуживания различного инженерного оборудования и электротехнической продукции.
Миссия ГК «Электроклуб» — предоставление комплекса профессиональных услуг для решения инженерных задач клиентов с применением широкого спектра современного надёжного оборудования высокого качества.
Мы являемся официальными дистрибьюторами и партнёрами многих ведущих мировых поставщиков электротехнического и инженерного оборудования.
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Что мы предлагаем
- проектирование, сборку и монтаж шкафов управления, ввода и распределения электроэнергии;
- выполнение проектных, монтажных и пусконаладочных работ;
- разработку и внедрение АСУ ТП на промышленных предприятиях; объектах энергетики, инфраструктуры и жилищного строительства;
- поставки электротехнического оборудования лучших мировых и отечественных производителей;
- поставки сантехники и оборудования для систем отопления, водоснабжения и канализации.
Почему более сотни компаний Поволжья выбирают нас
- Удобное расположение — офис продаж, склад и цех по производству электрощитового оборудования находятся в одном здании. Это сокращает время на обработку заказов и обслуживание клиентов.
- На складе поддерживается вся основная номенклатура востребованных товаров и оборудования для монтажа инженерных систем. Ассортимент продукции постоянно обновляется в зависимости от потребностей рынка.
- Каждому клиенту назначается персональный менеджер, к которому можно обратиться по любому вопросу о заказе.
- Проектирование электроустановок, сборка щитовой продукции и выполнение электромонтажных работ осуществляется по современным технологиям с соблюдением требований действующих нормативных документов и стандартов.
- Строгий контроль качества комплектующих изделий и готовой продукции на всех этапах производства.
- Вся представленная в продаже продукция, включая электрошкафы, имеет сертификаты соответствия.