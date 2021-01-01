Промэнергоснаб - поставки кабельной продукции в Казани и Татарстане

Компания ООО "Промэнергоснаб" специализируется на поставках широкого ассортимента кабельно-проводниковой продукции, строп, канатов, грузоподъемных приспособлений и сопутствующего электромонтажного оборудования.

Тесные и многолетние партнерские отношения с такими авторитетными производителями, как Москабель, Камкабель, Иркутсккабель, Рыбинсккабель, Сарансккабель, Энергокомплект, Конкорд, Самарская Кабельная Компания, Людиновокабель, Электрокабель (Кольчугино) позволяет гарантировать нашим клиентам высокое качество кабельной продукции по приемлемой цене.

К одному из приоритетных направлений нашей деятельности относится реализация строп и грузоподъемных приспособлений крупнейшего производителя ООО "ТиС", интересы которого в Поволжском федеральном Округе мы представляем.

Кабельно-проводниковая продукция в Казани

Ассортимент кабельно-проводниковой продукции, реализуемой нашей компанией со склада и под заказ, чрезвычайно широк. К числу самых востребованных позиций относятся:

* Кабель медный и алюминиевый силовой;

* Кабель силовой и контрольный бронированный медный и алюминиевый;

* Кабель силовой с бумажно-пропитанной изоляцией;

* Провод медный и алюминиевый;

* Самонесущий изолированный провод (СИП и арматура для него);

* Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Соответствие всей кабельной номенклатуры нормативным требованиям ГОСТа и безопасности подтверждено сертификатами, являющимися неотъемлемой частью поставки.

Стропы и канаты

Качество и надежность строп и канатов, производимых нашими партнерами, компанией ООО "ТиС", проверено временем и в рекламе не нуждается. Поставку строп УСК, 2СК и 4СК, ВЦ и СЦ, СТП, СТк и др., стальных канатов и такелажных строп в широком ассортименте мы готовы предложить нашим клиентам по минимальным ценам, в любых интересующих объемах, на условиях оперативной и бесплатной доставки.

5 причин, по которым постоянные клиенты предпочитают сотрудничать с компанией ООО "Промэнергоснаб"

- Поставка кабельно-проводниковой продукции производится с учетом специфики региона и объекта поставки;

- Индивидуальный подход и гибкая, максимально ориентированная на клиента система ценообразования, прогрессивная система скидок, выгодные условия сотрудничества для постоянных клиентов;

- Постоянное совершенствование качества сервиса и схем логистики, что позволяет гарантировать нашим клиентам своевременную и оперативную поставку продукции по минимально возможной цене;

- Заслуженный и подтвержденный годами авторитет на профильном рынке;

- Надежность, гарантирующая клиентам точное соблюдение всех договорных обязательств, включая сроки поставки, соответствие номенклатуры поставки оговоренному ассортименту.

Мы заинтересованы во взаимовыгодном и постоянном сотрудничестве и предпринимаем все усилия для того, чтобы наши предложения всегда оказывались для Вас интересны.

По любым техническим и организационным вопросам, просьба обращаться по тел: +7(843) 512 16 07, 512-16-08