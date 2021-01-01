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Тесные и многолетние партнерские отношения с такими авторитетными производителями, как Москабель, Камкабель, Иркутсккабель, Рыбинсккабель, Сарансккабель, Энергокомплект, Конкорд, Самарская Кабельная Компания, Людиновокабель, Электрокабель (Кольчугино) позволяет гарантировать нашим клиентам высокое качество кабельной продукции по приемлемой цене.
К одному из приоритетных направлений нашей деятельности относится реализация строп и грузоподъемных приспособлений крупнейшего производителя ООО "ТиС", интересы которого в Поволжском федеральном Округе мы представляем.
* Кабель медный и алюминиевый силовой;
* Кабель силовой и контрольный бронированный медный и алюминиевый;
* Кабель силовой с бумажно-пропитанной изоляцией;
* Провод медный и алюминиевый;
* Самонесущий изолированный провод (СИП и арматура для него);
* Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Соответствие всей кабельной номенклатуры нормативным требованиям ГОСТа и безопасности подтверждено сертификатами, являющимися неотъемлемой частью поставки.
5 причин, по которым постоянные клиенты предпочитают сотрудничать с компанией ООО "Промэнергоснаб"
- Поставка кабельно-проводниковой продукции производится с учетом специфики региона и объекта поставки;
- Индивидуальный подход и гибкая, максимально ориентированная на клиента система ценообразования, прогрессивная система скидок, выгодные условия сотрудничества для постоянных клиентов;
- Постоянное совершенствование качества сервиса и схем логистики, что позволяет гарантировать нашим клиентам своевременную и оперативную поставку продукции по минимально возможной цене;
- Заслуженный и подтвержденный годами авторитет на профильном рынке;
- Надежность, гарантирующая клиентам точное соблюдение всех договорных обязательств, включая сроки поставки, соответствие номенклатуры поставки оговоренному ассортименту.
Мы заинтересованы во взаимовыгодном и постоянном сотрудничестве и предпринимаем все усилия для того, чтобы наши предложения всегда оказывались для Вас интересны.
По любым техническим и организационным вопросам, просьба обращаться по тел: +7(843) 512 16 07, 512-16-08
ООО «ПромЭнергоСнаб»
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ИНН: 1658150462Проверить компанию
Контакты:
420006, Татарстан, г. Казань, ул. Рахимова, д. 8, строение 56, оф. 4
+7(843)... Показать телефон
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ООО «ПромЭнергоСнаб»
Промэнергоснаб - поставки кабельной продукции в Казани и ТатарстанеКомпания ООО "Промэнергоснаб" специализируется на поставках широкого ассортимента кабельно-проводниковой продукции, строп, канатов, грузоподъемных приспособлений и сопутствующего электромонтажного оборудования.
Тесные и многолетние партнерские отношения с такими авторитетными производителями, как Москабель, Камкабель, Иркутсккабель, Рыбинсккабель, Сарансккабель, Энергокомплект, Конкорд, Самарская Кабельная Компания, Людиновокабель, Электрокабель (Кольчугино) позволяет гарантировать нашим клиентам высокое качество кабельной продукции по приемлемой цене.
К одному из приоритетных направлений нашей деятельности относится реализация строп и грузоподъемных приспособлений крупнейшего производителя ООО "ТиС", интересы которого в Поволжском федеральном Округе мы представляем.
Кабельно-проводниковая продукция в КазаниАссортимент кабельно-проводниковой продукции, реализуемой нашей компанией со склада и под заказ, чрезвычайно широк. К числу самых востребованных позиций относятся:
* Кабель медный и алюминиевый силовой;
* Кабель силовой и контрольный бронированный медный и алюминиевый;
* Кабель силовой с бумажно-пропитанной изоляцией;
* Провод медный и алюминиевый;
* Самонесущий изолированный провод (СИП и арматура для него);
* Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Соответствие всей кабельной номенклатуры нормативным требованиям ГОСТа и безопасности подтверждено сертификатами, являющимися неотъемлемой частью поставки.
Стропы и канатыКачество и надежность строп и канатов, производимых нашими партнерами, компанией ООО "ТиС", проверено временем и в рекламе не нуждается. Поставку строп УСК, 2СК и 4СК, ВЦ и СЦ, СТП, СТк и др., стальных канатов и такелажных строп в широком ассортименте мы готовы предложить нашим клиентам по минимальным ценам, в любых интересующих объемах, на условиях оперативной и бесплатной доставки.
5 причин, по которым постоянные клиенты предпочитают сотрудничать с компанией ООО "Промэнергоснаб"
- Поставка кабельно-проводниковой продукции производится с учетом специфики региона и объекта поставки;
- Индивидуальный подход и гибкая, максимально ориентированная на клиента система ценообразования, прогрессивная система скидок, выгодные условия сотрудничества для постоянных клиентов;
- Постоянное совершенствование качества сервиса и схем логистики, что позволяет гарантировать нашим клиентам своевременную и оперативную поставку продукции по минимально возможной цене;
- Заслуженный и подтвержденный годами авторитет на профильном рынке;
- Надежность, гарантирующая клиентам точное соблюдение всех договорных обязательств, включая сроки поставки, соответствие номенклатуры поставки оговоренному ассортименту.
Мы заинтересованы во взаимовыгодном и постоянном сотрудничестве и предпринимаем все усилия для того, чтобы наши предложения всегда оказывались для Вас интересны.
По любым техническим и организационным вопросам, просьба обращаться по тел: +7(843) 512 16 07, 512-16-08