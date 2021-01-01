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    ООО «ПромЭнергоСнаб»

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    ИНН: 1658150462

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    Контакты:

    InsideP_2 420006, Татарстан, г. Казань, ул. Рахимова, д. 8, строение 56, оф. 4

    InsideP_2 +7(843)... Показать телефон

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    ООО «ПромЭнергоСнаб»

    Промэнергоснаб - поставки кабельной продукции в Казани и Татарстане

    Компания ООО "Промэнергоснаб" специализируется на поставках широкого ассортимента кабельно-проводниковой продукции, строп, канатов, грузоподъемных приспособлений и сопутствующего электромонтажного оборудования.
    Тесные и многолетние партнерские отношения с такими авторитетными производителями, как Москабель, Камкабель, Иркутсккабель, Рыбинсккабель, Сарансккабель, Энергокомплект, Конкорд, Самарская Кабельная Компания, Людиновокабель, Электрокабель (Кольчугино) позволяет гарантировать нашим клиентам высокое качество кабельной продукции по приемлемой цене.
    К одному из приоритетных направлений нашей деятельности относится реализация строп и грузоподъемных приспособлений крупнейшего производителя ООО "ТиС", интересы которого в Поволжском федеральном Округе мы представляем.

    Кабельно-проводниковая продукция в Казани

    Ассортимент кабельно-проводниковой продукции, реализуемой нашей компанией со склада и под заказ, чрезвычайно широк. К числу самых востребованных позиций относятся:
    * Кабель медный и алюминиевый силовой;
    * Кабель силовой и контрольный бронированный медный и алюминиевый;
    * Кабель силовой с бумажно-пропитанной изоляцией;
    * Провод медный и алюминиевый;
    * Самонесущий изолированный провод (СИП и арматура для него);
    * Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена.
    Соответствие всей кабельной номенклатуры нормативным требованиям ГОСТа и безопасности подтверждено сертификатами, являющимися неотъемлемой частью поставки.

    Стропы и канаты

    Качество и надежность строп и канатов, производимых нашими партнерами, компанией ООО "ТиС", проверено временем и в рекламе не нуждается. Поставку строп УСК, 2СК и 4СК, ВЦ и СЦ, СТП, СТк и др., стальных канатов и такелажных строп в широком ассортименте мы готовы предложить нашим клиентам по минимальным ценам, в любых интересующих объемах, на условиях оперативной и бесплатной доставки.

    5 причин, по которым постоянные клиенты предпочитают сотрудничать с компанией ООО "Промэнергоснаб"
    - Поставка кабельно-проводниковой продукции производится с учетом специфики региона и объекта поставки;
    - Индивидуальный подход и гибкая, максимально ориентированная на клиента система ценообразования, прогрессивная система скидок, выгодные условия сотрудничества для постоянных клиентов;
    - Постоянное совершенствование качества сервиса и схем логистики, что позволяет гарантировать нашим клиентам своевременную и оперативную поставку продукции по минимально возможной цене;
    - Заслуженный и подтвержденный годами авторитет на профильном рынке;
    - Надежность, гарантирующая клиентам точное соблюдение всех договорных обязательств, включая сроки поставки, соответствие номенклатуры поставки оговоренному ассортименту.

    Мы заинтересованы во взаимовыгодном и постоянном сотрудничестве и предпринимаем все усилия для того, чтобы наши предложения всегда оказывались для Вас интересны.

    По любым техническим и организационным вопросам, просьба обращаться по тел: +7(843) 512 16 07, 512-16-08
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