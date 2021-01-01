ООО «РесурсЭнерго»
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ИНН: 3801137820Проверить компанию
Контакты:
664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 182/2, оф. 47
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ООО «РесурсЭнерго»
ООО «РесурсЭнерго» — компания, специализирующаяся на решении задач по комплектации кабельно-проводниковым и электротехническим оборудованием предприятий, опыт поставок широкого спектра оборудования, серийного и по техническому заданию заказчика, отечественного и импортного производства с полным сопровождением поставки в любую точку России.
Продукция комплектуется на складе в Иркутске.
Поставка может осуществляться непосредственно с заводов-изготовителей.
Четкий контроль изготовления и отгрузки продукции, обеспечение гарантийных обязательств в рамках, установленных производителями.
Профессиональный и гибкий подход к вопросам поставки, открытость к обсуждению условий.
Каталог продукции
- Кабельно-проводниковая продукция, кабель для машин и подвижных составов.
- Арматура и изоляторы для контактной сети
- Трансформаторное оборудование, высоковольтная аппаратура
- Модульное, силовое оборудование и устройства управления
- Арматура и изоляторы для строительства ЛЭП
- Электродвигатели, редукторы, насосы, подъемные механизмы
- Светотехническое оборудование
- Разъединители, разрядники, предохранители.
- Линейные опоры типа СВ 95, СВ 105 из железобетона
- Зажимы аппаратные медные