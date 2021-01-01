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    ООО «РесурсЭнерго»

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    ИНН: 3801137820

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    Контакты:

    InsideP_2 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 182/2, оф. 47

    InsideP_2 +7(395)... Показать телефон

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    ООО «РесурсЭнерго»

    ООО «РесурсЭнерго» — компания, специализирующаяся на решении задач по комплектации кабельно-проводниковым и электротехническим оборудованием предприятий, опыт поставок широкого спектра оборудования, серийного и по техническому заданию заказчика, отечественного и импортного производства с полным сопровождением поставки в любую точку России.
    Продукция комплектуется на складе в Иркутске.
    Поставка может осуществляться непосредственно с заводов-изготовителей.
    Четкий контроль изготовления и отгрузки продукции, обеспечение гарантийных обязательств в рамках, установленных производителями.
    Профессиональный и гибкий подход к вопросам поставки, открытость к обсуждению условий.

      

    Каталог продукции
    • Кабельно-проводниковая продукция, кабель для машин и подвижных составов.
    • Арматура и изоляторы для контактной сети
    • Трансформаторное оборудование, высоковольтная аппаратура
    • Модульное, силовое оборудование и устройства управления
    • Арматура и изоляторы для строительства ЛЭП
    • Электродвигатели, редукторы, насосы, подъемные механизмы
    • Светотехническое оборудование
    • Разъединители, разрядники, предохранители.
    • Линейные опоры типа СВ 95, СВ 105 из железобетона
    • Зажимы аппаратные медные


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