ООО «РесурсЭнерго» — компания, специализирующаяся на решении задач по комплектации кабельно-проводниковым и электротехническим оборудованием предприятий, опыт поставок широкого спектра оборудования, серийного и по техническому заданию заказчика, отечественного и импортного производства с полным сопровождением поставки в любую точку России.

Продукция комплектуется на складе в Иркутске.

Поставка может осуществляться непосредственно с заводов-изготовителей.

Четкий контроль изготовления и отгрузки продукции, обеспечение гарантийных обязательств в рамках, установленных производителями.

Профессиональный и гибкий подход к вопросам поставки, открытость к обсуждению условий.

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