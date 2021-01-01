Наша компания ООО «Ритрово» успешно работает на кабельном рынке с 2006 года. За это время был накоплен огромный опыт в сфере поставок кабельно-проводниковой продукции, что позволяет нам успешно конкурировать и занимать устойчивую позицию на динамично развивающемся рынке. Залогом успешной работы организации является долгосрочное сотрудничество с ведущими Российскими производителями кабельно-проводниковой продукции на основе официальных дилерских отношений.



Основными принципами работы ООО «Ритрово» являются максимально полное удовлетворение потребностей клиентов, чёткое выполнение всех обязательств, персональный подход к каждому клиенту и гибкая ценовая политика.



Профессиональный подход менеджеров нашей компании в состоянии удовлетворить требования клиента любого уровня. Продуманная система логистики и большие объемы закупок позволяют нам поддерживать максимально широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции на складе и доступный уровень цен для клиента любой категории.



В перечень продукции ООО Ритрово» на сегодняшний день входит достаточно большой выбор кабелей и проводов ведущих российских производителей: АО «Завод «Энергокабель», ООО «Камский кабель», ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ООО «Кабельный завод АЛЮР», ООО «Сарансккабель», АО «Людиновокабель», АО «Марпосадкабель», ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», ООО «Калужский кабельный завод», официальными дилерами либо представителями которых является наша компания.