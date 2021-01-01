«Новые Технологии» — российская торговая компания, поставляющая кабельно-проводниковую продукцию с 2010 года. Мы также занимаемся продажей иных товаров для комплектования различных энергетических объектов.

Ассортимент

На нашем складе в Перми всегда в наличии представлены:

кабельно-проводниковые изделия ; ЖБИ ; железобетонные опоры ЛЭП ; металлические опоры ЛЭП ; деревянные опоры ЛЭП ; ограничители напряжения ; силовые трансформаторы ; ТЭНы ; трубопроводная арматура ; трансформаторные подстанции ; кабельные муфты .

Почему мы?

Вся продукция отвечает нормативам ОАО «ФСК ЕЭС», поставляется с гарантией качества, лицензиями и сертификатами. Мы выполняем заявки на поставки в любом объеме: если собственных ресурсов недостаточно, привлекаем партнеров, чтобы полностью решить вопрос клиента.

Наша команда состоит из специалистов с многолетним опытом работы. Именно благодаря сплоченному коллективу деятельность компании остается успешной долгие годы.

Среди наших клиентов — ведущие предприятия сферы энергетики, нефтегазовой отрасли, машиностроения, металлургии. Географическое покрытие поставок включает все регионы России: от Москвы и Московской области до дальних уголков страны.

Мы работаем для вашего успеха!





Вся продукция, поставляемая нашей компанией:

проходит предпродажные испытания; снабжается необходимыми сертификатами и лицензиями; строго соответствует требованиям ОАО «ФСК ЕЭС».