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    ООО «РТК «Новые Технологии»

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    ИНН: 5902884036

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    Контакты:

    InsideP_2 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, оф. 505

    InsideP_2 +7(342)... Показать телефон

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    ООО «РТК «Новые Технологии»

    «Новые Технологии» — российская торговая компания, поставляющая кабельно-проводниковую продукцию с 2010 года. Мы также занимаемся продажей иных товаров для комплектования различных энергетических объектов.

    Ассортимент

    На нашем складе в Перми всегда в наличии представлены:

    1. кабельно-проводниковые изделия;
    2. ЖБИ;
    3. железобетонные опоры ЛЭП;
    4. металлические опоры ЛЭП;
    5. деревянные опоры ЛЭП;
    6. ограничители напряжения;
    7. силовые трансформаторы;
    8. ТЭНы;
    9. трубопроводная арматура;
    10. трансформаторные подстанции;
    11. кабельные муфты.

    Почему мы?

    Вся продукция отвечает нормативам ОАО «ФСК ЕЭС», поставляется с гарантией качества, лицензиями и сертификатами. Мы выполняем заявки на поставки в любом объеме: если собственных ресурсов недостаточно, привлекаем партнеров, чтобы полностью решить вопрос клиента.

    Наша команда состоит из специалистов с многолетним опытом работы. Именно благодаря сплоченному коллективу деятельность компании остается успешной долгие годы.

    Среди наших клиентов — ведущие предприятия сферы энергетики, нефтегазовой отрасли, машиностроения, металлургии. Географическое покрытие поставок включает все регионы России: от Москвы и Московской области до дальних уголков страны.

    Мы работаем для вашего успеха!


    Вся продукция, поставляемая нашей компанией:

    1. проходит предпродажные испытания;
    2. снабжается необходимыми сертификатами и лицензиями;
    3. строго соответствует требованиям ОАО «ФСК ЕЭС».

    Наши партнеры

                                   
           
                                             
           
                            
           
                                        
           
                           

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