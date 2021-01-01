ООО «РТК «Новые Технологии»
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Контакты:
614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, оф. 505
+7(342)... Показать телефон
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ООО «РТК «Новые Технологии»
«Новые Технологии» — российская торговая компания, поставляющая кабельно-проводниковую продукцию с 2010 года. Мы также занимаемся продажей иных товаров для комплектования различных энергетических объектов.
Ассортимент
На нашем складе в Перми всегда в наличии представлены:
- кабельно-проводниковые изделия;
- ЖБИ;
- железобетонные опоры ЛЭП;
- металлические опоры ЛЭП;
- деревянные опоры ЛЭП;
- ограничители напряжения;
- силовые трансформаторы;
- ТЭНы;
- трубопроводная арматура;
- трансформаторные подстанции;
- кабельные муфты.
Почему мы?
Вся продукция отвечает нормативам ОАО «ФСК ЕЭС», поставляется с гарантией качества, лицензиями и сертификатами. Мы выполняем заявки на поставки в любом объеме: если собственных ресурсов недостаточно, привлекаем партнеров, чтобы полностью решить вопрос клиента.
Наша команда состоит из специалистов с многолетним опытом работы. Именно благодаря сплоченному коллективу деятельность компании остается успешной долгие годы.
Среди наших клиентов — ведущие предприятия сферы энергетики, нефтегазовой отрасли, машиностроения, металлургии. Географическое покрытие поставок включает все регионы России: от Москвы и Московской области до дальних уголков страны.
Мы работаем для вашего успеха!
Вся продукция, поставляемая нашей компанией:
- проходит предпродажные испытания;
- снабжается необходимыми сертификатами и лицензиями;
- строго соответствует требованиям ОАО «ФСК ЕЭС».