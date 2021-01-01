ООО «РусКаб»
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Контакты:
614101, Пермский край, г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 9а, оф. 7
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ООО «РусКаб»
- НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.
Сегодня команда ООО «Рускаб» представляет собой штат высококвалифицированных профессионалов в области энергетики, коммерции и логистики. По отзывам наших клиентов, веской причиной работы с нами является ответственность в выполнении своих обязательств, неукоснительное уважение к клиенту и демократичные цены.Длительные деловые связи с ведущими производителями позволяют нам комплектовать Ваши заказы любой сложности в минимальные сроки и по минимальным рыночным ценам.
МИССИЯ
Основными приоритетами Компании являются:
Широкий ассортимент продукции на складе – что позволяет Вам в короткие сроки получить продукцию от 1м до 100км,
Гарантированное качество – вся продукция сопровождается сертификатами качества и паспортами.
Конкурентоспособные цены – дилерские отношения с заводами производителями гарантируют низкие цены.
Грамотная логистика – доставка продукции до объекта заказчика в минимальные сроки
Индивидуальный подход к каждому клиенту
- позволяет нам находить наиболее эффективные схемы сотрудничества.Наша задача обеспечить бесперебойную работу вашего предприятия или объекта строительства.