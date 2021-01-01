



- НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ И

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.





Сегодня команда ООО «Рускаб» представляет собой штат высококвалифицированных профессионалов в области энергетики, коммерции и логистики. По отзывам наших клиентов, веской причиной работы с нами является ответственность в выполнении своих обязательств, неукоснительное уважение к клиенту и демократичные цены.Длительные деловые связи с ведущими производителями позволяют нам комплектовать Ваши заказы любой сложности в минимальные сроки и по минимальным рыночным ценам.









МИССИЯ

Основными приоритетами Компании являются:

Широкий ассортимент продукции на складе – что позволяет Вам в короткие сроки получить продукцию от 1м до 100км,

Гарантированное качество – вся продукция сопровождается сертификатами качества и паспортами.

Конкурентоспособные цены – дилерские отношения с заводами производителями гарантируют низкие цены.

Грамотная логистика – доставка продукции до объекта заказчика в минимальные сроки

Индивидуальный подход к каждому клиенту

- позволяет нам находить наиболее эффективные схемы сотрудничества.Наша задача обеспечить бесперебойную работу вашего предприятия или объекта строительства.