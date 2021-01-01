ООО «Русский Кабельный Центр»
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Контакты:
620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 5а, оф. 11
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ООО «Русский Кабельный Центр»
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Компания «Русский Кабельный Центр» с 2011 года занимается поставкой и продажей кабельно-проводниковой продукции (кабелей, проводов и муфт отечественного и импортного производства).
В ассортименте компании «Русский Кабельный Центр» присутствует исключительно заводская сертифицированная продукция, имеющая необходимую гарантию.
Мы работаем с ведущими зарубежными и отечественными производителями кабеля, которые постоянно повышают качество выпускаемой продукции, выдерживая жесткую конкуренцию на современном рынке.
Вы всегда можете найти у нас большое количество наименований продукции в наличии и под заказ.
Для удобства обслуживания клиентов применяется отмоточный станок, что дает нам возможность продавать кабель и провод в любом необходимом нашим клиентам количестве.
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Наши преимущества
Опыт работы на рынке сбыта в выбранном сегменте, честность, порядочность и принципиальность – качества, способствующие укреплению экономических отношений нашей компании с ведущими производителями России и мира.
Благодаря особым условиям сотрудничества, мы можем предложить своим клиентам кабельно-проводниковую продукцию по низким ценам – даже ниже, чем у самих производителей.
В круг клиентов компании входят российские предприятия (в том числе и предприятия ХМАО) различных отраслей промышленности:
Число наших клиентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) неуклонно растет. Постоянным клиентам мы предоставляем специальные скидки, отсрочку платежа, регулярно проводим различные акции и распродажи.
Доставка товара до транспортной компании осуществляется бесплатно для любого клиента. При необходимости кабельно-проводниковую продукцию мы доставляем в любую точку России.
Своим клиентам мы гарантируем широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции, добросовестный компетентный сервис и короткие сроки выполнения заказа.
Для заказа продукции свяжитесь с нами прямо сейчас. +7 (343) 310-20-33
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Склад кабельно-проводниковой продукции