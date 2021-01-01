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    ООО «Русский Кабельный Центр»

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    ИНН: 6658478870

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    Контакты:

    InsideP_2 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 5а, оф. 11

    InsideP_2 +7(343)... Показать телефон

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    ООО «Русский Кабельный Центр»

    Компания «Русский Кабельный Центр» с 2011 года занимается поставкой и продажей кабельно-проводниковой продукции (кабелей, проводов и муфт отечественного и импортного производства).

    В ассортименте компании «Русский Кабельный Центр» присутствует исключительно заводская сертифицированная продукция, имеющая необходимую гарантию.

    Мы работаем с ведущими зарубежными и отечественными производителями кабеля, которые постоянно повышают качество выпускаемой продукции, выдерживая жесткую конкуренцию на современном рынке.

    Вы всегда можете найти у нас большое количество наименований продукции в наличии и под заказ.

    Для удобства обслуживания клиентов применяется отмоточный станок, что дает нам возможность продавать кабель и провод в любом необходимом нашим клиентам количестве.

    		     
     

    Наши преимущества

    Опыт работы на рынке сбыта в выбранном сегменте, честность, порядочность и принципиальность – качества, способствующие укреплению экономических отношений нашей компании с ведущими производителями России и мира. 

    Благодаря особым условиям сотрудничества, мы можем предложить своим клиентам кабельно-проводниковую продукцию по низким ценам – даже ниже, чем у самих производителей.

    В круг клиентов компании входят российские предприятия (в том числе и предприятия ХМАО) различных отраслей промышленности:

    • строительной;
    • энергетической;
    • машиностроительной;
    • нефтегазовой;
    • угольной;
    • металлургической;
    • и других.

    Число наших клиентов (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) неуклонно растет. Постоянным клиентам мы предоставляем специальные скидки, отсрочку платежа, регулярно проводим различные акции и распродажи.

    Доставка товара до транспортной компании осуществляется бесплатно для любого клиента. При необходимости кабельно-проводниковую продукцию мы доставляем в любую точку России.

    Своим клиентам мы гарантируем широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции, добросовестный компетентный сервис и короткие сроки выполнения заказа.

    Для заказа продукции свяжитесь с нами прямо сейчас. +7 (343) 310-20-33

    		     

    Фотогалерея


    Склад кабельно-проводниковой продукции

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