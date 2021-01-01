Компания «Русский Кабельный Центр» с 2011 года занимается поставкой и продажей кабельно-проводниковой продукции (кабелей, проводов и муфт отечественного и импортного производства).







В ассортименте компании «Русский Кабельный Центр» присутствует исключительно заводская сертифицированная продукция, имеющая необходимую гарантию.







Мы работаем с ведущими зарубежными и отечественными производителями кабеля, которые постоянно повышают качество выпускаемой продукции, выдерживая жесткую конкуренцию на современном рынке.







Вы всегда можете найти у нас большое количество наименований продукции в наличии и под заказ.







Для удобства обслуживания клиентов применяется отмоточный станок, что дает нам возможность продавать кабель и провод в любом необходимом нашим клиентам количестве.