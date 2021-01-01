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    ООО «СамЭнергоТранс»

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    ИНН: 6319183127

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    Контакты:

    InsideP_2 443063, Самарская область, г. Самара, ул. Сердобская, д. 5, оф. 17

    InsideP_2 +7(846)... Показать телефон

    InsideP_2 kd@same... Показать email

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    ООО «СамЭнергоТранс»

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    ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ,
    СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 



    ООО «СамЭнергоТранс» - это динамично развивающееся, стабильно растущее предприятие на рынке сбыта производственного, строительного, добывающего, металлургического и энергетического комплекса.

    Приоритетами в деятельности нашей компании являются:

    1. Поставка только качественной продукции от ведущих заводов-производителей
    2. Удобство для клиента (личный и качественный подход)
    3. Эксклюзивные цены (гибкая ценовая политика, индивидуальный подход к ценообразованию)
    4. Полное исполнение договорных обязательств
    5. Постоянное расширение ассортимента поставляемой продукции
    6. Опыт комплексных поставок для крупнейших объектов.  

    Являясь официальными дилерами и партнерами многих крупнейших предприятий по производству электротехнической и кабельной продукции, таких как ООО «Сарансккабель», Кабельный завод «Элкаб», ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», OOО «Режевской кабельный завод», группа компаний «ЭНЕРГО», Промышленная группа «ТЕСЛА» и др., мы поставляем только сертифицированную и качественную продукцию, на которую действуют все гарантии заводов-изготовителей.
      
    КАТАЛОГ


    Расширяя рынки сбыта, мы непрерывно наращиваем клиентскую базу по всем регионам РФ и странам Таможенного Союза.

    Среди потребителей нашей продукции – крупнейшие объекты и субъекты различных отраслей:

    - ведущее предприятие в стране по ремонту и обслуживанию авиационной техники.
    - крупнейшее предприятие ЖКХ - поставщик тепловой энергии, холодной воды, оказания услуг водоотведения в Самарской области.
    - поставка кабельной продукции для строительства Северо-Кавказской железной дороги, Куйбышевской железной дороги, реконструкции Железнодорожного вокзала в г.Самара.
    - поставка кабельной продукции, электрохимзащиты и элементов освещения в рамках реконструкции Московского шоссе к предстоящему Чемпионату мира по футболу FIFA 2018.
    - поставка кабеля, кабеленесущих систем и трубопроводной арматуры для предприятий ПАО «НК«Роснефть» в Самарской области.
    - поставка радиотехники, контрольно-измерительных приборов, запорной арматуры на ЗАО «САНЕКО».
    - поставка комплектных трансформаторных подстанций на объекты Госкорпорации «РОСКОСМОС» в г. Байконур.
    - поставка силового кабеля для возведения жилого микрорайона «Крутые Ключи», г. Самара
    - поставка кабельной продукции на строительство солнечной подстанции в Южном Федеральном округе.
      
    За годы нашей работы нами получены высокие оценки коллег и партнеров, поставщиков и покупателей, так как в своей работе мы руководствуемся такими принципами, как честность, гибкость и клиентоориентированность!
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