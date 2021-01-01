



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ,

СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ





ООО «СамЭнергоТранс» - это динамично развивающееся, стабильно растущее предприятие на рынке сбыта производственного, строительного, добывающего, металлургического и энергетического комплекса.



Приоритетами в деятельности нашей компании являются:

Поставка только качественной продукции от ведущих заводов-производителей Удобство для клиента (личный и качественный подход) Эксклюзивные цены (гибкая ценовая политика, индивидуальный подход к ценообразованию) Полное исполнение договорных обязательств Постоянное расширение ассортимента поставляемой продукции Опыт комплексных поставок для крупнейших объектов.

Являясь официальными дилерами и партнерами многих крупнейших предприятий по производству электротехнической и кабельной продукции, таких как ООО «Сарансккабель», Кабельный завод «Элкаб», ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», OOО «Режевской кабельный завод», группа компаний «ЭНЕРГО», Промышленная группа «ТЕСЛА» и др., мы поставляем только сертифицированную и качественную продукцию, на которую действуют все гарантии заводов-изготовителей.









Расширяя рынки сбыта, мы непрерывно наращиваем клиентскую базу по всем регионам РФ и странам Таможенного Союза.





Среди потребителей нашей продукции – крупнейшие объекты и субъекты различных отраслей:





- ведущее предприятие в стране по ремонту и обслуживанию авиационной техники.

- крупнейшее предприятие ЖКХ - поставщик тепловой энергии, холодной воды, оказания услуг водоотведения в Самарской области.

- поставка кабельной продукции для строительства Северо-Кавказской железной дороги, Куйбышевской железной дороги, реконструкции Железнодорожного вокзала в г.Самара.

- поставка кабельной продукции, электрохимзащиты и элементов освещения в рамках реконструкции Московского шоссе к предстоящему Чемпионату мира по футболу FIFA 2018.

- поставка кабеля, кабеленесущих систем и трубопроводной арматуры для предприятий ПАО «НК«Роснефть» в Самарской области.

- поставка радиотехники, контрольно-измерительных приборов, запорной арматуры на ЗАО «САНЕКО».

- поставка комплектных трансформаторных подстанций на объекты Госкорпорации «РОСКОСМОС» в г. Байконур.

- поставка силового кабеля для возведения жилого микрорайона «Крутые Ключи», г. Самара

- поставка кабельной продукции на строительство солнечной подстанции в Южном Федеральном округе.





За годы нашей работы нами получены высокие оценки коллег и партнеров, поставщиков и покупателей, так как в своей работе мы руководствуемся такими принципами, как честность, гибкость и клиентоориентированность!