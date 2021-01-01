ООО «СамЭнергоТранс»
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Контакты:
443063, Самарская область, г. Самара, ул. Сердобская, д. 5, оф. 17
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ООО «СамЭнергоТранс»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ,
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ООО «СамЭнергоТранс» - это динамично развивающееся, стабильно растущее предприятие на рынке сбыта производственного, строительного, добывающего, металлургического и энергетического комплекса.
Приоритетами в деятельности нашей компании являются:
- Поставка только качественной продукции от ведущих заводов-производителей
- Удобство для клиента (личный и качественный подход)
- Эксклюзивные цены (гибкая ценовая политика, индивидуальный подход к ценообразованию)
- Полное исполнение договорных обязательств
- Постоянное расширение ассортимента поставляемой продукции
- Опыт комплексных поставок для крупнейших объектов.
Являясь официальными дилерами и партнерами многих крупнейших предприятий по производству электротехнической и кабельной продукции, таких как ООО «Сарансккабель», Кабельный завод «Элкаб», ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», OOО «Режевской кабельный завод», группа компаний «ЭНЕРГО», Промышленная группа «ТЕСЛА» и др., мы поставляем только сертифицированную и качественную продукцию, на которую действуют все гарантии заводов-изготовителей.
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Расширяя рынки сбыта, мы непрерывно наращиваем клиентскую базу по всем регионам РФ и странам Таможенного Союза.
Среди потребителей нашей продукции – крупнейшие объекты и субъекты различных отраслей:
- ведущее предприятие в стране по ремонту и обслуживанию авиационной техники.
- крупнейшее предприятие ЖКХ - поставщик тепловой энергии, холодной воды, оказания услуг водоотведения в Самарской области.
- поставка кабельной продукции для строительства Северо-Кавказской железной дороги, Куйбышевской железной дороги, реконструкции Железнодорожного вокзала в г.Самара.
- поставка кабельной продукции, электрохимзащиты и элементов освещения в рамках реконструкции Московского шоссе к предстоящему Чемпионату мира по футболу FIFA 2018.
- поставка кабеля, кабеленесущих систем и трубопроводной арматуры для предприятий ПАО «НК«Роснефть» в Самарской области.
- поставка радиотехники, контрольно-измерительных приборов, запорной арматуры на ЗАО «САНЕКО».
- поставка комплектных трансформаторных подстанций на объекты Госкорпорации «РОСКОСМОС» в г. Байконур.
- поставка силового кабеля для возведения жилого микрорайона «Крутые Ключи», г. Самара
- поставка кабельной продукции на строительство солнечной подстанции в Южном Федеральном округе.
За годы нашей работы нами получены высокие оценки коллег и партнеров, поставщиков и покупателей, так как в своей работе мы руководствуемся такими принципами, как честность, гибкость и клиентоориентированность!