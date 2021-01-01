С самого становления ООО «СДС» сосредоточила свои усилия на производстве и поставках электротехнической и светотехнической продукции. Это основная специализация с 1996 года. За это время компания стала одним из лидеров на рынке кабельной продукции, электротехнического инструмента и аксессуаров, декоративной и профессиональной светотехники.

Сегодня мы объединяем возможности производителя и поставщика кабельно-проводниковых и светодиодных товаров.