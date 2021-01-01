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    ООО «СДС»

    ИНН: 7734425377

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    Контакты:

    InsideP_2 г Москва, ул Маршала Соколовского, д 3, пом I комн 3

    InsideP_2 +7(495)... Показать телефон

    InsideP_2 romanov... Показать email

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    • О компании
    • Контакты

    ООО «СДС»

    С самого становления ООО «СДС» сосредоточила свои усилия на производстве и поставках электротехнической и светотехнической продукции. Это основная специализация с 1996 года. За это время компания стала одним из лидеров на рынке кабельной продукции, электротехнического инструмента и аксессуаров, декоративной и профессиональной светотехники. 

    Сегодня мы объединяем возможности производителя и поставщика кабельно-проводниковых и светодиодных товаров.



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