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ООО «СибСтройРесурс 2000»
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ИНН: 2464211816Проверить компанию
Контакты:
660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вильского, д. 22, оф. 105
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- Контакты
ООО «СибСтройРесурс 2000»
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О КОМПАНИИ
Компания «СибСтройРесурс 2000» успешно работает на рынке кабельно-проводниковой и электротехнической продукции в г. Красноярск, Красноярском крае и республики Хакасия. За время своего существования мы зарекомендовали себя как надежного поставщика большого спектра продукции. Наши клиентами сегодня являются как муниципальные предприятия города и края, так и коммерческие организации. Наша цель - комплексное оказание услуг. В своей работе мы стремимся к тому, чтобы снабжение было качественным и эффективным, а наше сотрудничество с вами - стабильным и плодотворным.
- Постоянное наличие на складе широкого ассортимента продукции.
Вы получаете: комплектацию заявок в одном месте без потери времени и лишних расходов.
- Мы работаем напрямую с заводами изготовителями
Вы получаете: конкурентноспособные низкие цены.
- Доставка по городу и краю при оптовых заявках
Вы получаете: существенную экономию транспортных расходов.
- Компания ориентирована на эффективную работу склада
Вы получаете: оперативную комплектацию и отгрузку ваших заявок без задержки на складе.
- Офис и склад компании расположены на одной территории.
Вы получаете: удобство и экономию времени при отгрузке.