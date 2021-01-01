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    ООО «СибСтройРесурс 2000»

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    ИНН: 2464211816

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    Контакты:

    InsideP_2 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вильского, д. 22, оф. 105

    InsideP_2 +7(391)... Показать телефон

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    ООО «СибСтройРесурс 2000»

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    О КОМПАНИИ


    Компания «СибСтройРесурс 2000» успешно работает на рынке кабельно-проводниковой и электротехнической продукции в г. Красноярск, Красноярском крае и республики Хакасия. За время своего существования мы зарекомендовали себя как надежного поставщика большого спектра продукции. Наши клиентами сегодня являются как муниципальные предприятия города и края, так и коммерческие организации. Наша цель - комплексное оказание услуг. В своей работе мы стремимся к тому, чтобы снабжение было качественным и эффективным, а наше сотрудничество с вами - стабильным и плодотворным.

    - Постоянное наличие на складе широкого ассортимента продукции. 
    Вы получаете: комплектацию заявок  в одном месте без потери времени и лишних расходов.

    - Мы работаем напрямую с заводами изготовителями
    Вы получаете: конкурентноспособные низкие цены.

    - Доставка по городу и краю при оптовых заявках
    Вы получаете: существенную экономию транспортных расходов.

    - Компания ориентирована на эффективную работу склада
    Вы получаете: оперативную комплектацию и отгрузку ваших заявок без задержки на складе.

    - Офис и склад компании расположены на одной территории.
    Вы получаете: удобство и экономию времени при отгрузке.
     

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