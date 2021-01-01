О КОМПАНИИ

Компания «СибСтройРесурс 2000» успешно работает на рынке кабельно-проводниковой и электротехнической продукции в г. Красноярск, Красноярском крае и республики Хакасия. За время своего существования мы зарекомендовали себя как надежного поставщика большого спектра продукции. Наши клиентами сегодня являются как муниципальные предприятия города и края, так и коммерческие организации. Наша цель - комплексное оказание услуг. В своей работе мы стремимся к тому, чтобы снабжение было качественным и эффективным, а наше сотрудничество с вами - стабильным и плодотворным.



- Постоянное наличие на складе широкого ассортимента продукции.

Вы получаете: комплектацию заявок в одном месте без потери времени и лишних расходов.



- Мы работаем напрямую с заводами изготовителями

Вы получаете: конкурентноспособные низкие цены.



- Доставка по городу и краю при оптовых заявках

Вы получаете: существенную экономию транспортных расходов.



- Компания ориентирована на эффективную работу склада

Вы получаете: оперативную комплектацию и отгрузку ваших заявок без задержки на складе.



- Офис и склад компании расположены на одной территории.

Вы получаете: удобство и экономию времени при отгрузке.

