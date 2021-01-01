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    ООО «СК-Трейд Групп»

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    ИНН: 7806569758

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    Контакты:

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    ООО «СК-Трейд Групп»


    ООО "Северная Комплектация - Трейд Групп" 
    занимается комплексным снабжением предприятий промышленным оборудованием и строительными материалами. 

    В основе нашей работы заложен простой и надежный принцип: 
    неизменно высокое качество поставляемой продукции при минимальной стоимости и сроках доставки.


    НАПРАВЛЕНИЯ:
    Мы предлагаем оптовые поставки сыпучих материалов для ремонта и строительства, металлоизделия и металлопрокат, кабельную продукцию и электротехнические изделия.
    Помимо обеспечения организаций необходимыми материалами и оборудованием мы оказываем услуги по монтажу строительных конструкций, а также производим демонтаж и утилизацию уже существующих строений.
    Наши специалисты могут подобрать необходимую спецтехнику в соответствии с вашими требованиями. 
     
    МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
    • кратчайшие сроки сделки купли-продажи;
    • высокое качество поставляемой продукции;
    • предоставляем гарантию 1 год;
    • комплексное сервисное обслуживание поставленного оборудования; 
     
    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
    При заказе кабельно-проводниковой продукции на сумму от 50 000 рублей - доставка БЕСПЛАТНО.  
    Акция действует по Спб и Мск. 

    НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

     
         


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