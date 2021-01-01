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ООО "Северная Комплектация - Трейд Групп"
ООО «СК-Трейд Групп»
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ИНН: 7806569758Проверить компанию
Контакты:
195248, город Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 19 литер а, помещение 328
доб. 702_ +7(812)... Показать телефон
m498@ck... Показать email
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- Контакты
ООО «СК-Трейд Групп»
ООО "Северная Комплектация - Трейд Групп"
занимается комплексным снабжением предприятий промышленным оборудованием и строительными материалами.
В основе нашей работы заложен простой и надежный принцип:
неизменно высокое качество поставляемой продукции при минимальной стоимости и сроках доставки.
неизменно высокое качество поставляемой продукции при минимальной стоимости и сроках доставки.
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НАПРАВЛЕНИЯ:
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Мы предлагаем оптовые поставки сыпучих материалов для ремонта и строительства, металлоизделия и металлопрокат, кабельную продукцию и электротехнические изделия.
Помимо обеспечения организаций необходимыми материалами и оборудованием мы оказываем услуги по монтажу строительных конструкций, а также производим демонтаж и утилизацию уже существующих строений.
Наши специалисты могут подобрать необходимую спецтехнику в соответствии с вашими требованиями.
|МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
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|ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
|При заказе кабельно-проводниковой продукции на сумму от 50 000 рублей - доставка БЕСПЛАТНО.
|Акция действует по Спб и Мск.
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НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ