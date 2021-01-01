Мы предлагаем оптовые поставки сыпучих материалов для ремонта и строительства, металлоизделия и металлопрокат, кабельную продукцию и электротехнические изделия.

Помимо обеспечения организаций необходимыми материалами и оборудованием мы оказываем услуги по монтажу строительных конструкций, а также производим демонтаж и утилизацию уже существующих строений.

Наши специалисты могут подобрать необходимую спецтехнику в соответствии с вашими требованиями.