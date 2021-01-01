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    ООО «СКТ Групп»

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    ИНН: 6324095123

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    Контакты:

    InsideP_2 180022, г. Псков, ул. Алмазная, д.3

    InsideP_2 доб. 4364 +7(811)... Показать телефон

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    ООО «СКТ Групп»

    ООО «SKT» — ведущий производитель 
    кабельно-проводниковой продукции
    в Северо-Западном регионе Роcсии.

    С 2019 года ООО «Современные кабельные технологии» управляет активами завода «Псковкабель» - ведущего производителя кабельно-проводниковой продукции Северо-Запада России.

    ООО «СКТ Групп» входит в состав ГК «AKRON HOLDING» – крупнейшего в России независимого, промышленно-металлургического Холдинга.


    		 

    Завод производит и продает:

    • силовые и контрольные кабели;
    • обмоточные провода (например, литцендраты);
    • геофизический кабель (например, бронированный грузонесущий кабель).

    Наша продукция используется в машиностроительной, электротехнической, энергетической, нефтедобывающей и пищевой промышленности, научно-исследовательских институтах России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Румынии, Чехии, стран Балтии.

    Мы выпускаем продукцию строго в соответствии с ГОСТ и ТУ. Поддерживаем проекты, направленные на прекращение оборота фальсифицированной продукции на рынке РФ.

    Например, проект «Кабель без опасности». Наш научно-исследовательский отдел всегда проверяет качество поставляемого сырья: пластикатов, пленок, лаков.

    Основной принцип нашей работы – быстрое обслуживание клиентов, от ответа на запрос, до отгрузки готовой продукции. Мы умеем решать сложные задачи и можем изготовить кабель в соответствии с техническим заданием под нужды заказчика.   

      
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