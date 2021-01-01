ООО «СКТ Групп»
Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»
ИНН: 6324095123Проверить компанию
Контакты:
180022, г. Псков, ул. Алмазная, д.3
доб. 4364 +7(811)... Показать телефон
Migunov... Показать email
http://... Показать сайт
- О компании
- Контакты
ООО «СКТ Групп»
|
ООО «SKT» — ведущий производитель
кабельно-проводниковой продукции
в Северо-Западном регионе Роcсии.
С 2019 года ООО «Современные кабельные технологии» управляет активами завода «Псковкабель» - ведущего производителя кабельно-проводниковой продукции Северо-Запада России.
ООО «СКТ Групп» входит в состав ГК «AKRON HOLDING» – крупнейшего в России независимого, промышленно-металлургического Холдинга.
|
Завод производит и продает:
Наша продукция используется в машиностроительной, электротехнической, энергетической, нефтедобывающей и пищевой промышленности, научно-исследовательских институтах России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Румынии, Чехии, стран Балтии.
Мы выпускаем продукцию строго в соответствии с ГОСТ и ТУ. Поддерживаем проекты, направленные на прекращение оборота фальсифицированной продукции на рынке РФ.
Например, проект «Кабель без опасности». Наш научно-исследовательский отдел всегда проверяет качество поставляемого сырья: пластикатов, пленок, лаков.Основной принцип нашей работы – быстрое обслуживание клиентов, от ответа на запрос, до отгрузки готовой продукции. Мы умеем решать сложные задачи и можем изготовить кабель в соответствии с техническим заданием под нужды заказчика.
|