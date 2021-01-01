Завод производит и продает:

силовые и контрольные кабели;

обмоточные провода (например, литцендраты);

геофизический кабель (например, бронированный грузонесущий кабель).





Наша продукция используется в машиностроительной, электротехнической, энергетической, нефтедобывающей и пищевой промышленности, научно-исследовательских институтах России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Румынии, Чехии, стран Балтии.

Мы выпускаем продукцию строго в соответствии с ГОСТ и ТУ. Поддерживаем проекты, направленные на прекращение оборота фальсифицированной продукции на рынке РФ.

Например, проект «Кабель без опасности». Наш научно-исследовательский отдел всегда проверяет качество поставляемого сырья: пластикатов, пленок, лаков.

Основной принцип нашей работы – быстрое обслуживание клиентов, от ответа на запрос, до отгрузки готовой продукции. Мы умеем решать сложные задачи и можем изготовить кабель в соответствии с техническим заданием под нужды заказчика.