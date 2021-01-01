Компания "Смарт Электро Кабель" осуществляет оптовые поставки всего спектра электротехнической продукции и предлагает своим клиентам следующие виды продукции:

- Кабельно-проводниковая продукция: кабель силовой низкого и среднего напряжения, кабель контрольный, провод, СИП, специальный кабель, кабель СКС;

- Электрокомфорт и системы обогрева: электрические теплые полы, антиобледенительные системы, электрические конвекторы, нагревательный кабель, алюминиевые и масляные радиаторы;

- Кабеленесущие системы: пластиковый и алюминиевый кабель канал, гибкая гофрированная труба, жесткая гладкая труба, гибкая армированная труба, металлический перфорированный и неперфорированный лоток, двустенная труба;

- Низковольтное оборудование: автоматические выключатели, устройства дифференциального тока, пускорегулирующая аппаратура, аппаратура измерения, шины, изоляторы, держатели шин, щитовое оборудование, стабилизаторы напряжения, источники питания, счетчики электроэнергии;

- Светотехника: офисно-административное освещение, промышленное освещение, наружное освещение, аварийное освещение, прожекторы, источники света, светодиодное освещение, лампы накаливания, люминесцентные лампы и многое другое;

- Электроустановочные изделия: боксы модульные, выключатели, датчики движения, коробки установочные и распределительные, розетки и выключатели, светорегуляторы, таймеры, удлинители и многое другое.

Вся поставляемая ООО "Смарт Электро Кабель" электротехническая продукция сертифицирована к использованию на всей территории Российской Федерации.