    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики
    < Назад

    ООО «Смарт Электро Кабель»

    Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»

    ИНН: 3662255006

    Проверить компанию

    Контакты:

    InsideP_2 394026, Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 67, пом. 303

    InsideP_2 +7(473)... Показать телефон

    InsideP_2 smart-e... Показать email

    InsideP_2 http://... Показать сайт

    • О компании
    • Контакты

    ООО «Смарт Электро Кабель»

    Компания "Смарт Электро Кабель" осуществляет оптовые поставки всего спектра электротехнической продукции и предлагает своим клиентам следующие виды продукции:

    - Кабельно-проводниковая продукция: кабель силовой низкого и среднего напряжения, кабель контрольный, провод, СИП, специальный кабель, кабель СКС;

    - Электрокомфорт и системы обогрева: электрические теплые полы, антиобледенительные системы, электрические конвекторы, нагревательный кабель, алюминиевые и масляные радиаторы;

    - Кабеленесущие системы: пластиковый и алюминиевый кабель канал, гибкая гофрированная труба, жесткая гладкая труба, гибкая армированная труба, металлический перфорированный и неперфорированный лоток, двустенная труба;

    - Низковольтное оборудование: автоматические выключатели, устройства дифференциального тока, пускорегулирующая аппаратура, аппаратура измерения, шины, изоляторы, держатели шин, щитовое оборудование, стабилизаторы напряжения, источники питания, счетчики электроэнергии;

    - Светотехника: офисно-административное освещение, промышленное освещение, наружное освещение, аварийное освещение, прожекторы, источники света, светодиодное освещение, лампы накаливания, люминесцентные лампы и многое другое;

    - Электроустановочные изделия: боксы модульные, выключатели, датчики движения, коробки установочные и распределительные, розетки и выключатели, светорегуляторы, таймеры, удлинители и многое другое.

    Вся поставляемая ООО "Смарт Электро Кабель" электротехническая продукция сертифицирована к использованию на всей территории Российской Федерации.

    < Назад