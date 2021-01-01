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ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
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ИНН: 1326236525Проверить компанию
Контакты:
430005, Мордовия, г. Саранск, ул. Маринина, д. 20, помещение 9, этаж 1
+7(495)... Показать телефон
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- О компании
- Контакты
ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)
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О НАСВ современном мире постоянно возрастающих потребностей кабельная
продукция занимает одно из ведущих мест и требования к ее качеству
весьма высоки. Если Ваша компания претендует на лидерство в отрасли и
нацелена на хороший результат, то она уделяет внимание и качеству
проектирования коммуникативных путей, поэтому застройщики скорее всего
проложат в них кабель наилучшего качества. Иначе во многих случаях замена
некачественного кабеля приведёт к дополнительным ремонтно-строительным
работам, не говоря уже о дополнительных расходах.
Наши специалисты, опираясь на свой многолетний опыт и учитывая все Ваши
пожелания, предложат кабель и провод наилучшего качества.
Выполнение повышенных требований к надежному электроснабжению, также
обеспечивает постоянно растущий спрос на нашу продукцию – кабель, провод
и электротехнические материалы от ведущих российских и зарубежных
производителей
СЕРТИФИКАТЫ
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ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»
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ООО «КАБЭКС»
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КЗ «ЦВЕТЛИТ»