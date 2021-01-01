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    ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)

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    ИНН: 1326236525

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    Контакты:

    InsideP_2 430005, Мордовия, г. Саранск, ул. Маринина, д. 20, помещение 9, этаж 1

    InsideP_2 +7(495)... Показать телефон

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    ООО «СнабЭкспорт» («РузКабель»)

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    О НАС

    В современном мире постоянно возрастающих потребностей кабельная
    продукция занимает одно из ведущих мест и требования к ее качеству
    весьма высоки. Если Ваша компания претендует на лидерство в отрасли и
    нацелена на хороший результат, то она уделяет внимание и качеству
    проектирования коммуникативных путей, поэтому застройщики скорее всего
    проложат в них кабель наилучшего качества. Иначе во многих случаях замена
    некачественного кабеля приведёт к дополнительным ремонтно-строительным
    работам, не говоря уже о дополнительных расходах.

    Наши специалисты, опираясь на свой многолетний опыт и учитывая все Ваши
    пожелания, предложат кабель и провод наилучшего качества. 
    Выполнение повышенных требований к надежному электроснабжению, также
    обеспечивает постоянно растущий спрос на нашу продукцию – кабель, провод
    и электротехнические материалы от ведущих российских и зарубежных
    производителей

    СЕРТИФИКАТЫ
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     АО «МАРПОСАДКАБЕЛЬ»

    		     

     ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»

         
                       sert4.jpg                       sert1.jpg
         

    ООО «КАБЭКС»

    		     

     КЗ «ЦВЕТЛИТ»



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