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    ООО «Спектр-М»

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    ИНН: 5009114957

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    Контакты:

    InsideP_2 142001, Московская область, г. Домодедово, ул. Ломоносова (северный Мкр)., д. 10, пом. 04

    InsideP_2 +7(499)... Показать телефон

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    ООО «Спектр-М»

    ООО «Спектр-М» позиционирует себя в качестве компании, обеспечивающей бесперебойную поставку кабельно-проводниковой продукции организациям и предпринимателям, работающим в сфере монтажа и комплектации, а так же другим заинтересованным потребителям данной продукции.

    ООО «Спектр-М» поставляет кабельную продукцию хорошо зарекомендовавших себя производителей, таких как: Cмоленскэлектрокабель, Трансвок, Москабель-Фуджикура, Еврокабель-1, Белтелекабель, Кольчугинский завод, Интегра-кабель, Инкаб.

    Вся номенклатура представленной продукции имеет соответствующие сертификаты от заводов-производителей, тщательно следящих за качеством выпускаемой продукции.

    По-настоящему качественная кабельно-проводниковая продукция должна соответствовать всем требованиям, оговоренных в нормативных документах (ГОСТах, ТУ и других).
    Сотрудничество с нами гарантирует вам стабильные поставки необходимого количества качественной кабельно-проводниковой продукции точно в указанные сроки. Также к Вашим услугам компетентность и опыт наших сотрудников, слаженная работа всего коллектива. Детальный анализ потребностей, подбор аналогов.


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