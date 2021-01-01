ООО «Спектр-М»
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Контакты:
142001, Московская область, г. Домодедово, ул. Ломоносова (северный Мкр)., д. 10, пом. 04
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ООО «Спектр-М»
ООО «Спектр-М» позиционирует себя в качестве компании, обеспечивающей бесперебойную поставку кабельно-проводниковой продукции организациям и предпринимателям, работающим в сфере монтажа и комплектации, а так же другим заинтересованным потребителям данной продукции.
ООО «Спектр-М» поставляет кабельную продукцию хорошо зарекомендовавших себя производителей, таких как: Cмоленскэлектрокабель, Трансвок, Москабель-Фуджикура, Еврокабель-1, Белтелекабель, Кольчугинский завод, Интегра-кабель, Инкаб.
Вся номенклатура представленной продукции имеет соответствующие сертификаты от заводов-производителей, тщательно следящих за качеством выпускаемой продукции.
По-настоящему качественная кабельно-проводниковая продукция должна соответствовать всем требованиям, оговоренных в нормативных документах (ГОСТах, ТУ и других).
Сотрудничество с нами гарантирует вам стабильные поставки необходимого количества качественной кабельно-проводниковой продукции точно в указанные сроки. Также к Вашим услугам компетентность и опыт наших сотрудников, слаженная работа всего коллектива. Детальный анализ потребностей, подбор аналогов.